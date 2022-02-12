Загроза вторгнення РФ: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій
Президент Володимир Зеленський має негайно скликати РНБО за участі лідерів фракцій Верховної Ради України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в facebook п’ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка.
Крім того, Порошенко закликав у суботу скликати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку.
"Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків — вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти", – наголошує лідер партії "ЄС".
"Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО", – написав Порошенко.
За словами Порошенка, голова ВР Стефанчук має скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке мають прийти президент, міністр оборони, Головнокомандувач Збройних Сил, керівники розвідок.
"Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борісом Джонсоном, тощо з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН", – наголошує він.
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розумний та сміливий Порошенко вже бі давно підписав під загрозою вторгнення якийсь Мінськ-3 котрий бі точно поховав Україну.
тьфу - срань кривоногая
Не Порошенко , а твій криворагульський Зеблазень , ку@во ти недороблена
розумних людей , страшенно дратують і воно починає ножками
шкребти , корчити якісь дурнуваті гримаси , гундосити щось невнятне і падати в істериці , поки не нюхне чогось біленького у вигляді доріжок 😠
І це не жарт , а катастрофа для нашоі краіни , хто розуміє про я 🙁
Все американские дипломаты также будут эвакуированы в ближайшие несколько часов.
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.Як vам
Це повний ПЗДЦ , якщо чесно 😠
Что бы вы его там все под лавку загнали неудобными вопросами? Оно ему надо? ...