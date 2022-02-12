Порошенко після зустрічі зі Стефанчуком закликав інші фракції ВР терміново зібратись на погоджувальну раду

Петро Порошенко після зустрічі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком повідомив, що на 13 годину призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЕС", про це він сказав журналістам.

Як відомо, "ЄС" та "Голос" наполягають на терміновому засіданні ВР.

"Щойно закінчилася зустріч нас як керівництва двох політичних партій і фракцій в парламенті з Головою Верховної Ради, яка відбулася за нашою ініціативою. Ми наголосили, що сьогодні в цій ситуації, коли евакуюються посольства, коли іноземні держави закликають своїх громадян негайно покинути Україну, коли оприлюднюються плани напрямки ударів Росії, в тому числі з планами оточення наших військ, ми вважаємо злочинною будь-яку бездіяльність", – говорить Порошенко.

"Спільна позиція – ми вимагали від Голови Верховної Ради негайно сьогодні зібрати засідання Верховної Ради України. Надзвичайне. Не для того, щоб когось налякати. Не для того, щоб сіяти паніку. А навпаки продемонструвати рішучість та ефективність дій влади – в тому числі законодавчої – по підготовці і відсічі російській агресії. Заспокоїти людей. Захистити Україну. Підвищити боєздатність і обороноздатність нашої держави", – говорить експрезидент.

"Ми домовилися, що на першу годину ми повертаємось сюди. Попросили, щоб Голова Верховної Ради – він має це право – скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання. І о першій годині ми знову будемо тут", – зазначає Порошенко.

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Лідер "ЄС" звернувся до інших фракцій та депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.

"Провести засідання погоджувальної ради, підготуватися до засідання Верховної Ради, яке ми пропонуємо провести сьогодні. Озброїти українців абсолютно чітким ретельним планом щодо наших подальших дій. Звернутися і до прем’єр-міністра, і до уряду, і до Зеленського взяти участь в цьому засіданні. Засідання повинно мати закритий характер. Провести і розробити комунікаційну стратегію для того, щоб проінформувати суспільство щодо подальших дій влади для захисту людей", – наголошує Порошенко.

"Ще раз закликаю всіх не панікувати. Україна здатна дати відсіч. А наші рішучі та ефективні дії будуть сприяти зупинці агресора так, як ми це зробили в 14-му. Зробили в 14-му, зробимо це і зараз", – переконаний він.

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