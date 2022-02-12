У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за сприяння агресії проти України
Проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", внесений до Сенату США, не бачить різницю між Росією та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля".
З метою утримати Мінськ від того, щоб дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у п'ятницю, 11 лютого, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми.
Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі або будь-якої іншої країни, яка підтримує "неспровоковану агресію Росії, що триває, проти суверенітету і територіальної цілісності України".
У повідомленні зазначається, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.
Законопроєкт не бачить різниці між РФ і будь-якою іншою країною. Констатуючи, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають ясно дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції".
Внесений законопроєкт не робить різницю між РФ та будь-якою іншою державою, включаючи Білорусь, яка допомагає або сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушують суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями, за які можуть бути запроваджені санкції, називаються: спільна з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на території військ РФ, що у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; а також закупівля чи передача летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.
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Отже і ми маємо бути послідовними. А то "губернія", "область", "БССР", інше. Кожний на своїй мові.
Якщо ***** прагне відродити СРСР, то у його складі Білорусь називалась БССР.
Отже давайте так і називати. БССР.
І Лука так само - він підписав угоду з Путіним про дозвіл ввести на територію БРСР російських вйсь у випадку "масових безпорядків"
Сраная немчура это всё и запустила - хотела ось Берлин-Моксва-Пекин и править миром.
Чтобы подсадить Европу на газовую иглу и убрать препятствия для оккупации Украины запустила Сев.Потоки...
Лукашенка сегодня: "Ракетный удар по территории Украины? - И не только. Все, что только есть.. Естественно! Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня?"
Нормально так очко под путена раздвинул