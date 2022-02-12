США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, однак поки без SWIFT, - Reuters

Американські та європейські посадовці завершують роботу над великим пакетом санкцій на випадок вторгнення Російської Федерації в Україну. Ці санкції спрямовані проти великих російських банків, однак вказаний пакет не передбачає відключення Росії від фінансової системи SWIFT.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters .

За даними джерел агентства, санкції також охоплюють обмеження експорту в Росію компонентів для виробництва продукції в галузі технологій та оборони, а також заходи, спрямовані проти конкретних російських олігархів.

Серед російських банків, проти яких будуть запроваджені санкції, - ВТБ і "Сбербанк".

Зазначається, що вони вже підпадають під секторальні санкції, введені Міністерством фінансів США після анексії Автономної Республіки Крим, які обмежують їхні можливості щодо залучення капіталу в США, але широкі санкції матимуть для них набагато вагоміші наслідки.

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Відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT не розглядається через спротив європейських країн, які висловили занепокоєння тим, що мільярди доларів непогашених кредитів, наданих Росії фінансовими установами Європи, не будуть погашені.

За даними джерел, санкції проти великих російських банків у будь-якому разі матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку.

Американські посадовці заявили, що під час зустрічей зі їхніми колегами з Німеччини, Франції та Великобританії на цьому тижні було досягнуто значного прогресу щодо пакета санкцій.

"Багато питань були вирішені, - сказав один з американських посадовців, знайомий з ходом переговорів. - Я б не сказав, що все узгоджено на сто відсотків, але більшість проблем, порушених, зокрема, Німеччиною, були розв’язані".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок заявив, що солідарний зі Сполученими Штатами стосовно санкцій проти Росії, проте не згадав газопровід "Північний потік-2", який США пообіцяли перекрити в разі вторгнення.

Вашингтон попередив у п'ятницю, що Росія розміщає додаткові війська поблизу України, і вторгнення може відбутися у будь-який момент, можливо, до закінчення зимових Олімпійських Ігор цього місяця.