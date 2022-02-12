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Порошенко після зустрічі зі Стефанчуком закликав інші фракції ВР терміново зібратись на погоджувальну раду

Порошенко після зустрічі зі Стефанчуком закликав інші фракції ВР терміново зібратись на погоджувальну раду

Петро Порошенко після зустрічі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком повідомив, що на 13 годину призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЕС", про це він сказав журналістам.

Як відомо, "ЄС" та "Голос" наполягають на терміновому засіданні ВР.

"Щойно закінчилася зустріч нас як керівництва двох політичних партій і фракцій в парламенті з Головою Верховної Ради, яка відбулася за нашою ініціативою. Ми наголосили, що сьогодні в цій ситуації, коли евакуюються посольства, коли іноземні держави закликають своїх громадян негайно покинути Україну, коли оприлюднюються плани напрямки ударів Росії, в тому числі з планами оточення наших військ, ми вважаємо злочинною будь-яку бездіяльність", – говорить Порошенко.

"Спільна позиція – ми вимагали від Голови Верховної Ради негайно сьогодні зібрати засідання Верховної Ради України. Надзвичайне. Не для того, щоб когось налякати. Не для того, щоб сіяти паніку. А навпаки продемонструвати рішучість та ефективність дій влади – в тому числі законодавчої – по підготовці і відсічі російській агресії. Заспокоїти людей. Захистити Україну. Підвищити боєздатність і обороноздатність нашої держави", – говорить експрезидент.

"Ми домовилися, що на першу годину ми повертаємось сюди. Попросили, щоб Голова Верховної Ради – він має це право – скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання. І о першій годині ми знову будемо тут", – зазначає Порошенко.

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Лідер "ЄС" звернувся до інших фракцій та депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.

"Провести засідання погоджувальної ради, підготуватися до засідання Верховної Ради, яке ми пропонуємо провести сьогодні. Озброїти українців абсолютно чітким ретельним планом щодо наших подальших дій. Звернутися і до прем’єр-міністра, і до уряду, і до Зеленського взяти участь в цьому засіданні. Засідання повинно мати закритий характер. Провести і розробити комунікаційну стратегію для того, щоб проінформувати суспільство щодо подальших дій влади для захисту людей", – наголошує Порошенко.

"Ще раз закликаю всіх не панікувати. Україна здатна дати відсіч. А наші рішучі та ефективні дії будуть сприяти зупинці агресора так, як ми це зробили в 14-му. Зробили в 14-му, зробимо це і зараз", – переконаний він.

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Автор: 

ВР (14941) Порошенко Петро (15160) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+43
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12.02.2022 10:19
+42
а вони ********** будувати дорогу.
остальне їм до сраки.
гелікоптери та літаки стоять заправлені.
чекають.
а путін мабудь вже й медалі для них приготував
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12.02.2022 10:10
+42
А почему сепарская тварь не закупила ниодной каски, ниодного броника за 2.5 года своего бездарного правления? Или война уже закончились?!
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12.02.2022 10:20
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Зелесрань еще 48 годин збирається заглядати у оч.о ********!!!!!!!!
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12.02.2022 12:25 Відповісти
Где плядь найвэлычниший писюнист всея Украины?!!! На лыжах опять катается???
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12.02.2022 12:32 Відповісти
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12.02.2022 12:46 Відповісти
А хто це такий, Порошенко? Це той, кореш Мертвечука?
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12.02.2022 16:37 Відповісти
так его называют деркач( агент кгб_, дубинский-мама любит скорость(тоже под санкциями) и твари вроде тебя с мосейчук(тоже на хйло работают)
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12.02.2022 18:08 Відповісти
МУдрий і надзвичайно працелюбний лідер,ПРикро ,що "нарід" більше любить 95 квартал Але в час загрози для країни все становиться на свої місця.
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12.02.2022 17:43 Відповісти
дуняша, ты уклоніста облизуєш, а воно скакло перд безлером у горлівці у 2014.
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12.02.2022 18:11 Відповісти
Нехай твого "уклоніста", якщо ти маєш на увазі ЗЕ-падлюку, рогатий дідько вхопить, потягне у саме пекло, де заллє йому в дупу розпеченої смоли стільки, щоб він репнув і здох у корчах.
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14.02.2022 04:54 Відповісти
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12.02.2022 21:24 Відповісти
А ПРО ЧЬИ КАРМАНЫ ШЛА РЕЧЬ !?) Я ДУМАЮ ЧТО ПРО ВСЕХ !)
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13.02.2022 00:22 Відповісти
А може б вельмишановний Петро Олексійович замість ефімерних закликів, накшталт "інші фракції ВР терміново зібратися на погоджувальну раду", посприяв би призову, у сенсі - військовому, на строкову службу свого молодшенького. Так, щоб Мишко Петрович патріотично, як "папо́" закликає, приміряв би на себе військовий однострій та грубі жовнірські чоботи, щоб, так би мовити, наяву втілити в життя таткові патріотичні заклики. Заразом би й бійцівськими смаколиками почастувався би та зустрів би у війську свій власний 22-й Новий Рік...
Що, ніяк? Не личить? Западло? Лячно?
Чи мо барчукові у Ландоні разом з сирітками російських олігархів гульдебасити ловкіше?
А лохмандіям з малозабезпечених родин в окопах й п'ятачок з барської мошни - за щастя...
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14.02.2022 04:59 Відповісти
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