У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за сприяння агресії проти України

Проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію", внесений до Сенату США, не бачить різницю між Росією та будь-якою іншою країною, яка допомагає їй в агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Німецька хвиля".



З метою утримати Мінськ від того, щоб дозволити Росії використати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у п'ятницю, 11 лютого, на сайті сенатора-республіканця від Оклахоми.

Законопроєкт передбачає введення санкцій проти Білорусі або будь-якої іншої країни, яка підтримує "неспровоковану агресію Росії, що триває, проти суверенітету і територіальної цілісності України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання військ РФ у Білорусі є проявом ескалації, - Білий дім

У повідомленні зазначається, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни, а також перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон та направила до Чорного моря ще шість кораблів ВМФ.

Законопроєкт не бачить різниці між РФ і будь-якою іншою країною. Констатуючи, що Білорусь допускає на свою територію тисячі російських солдатів, сенатор Ленкфорд наполягає на тому, що "США мають ясно дати зрозуміти, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готовий визнати окупований Крим "російським": "Як тільки Путін мені скаже"

Внесений законопроєкт не робить різницю між РФ та будь-якою іншою державою, включаючи Білорусь, яка допомагає або сприяє російським силам у будь-яких актах військової агресії, що порушують суверенітет чи територіальну цілісність України. Зокрема, діями, за які можуть бути запроваджені санкції, називаються: спільна з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на території військ РФ, що у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; а також закупівля чи передача летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на погрози Лукашенка зупинити постачання енергоресурсів в Україну: "Постраждає Білорусь"