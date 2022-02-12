Карантин в Україні: п'ять областей в "червоній" зоні, одна - в "жовтій", решта - в "помаранчевій". ТАБЛИЦЯ

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває тільки Полтавська область. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні. Решта - в помаранчевій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні перебувають:

Рівненська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Закарпатська,

Хмельницька області.

У "жовтій" зоні тільки Полтавська область. Всі інші регіони - "помаранчеві".

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