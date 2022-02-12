8 167 7
Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій", решта - в "помаранчевій". ТАБЛИЦЯ
В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні. Решта - в помаранчевій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт МОЗ.
В "червоній" зоні перебувають:
- Рівненська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Закарпатська,
- Хмельницька області.
У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар12.02.2022 09:38 Відповісти Мені подобається 4
Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар12.02.2022 09:49 Відповісти Мені подобається 3
Тунгусский метеорит
показати весь коментар12.02.2022 10:47 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Українец
показати весь коментар12.02.2022 10:51 Відповісти Мені подобається 1
Андрей79
показати весь коментар12.02.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 1
Colt
показати весь коментар12.02.2022 11:14 Відповісти Мені подобається 3
йОСИП
показати весь коментар12.02.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль