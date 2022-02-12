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Загроза вторгнення РФ: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій

Загроза вторгнення РФ: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій

Президент Володимир Зеленський має негайно скликати РНБО за участі лідерів фракцій Верховної Ради України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в facebook п’ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Крім того, Порошенко закликав у суботу скликати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку.

"Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків — вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти", – наголошує лідер партії "ЄС".

"Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО", – написав Порошенко.

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За словами Порошенка, голова ВР Стефанчук має скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке мають прийти президент, міністр оборони, Головнокомандувач Збройних Сил, керівники розвідок.

"Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борісом Джонсоном, тощо з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН", – наголошує він.

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Автор: 

Порошенко (15160) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+69
Він просто втіче з країни. Блазню плювати на все.
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12.02.2022 09:06
+53
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12.02.2022 09:12
+48
Мне не понятен вопрос - отсутствие мобилизации.
Впрочем, кто я такой, что бы сомневаться в гениальности нонешнего самого наиверховнейшего говнокомандующего и его Гениального Штаба?
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12.02.2022 08:59
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Кацап сам то готов дохнуть за ***** или только на ольгинской скамейке вонять умеешь?
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12.02.2022 09:51 Відповісти
Боишся, тебе скумбрии по 8 не хватит?
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12.02.2022 09:55 Відповісти
Вторгнення РФ зараз буде йти з повітря. Бо навіть зараз танки в ростовській області, 28 км від України застрягли на навчанні 10 штук один за одним, і зараз передають дощі і плюсову температуру. Відповідно вони гарна мішень для всіх засобів враження. Тут питання в іншому, якщо Путін зараз буде робити вторгнення, так як він повний виродок, він може почати з ракетних ударів по критичній інфраструктурі. По електростанціям, в тому числі АЕС, але не по реакторах, а по трансформаторних підстанціях, по водоканалам, щоб знищити ємності з хлором і влаштувати хімічну атаку, по аміакопроводу, по газопроводам і т.п. Паніка і жертви від цього будуть неймовірні. Так що страшно від цього і його ми зупинити не зможемо, бо навряд що ці об'єкти прикриті ППО. А зеленомОРДА влада нічого для цього не робить. Так що путіну, для початку, танки не треба пускати. Якщо знищить ці критичні об'єкти, доведеться перекидати частину військових на ліквідацію наслідків цих техногенних катастроф, внаслідок російських обстрілів і тоді, коли він розірве таким чином оборону, то можна брати нас тепленькими.
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12.02.2022 09:52 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренек ,пугать будешь своей сракой фсиновскую швабру
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12.02.2022 11:06 Відповісти
А вона точно не розпочата???
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12.02.2022 10:19 Відповісти
я не слышал ни 1 мобилизированном
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12.02.2022 14:53 Відповісти
самое правильное было бы на основании информации разведок признать парашку агрессором, лишить право вето и ввести миротворцев хотя бы на линию соприкосновения
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12.02.2022 09:57 Відповісти
іноді я думаю що це дуже добре, що наш Зеля такий ідіот і боягуз -
розумний та сміливий Порошенко вже бі давно підписав під загрозою вторгнення якийсь Мінськ-3 котрий бі точно поховав Україну.
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12.02.2022 10:01 Відповісти
ПрЮфет шматку пукинского лайна
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12.02.2022 11:08 Відповісти
Мінськ-3 уже подписали. Формула Штанмайера называецца. Привет от Моники.
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12.02.2022 11:37 Відповісти
Как же ж от тебя гавном несёт...
тьфу - срань кривоногая
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12.02.2022 10:04 Відповісти
а - ну да - сосна-кацапка...
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12.02.2022 10:04 Відповісти
Зливає все кремлівському фюреру ( до прикладу вагнергейту)
Не Порошенко , а твій криворагульський Зеблазень , ку@во ти недороблена
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12.02.2022 10:07 Відповісти
зеля чикає svоїх vизvолителіv- пyтлера, томy vsе і тормозить, vідробляє бізнеs і бабло яке працює на Зелю v рашці
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12.02.2022 10:01 Відповісти
Главное не забыть пригласить на СНБО ( Бойко, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Левочкина.., можно даже привезти из " под домашнего ареста" "успешного переговорщика" Медведчука..
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12.02.2022 10:02 Відповісти
Кремлёвский Фюрер не может сосредоточиться на украинском Президенте, понимая что он играет свою роль, а непредсказуемые украинцы свою роль и могут его армии подготовить капкан
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12.02.2022 10:04 Відповісти
Зельонський - трус і злобний неадекват , тому його поради
розумних людей , страшенно дратують і воно починає ножками
шкребти , корчити якісь дурнуваті гримаси , гундосити щось невнятне і падати в істериці , поки не нюхне чогось біленького у вигляді доріжок 😠
І це не жарт , а катастрофа для нашоі краіни , хто розуміє про я 🙁
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12.02.2022 10:04 Відповісти
Посольству США в Киеве приказано начать процедуры эвакуации в ближайшие несколько часов, включая уничтожение важных документов, жестких дисков и другой важной информации, которую нельзя восстановить.

Все американские дипломаты также будут эвакуированы в ближайшие несколько часов.
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12.02.2022 10:04 Відповісти
значит они всерьез верят что Киев атакуют
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12.02.2022 14:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/7619
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12.02.2022 10:05 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,ботва пригожинская,черт тебя забирай..
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12.02.2022 11:10 Відповісти
На засіданні Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося 11 лютого в Харкові, ухвалили рішення про відправлення до Іраку військового контингенту.
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.Як vам
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12.02.2022 10:06 Відповісти
Як нам це ?

Це повний ПЗДЦ , якщо чесно 😠
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12.02.2022 10:09 Відповісти
Ага, щас ... Соберёт ...
Что бы вы его там все под лавку загнали неудобными вопросами? Оно ему надо? ...
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12.02.2022 10:07 Відповісти
ЗЕЛЯ, УЙДИ !!!!!!!!!! Ти не головнокомандувач!!!!! УЙДИ !!!!!!!
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12.02.2022 10:08 Відповісти
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12.02.2022 11:00 Відповісти
Якщо ти від природи , пришелепкувате , то тобі заборонено щось коментувати і базікати про мінські протоколи 😡
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12.02.2022 10:47 Відповісти
Треба кремльовського гнома на СНБО !
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12.02.2022 10:35 Відповісти
Та він радше вдавиться , теж там як лідер партії ЄС має бути і Порох а зюзя цього не переживе 🐸🐍🤡
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12.02.2022 10:45 Відповісти
та ну шо вы его отвлекаете, ему сегодня нельзя - шаббат, жрет там с Зеленкой мацарму со ставридой, и плевать он хотел на всех нас. проблемы "гоев" еврея не волнуют.
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12.02.2022 11:52 Відповісти
А что думает зеленский?
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12.02.2022 12:40 Відповісти
Не мешайте зеленскому, у него уик-энд, выходной. Дороги настроены на вдох, а не выдох…
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12.02.2022 12:39 Відповісти
Тільки жОПЗЖ не пускати на такі наради!!! Бо московити зразу будуть знати усе що там обговорювалось.
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12.02.2022 12:43 Відповісти
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12.02.2022 14:11 Відповісти
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12.02.2022 21:22 Відповісти
РОССИЯН УБЬЁМ И ВСЁ У ОЛИГАРХОВ ЗАБЕРЕМ !)
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13.02.2022 00:21 Відповісти
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