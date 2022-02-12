США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, однак поки без SWIFT, - Reuters
Американські та європейські посадовці завершують роботу над великим пакетом санкцій на випадок вторгнення Російської Федерації в Україну. Ці санкції спрямовані проти великих російських банків, однак вказаний пакет не передбачає відключення Росії від фінансової системи SWIFT.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, санкції також охоплюють обмеження експорту в Росію компонентів для виробництва продукції в галузі технологій та оборони, а також заходи, спрямовані проти конкретних російських олігархів.
Серед російських банків, проти яких будуть запроваджені санкції, - ВТБ і "Сбербанк".
Зазначається, що вони вже підпадають під секторальні санкції, введені Міністерством фінансів США після анексії Автономної Республіки Крим, які обмежують їхні можливості щодо залучення капіталу в США, але широкі санкції матимуть для них набагато вагоміші наслідки.
Відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT не розглядається через спротив європейських країн, які висловили занепокоєння тим, що мільярди доларів непогашених кредитів, наданих Росії фінансовими установами Європи, не будуть погашені.
За даними джерел, санкції проти великих російських банків у будь-якому разі матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку.
Американські посадовці заявили, що під час зустрічей зі їхніми колегами з Німеччини, Франції та Великобританії на цьому тижні було досягнуто значного прогресу щодо пакета санкцій.
"Багато питань були вирішені, - сказав один з американських посадовців, знайомий з ходом переговорів. - Я б не сказав, що все узгоджено на сто відсотків, але більшість проблем, порушених, зокрема, Німеччиною, були розв’язані".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок заявив, що солідарний зі Сполученими Штатами стосовно санкцій проти Росії, проте не згадав газопровід "Північний потік-2", який США пообіцяли перекрити в разі вторгнення.
Вашингтон попередив у п'ятницю, що Росія розміщає додаткові війська поблизу України, і вторгнення може відбутися у будь-який момент, можливо, до закінчення зимових Олімпійських Ігор цього місяця.
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Скоту прикажут размножаться? Можно выпустить указ, кто каждая кацапская свиноматка должна произвести не менее 3 поросят, иначе она будет признана иностранным агентом и отправлена в трудовые лагеря. Так и подниму с колен хрюсиюшку.
Не случайно в рейтинге авторитетного международного научного журнала Lancet по уровню здоровья населения, определяемого по 33 показателям, Россия находится на 119-м месте среди 187 стран.
В общем, картина маслом, что называется. И все-таки в качестве завершающего мазка: «Угрожающая ситуация для будущего России происходит и с рождаемостью. После 2015 года всего за пять лет она уменьшилась с 1900 тыс. до 1400 тыс. родившихся в год! И число новорожденных будет продолжать снижаться, во-первых, из-за продолжающегося сокращения числа женщин активного детородного возраста (20-34 лет) и, во-вторых, из-за падения на 10% и так небольших доходов населения с 2013 по 2020 год. При этом доля доходов населения в ВВП у нас составляет всего 55%, что в 1,3 раза ниже, чем в «новых» и «старых» странах ЕС (70%). Большинство наших молодых семей не могут позволить себе расходы на рождение вторых и последующих детей. А рождаемость увеличить гораздо труднее, чем уменьшить высокую смертность».
Интересно, что не далее как 6 августа 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить прирост населения России по итогам 2024 года и добиться показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.
Ему ФСБ оплачивает работу под прикрытием сериалов.
Международный валютный фонд готов помочь странрм, которые могут пострадать от каких-либо побочных эффектов российско-украинского конфликта и санкций, введенных западными правительствами в отношении рф. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
На прямой вопрос журналиста - "думаете ли вы над тем, чтобы применить санкции конкретно против него (путина.), если он решит начать вторжение?" - президент Байден ответил: "Да, я буду рассматривать (такую возможность случае вторжения в Украину ему придется иметь дело с серьезными последствиями,.....
И Китай сидел бы тише мыши.
Именно потому, что с ноября Конгресс США будет республиканский, суседи так торопятся: их поджимают сроки.
Плюс инфляция, конечно, им сильно подкузьмила: нет никаких средств ЛДНР содержать.
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Тому Ху..ло такий оху...ший бачить що нічого критичного не буде...
Не здивуюсь навіть якщо компанії типу Сіменс дальше будуть постачати обладнання для ВПК раші...
Цей алармізм від західних партнерів коштує нам багато нервів, але якщо подумати, то русні виставляють червоні флажки, у кінці яких, у будь якому випадку, будуть розставлені пляшки
Бо так бити в барабани за кілька днів до подій означає, що у ********* ************* всього два варіанти
- обісратися чи обісратися