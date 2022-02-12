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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірус. 265 осіб померло, 19 943 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірус. 265 осіб померло, 19 943 - одужало, - МОЗ

Станом на ранок суботи, 12 лютого, в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 19 943 людини, 265 померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 31 млн щеплень від COVID-19 зроблено в Україні з початку вакцинальної кампанії. За добу 11 лютого в Україні: зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 3 029, медпрацівників – 864). 74 038 осіб були вакциновані проти COVID-19, першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу – 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу – 20 767. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 753 особи; летальних випадків - 265; одужало – 19 943 людини", - зазначається в повідомленні відомства.

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Днем раніше, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого - 41 694 нові випадки захворювань, 9 лютого виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання, 4 лютого за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 лютого - 39 620 нових випадків захворювання, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 особи; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків - 102 668.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особа, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Також читайте: На стаціонарному лікуванні від коронавірусу перебуває 2160 дітей, - МОЗ

Автор: 

МОЗ (5390) коронавірус (19922)


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За ковидло уже никому не интересно. К ковидлу привыкли. А сейчас все гадают - будет война, не будет войны? Кароче, не до ковидла
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12.02.2022 08:47 Відповісти
Интересно, а бомбоубежище тоже "Место массового скопления людей"? Могут и не пустить без QR кода. Надо чтобы ляшко выступил с заявлением о необходимости уколоться четвёртый раз и зарегистрироваться в приложении "еУбежище"
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12.02.2022 10:39 Відповісти
Як передає , про це https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-201 повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. Джерело:

При натисканні на лінк пресслужби помилка 404.
Цензор, може почнете замість викладати биті лінки викладати табличку по регіонам? Або хоча б давайте корректні посилання, якщо табличку викласти вам релігія забороняє.
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12.02.2022 09:28 Відповісти
Не так вже і складно знайти в і-неті потрібну інфу. Ось посилання на оперативну інфу МОЗ за 12.02.2021
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 За добу 11 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 3029, медпрацівників - 864). Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 071 505 щеплень.
Повністю співпадає з тим, що дав Цензор. Скоріш за все, після виходу новини на Цензорі МОЗ перевипустила сторінку з оперативнуою інфою.
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12.02.2022 09:45 Відповісти
Та ні, в цензорі посилання виглядає так https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-201
А насправді воно повинно виглядати так https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

Дякую вам за те, зщо долучилися. Не ходив на сайт мозу зазвичай, а там у прес-центрі зранку кожний день свіжа інфа. Буду знати.
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12.02.2022 09:54 Відповісти
Уся ця ковід афера століття світової фарм-мафії зазнала цілковитого краху в Канаді. Центральні пропагандисти влаштували інформаційну блокаду, жодної згадки про події в Канаді у новинах.
У т.з. вакцинації є прямий конфлікт інтересів їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення, а не подолання пандемії та її збудника. Після двох років т.з. боротьби, сотень млрд доларів витрачених коштів на рахунки ненаситної фарм-мафії вакцинація не дала жодного позитивного ефекту. Хворіють усі, вакциновані подекуди набагато важче за свідченням самих вакцинованих.

У Канаді з цією аферою уже практично розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/

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12.02.2022 17:16 Відповісти
Тому Канада завжди у першій трійці країн, найзручніших для життя.
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12.02.2022 18:21 Відповісти
 
 