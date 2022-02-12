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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій", решта - в "помаранчевій". ТАБЛИЦЯ

Карантин в Україні: п'ять областей в

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні. Решта - в помаранчевій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні перебувають:

  • Рівненська,
  • Івано-Франківська,
  • Луганська,
  • Закарпатська,
  • Хмельницька області.

У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".

Карантин в Україні: пять областей в червоній зоні, одна - в жовтій, решта - в помаранчевій 01

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) коронавірус (19922)


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Если ***** полномасштабно вторгнется в Украину, то проблема коронавируса решится сама собой, ведь всем будет не до того...
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12.02.2022 09:38 Відповісти
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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12.02.2022 09:49 Відповісти
Я в шоці що влада ніяк не реагує. В дитсадках всі захворіли, нікому працювати, а батьки дітей пруть і пруть, і хворих і нехворих, всі заражають один одного. Дитсадки треба закритиїх треба закрити, школи тим паче, а влада як здуріла, нуль реакції. Чим вони зайняті?
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12.02.2022 10:47 Відповісти
Та закрити всіх хто без зброї на карантин аж до осені
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12.02.2022 10:51 Відповісти
Корона відступи,не до тебе зараз,боже,збережи Україну від ордостану.
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12.02.2022 10:37 Відповісти
Є звичайний грип плюс тонни брехні - оце і весь ковід.
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12.02.2022 11:14 Відповісти
Мжсезонне загострення жизофренї з манєю переслдування!
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12.02.2022 11:15 Відповісти
 
 