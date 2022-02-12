За добу в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірус. 265 осіб померло, 19 943 - одужало, - МОЗ
Станом на ранок суботи, 12 лютого, в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 19 943 людини, 265 померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"Понад 31 млн щеплень від COVID-19 зроблено в Україні з початку вакцинальної кампанії. За добу 11 лютого в Україні: зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 3 029, медпрацівників – 864). 74 038 осіб були вакциновані проти COVID-19, першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу – 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу – 20 767. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 753 особи; летальних випадків - 265; одужало – 19 943 людини", - зазначається в повідомленні відомства.
Днем раніше, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого - 41 694 нові випадки захворювань, 9 лютого виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання, 4 лютого за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 лютого - 39 620 нових випадків захворювання, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 особи; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків - 102 668.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особа, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При натисканні на лінк пресслужби помилка 404.
Цензор, може почнете замість викладати биті лінки викладати табличку по регіонам? Або хоча б давайте корректні посилання, якщо табличку викласти вам релігія забороняє.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 За добу 11 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 3029, медпрацівників - 864). Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 071 505 щеплень.
Повністю співпадає з тим, що дав Цензор. Скоріш за все, після виходу новини на Цензорі МОЗ перевипустила сторінку з оперативнуою інфою.
А насправді воно повинно виглядати так https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Дякую вам за те, зщо долучилися. Не ходив на сайт мозу зазвичай, а там у прес-центрі зранку кожний день свіжа інфа. Буду знати.
У т.з. вакцинації є прямий конфлікт інтересів їх виробників та корумпованих чиновників-адептів для якомога більшого збагачення, а не подолання пандемії та її збудника. Після двох років т.з. боротьби, сотень млрд доларів витрачених коштів на рахунки ненаситної фарм-мафії вакцинація не дала жодного позитивного ефекту. Хворіють усі, вакциновані подекуди набагато важче за свідченням самих вакцинованих.
У Канаді з цією аферою уже практично розібралися.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yeltsov/620121258d52f/