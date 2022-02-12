З початку доби російські війська на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів, - штаб ООС

З початку поточної доби російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл українських позицій у н.п. Піски (Донецька обл.) з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, без втрат. Минулої доби зафіксовано 7 порушень режиму тиші, поранено українського військовослужбовця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків супротивник вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", йдеться на сторінці штабу в Facebook у суботу.

Минулої доби противник 7 разів порушив режим тиші, в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець.

Зазначається, що поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

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