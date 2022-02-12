З початку доби російські війська на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів, - штаб ООС
З початку поточної доби російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл українських позицій у н.п. Піски (Донецька обл.) з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, без втрат. Минулої доби зафіксовано 7 порушень режиму тиші, поранено українського військовослужбовця.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.
"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків супротивник вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", йдеться на сторінці штабу в Facebook у суботу.
Минулої доби противник 7 разів порушив режим тиші, в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець.
Зазначається, що поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
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миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 февраля 2022 года.
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 10 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 738 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 156 взрывов), из которых 277, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности. За предыдущий отчетный период зафиксировано 27 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня (все взрывы). За предыдущий отчетный период зафиксировано 224 нарушения.
- У неподконтрольной правительству Мануйловки Донецкой области произошли взрывы рядом с патрулем СММ.
- Возле неподконтрольной правительству Старомихайловки Донецкой области, по оценке, по мини‑БПЛА СММ стреляли из стрелкового оружия, а еще один мини‑БПЛА потеряли из-за воздействия помех сигналу у неподконтрольного правительству Лозового Донецкой области.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- Наблюдатели посетили 2 пункта пропуска на границе в Луганской области.
- СММ посетила неконтролируемый правительством пункт пропуска на границе в Донецкой области.
- Миссия так же осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали, в том числе на 2 блокпостах вооруженных формирований около Новоазовска и Старомихайловки Донецкой области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения).