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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за сприяння агресії проти України

У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за сприяння агресії проти України

Проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", внесений до Сенату США, не бачить різницю між Росією та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля".

З метою утримати Мінськ від того, щоб дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у п'ятницю, 11 лютого, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми.

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі або будь-якої іншої країни, яка підтримує "неспровоковану агресію Росії, що триває, проти суверенітету і територіальної цілісності України".

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У повідомленні зазначається, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.

Законопроєкт не бачить різниці між РФ і будь-якою іншою країною. Констатуючи, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають ясно дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції".

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Внесений законопроєкт не робить різницю між РФ та будь-якою іншою державою, включаючи Білорусь, яка допомагає або сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушують суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями, за які можуть бути запроваджені санкції, називаються: спільна з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на території військ РФ, що у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; а також закупівля чи передача летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

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Білорусь (7923) санкції (11768) США (22497)


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Топ коментарі
+17
Санкции против Рашки и Беларашки нжно обьеденить. Как никак а ето уже один Концлагерь.
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12.02.2022 11:47
+17
Сенату США-респект...
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12.02.2022 11:48
+5
Немного не правильно. Там наверно имели виду "Минской губернии макшляндии", ибо такого государства как Беларусь с 1994 года не существует.
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12.02.2022 11:49
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Санкции против Рашки и Беларашки нжно обьеденить. Как никак а ето уже один Концлагерь.
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12.02.2022 11:47 Відповісти
Сенату США-респект...
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12.02.2022 11:48 Відповісти
Немного не правильно. Там наверно имели виду "Минской губернии макшляндии", ибо такого государства как Беларусь с 1994 года не существует.
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12.02.2022 11:49 Відповісти
Чому ще слід повчитись у ворога, так це послідовності щодо риторики. "В Донбассе", "на Украине" - цих термінів вони тримаються ще з радянських часів. І у нас досі "хунта" і "гражданская война", хоча за вісім років влада двічі кардинально змінилась, як і становище на фронті.
Отже і ми маємо бути послідовними. А то "губернія", "область", "БССР", інше. Кожний на своїй мові.
Якщо ***** прагне відродити СРСР, то у його складі Білорусь називалась БССР.
Отже давайте так і називати. БССР.
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12.02.2022 11:59 Відповісти
Туда и дорога бывшей стране "Беларусь", а ныне дырки в полу Параши.
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12.02.2022 12:01 Відповісти
Я вже рік це пишу!
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12.02.2022 12:07 Відповісти
Луці на те "насрать"! Щоб зберегти своє крісло і свою задницю в ньому - він готовий посадить на одну бульбу всю країну І буде розказувать що "нада затянуть паяса" бо НАТО хоче завоювать "маци-Радзину" Якщо комусь цікаво - хай відкриє книгу карикатур Херлуфа Бідструпа і подивиться на карикатуру яку він намалював у 1943 році на колишнього міністра закордонних справ Еріка Скавеніуса що при німцях був прем"єр-міністром окупованої Данії Там навіть пики схожі - тільки вусів не вистачає! "За мною стоїть весь народ!" (а за спиною - "мордоворот" у формі німецького солдата)
І Лука так само - він підписав угоду з Путіним про дозвіл ввести на територію БРСР російських вйсь у випадку "масових безпорядків"
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12.02.2022 12:06 Відповісти
з часом кацапія фінансово здується кому тоді таракан мінет робити буде?
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12.02.2022 12:10 Відповісти
шо? Против Германии введут санкции?
Сраная немчура это всё и запустила - хотела ось Берлин-Моксва-Пекин и править миром.
Чтобы подсадить Европу на газовую иглу и убрать препятствия для оккупации Украины запустила Сев.Потоки...
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12.02.2022 12:14 Відповісти
Дело времени когда Рашка с белорузкой губернией закроются от цивилизованного мира за Железным занавесом на следующие 100 лет. Только до етого Московский Режим хочет еще Украину прихватить чтобы вместе с ней закрыться. Жрать то им 100 лет что то нужно будет. А без Украины только ягель на Рашке в наличии
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12.02.2022 12:14 Відповісти
схоже що саме в цьому і полягає ідея Пуйла
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12.02.2022 15:19 Відповісти
і раби
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12.02.2022 17:54 Відповісти
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12.02.2022 12:15 Відповісти
Положительно приняли? ЗЫ... дождусь ответа, тогда буду думать насчет лайка к вашей теге.
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12.02.2022 13:30 Відповісти
З такими формулюваннями під дію закону попадуть крім Білорусі, ще й Німеція та Франція з Угорщиною... Якщо не буде вибіркового застосування.
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12.02.2022 12:23 Відповісти
Лукашенка пару лет назад: "Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера к вам, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках"
Лукашенка сегодня: "Ракетный удар по территории Украины? - И не только. Все, что только есть.. Естественно! Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня?"

Нормально так очко под путена раздвинул
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12.02.2022 12:54 Відповісти
дякую що нагадали цитату. саме таким я його і запам'ятав здуру. І тепер цілий рік позбавляюсь цього шаблону
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12.02.2022 15:18 Відповісти
Если не дай бог войны, у драныкоедов хоть есть чем репарации отдавать. Наши земли мы отберем и без репараций, так шо, не в счет.
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12.02.2022 13:33 Відповісти
притягнути до відповідальності і Білорусь це доцільно, так як вона вже перестала існувати як самостійна країна , а перетворилась на один з улусів орди
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12.02.2022 15:16 Відповісти
 
 