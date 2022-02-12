УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10491 відвідувач онлайн
Новини ДТП
21 650 55

ДТП за участю кортежу Ярославського: Місцевий депутат Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця аварії і вважає, що справу збиралися "зам'яти"

ДТП за участю кортежу Ярославського: Місцевий депутат Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця аварії і вважає, що справу збиралися

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця, де відбулася смертельна ДТП із автомобілем кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Він викликав на місце поліцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в facebook.

"Сьогодні (11 лютого. - Ред.) потрапив у дуже дивну ситуацію. Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія. На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії. Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів.

Спочатку я навіть не міг збагнути. Це взагалі норм чи ні? Така резонансна ДТП, стільки уваги ЗМІ, купа заяв за добу, і всього цього шуму, а речові докази валяються на вулиці. Набрав юриста ХАЦ Володимира Рисенка та запитав, що робити. Володя поперхнувся від почутого і як завжди голосно видавив - викликай поліцію і змусь зібрати всі докази.
За підсумком спілкування з журналістами (на місце ДТП як поломники приїжджали журналісти), поспілкувавшись із співробітниками поліції, трохи склав картинку. Взагалі не збираюся бути шерлоком і точно це не моя робота. Але те, що я почув і побачив за цей день, приводить тільки до одного висновку: БЕЗ ШИРОКОГО РОЗГОЛОСУ СПРАВУ ЗБИРАЛИСЯ "зам'яти"", - висловив він упевненість.

Депутат також додав, що у понеділок його викликали на допит у цій справі.

"Свій статус ще не з'ясував, але готовий усіляко сприяти слідству та поліції", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, який взяв на себе провину в ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок, - прокуратура

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

Автор: 

ДТП (4465) Ярославський Олександр (272) Дробот Дмитро (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Немає жодного сумніву що не тільки збирались зам'яти, а робитимуть це й надалі...
показати весь коментар
12.02.2022 12:06
+25
Так виглядає особистий контроль за справою від Венедиктової та Монастирського.
показати весь коментар
12.02.2022 12:27
+20
Молодці, що зрушили справу з місця. Харків перестає бути вотчиною феодалів накшталт покійного Кернеса
показати весь коментар
12.02.2022 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці, що зрушили справу з місця. Харків перестає бути вотчиною феодалів накшталт покійного Кернеса
показати весь коментар
12.02.2022 12:03 Відповісти
Серьезно?
показати весь коментар
12.02.2022 12:29 Відповісти
Так зрушили, що навіть через пару днів аісля аварії не позбирали шматки черепу загиблого та уламки машини з місця аварії....
показати весь коментар
12.02.2022 12:30 Відповісти
Зашипіли рашики-ботіки ))) Так повільно, але на відміну рашки, де "п'яненькі хлопчики" самі кидаються під колеса Україна відходить від рабсийської психології та надалі стає несхожою на Рашистську *********
показати весь коментар
12.02.2022 12:33 Відповісти
Які рашики-ботики? Ти не з "реабілітаційного центру" Гогіашвілі?

По всій Україні почали з'являтися так звані "нарконаливайки" - медичні центри, де торгують наркотиками під виглядом терапії.

Під "дахом" Гогілашвілі: журналісти викрили мережу "медцентрів", які легально продають важкі наркотики.

https://prm.ua/v-ukraini-vyiavyly-merezhu-medtsentriv-iaki-lehalno-prodaiut-vazhki-narkotyky/
показати весь коментар
12.02.2022 12:35 Відповісти
давно наркотиками цікавитесь ?
показати весь коментар
12.02.2022 12:55 Відповісти
Неправильні питання ставиш.
Потрібно цікавитись як давно рашик Гогілашвілі, друг Зеленського кришує наркоманію в Україні?
показати весь коментар
12.02.2022 13:01 Відповісти
Українці та всі інші, хто в цей важкий час підтримує нашу країну, ніколи не думав, що я буду захищати Зеленського, але... Але зараз треба усвідомити одну важливу річ. Із самого початку було зрозуміло, що Зе слабка людина (аналогія з Ющенко, той хоч був патріотом, а цей - артист). Зе має ниточки, за які його дригав спочатку Коломойський, але Коломойського придавили за океаном, тому він притих. Зараз ниточки в руках людей, які хочуть добра для України: опір Росії та реформи, щоб нарешті позбутись мафіозно-кланової ситуації, яка склалась. Звичайно, Зеленський та Ко. хочуть трохи собі відхопити, але вони під ковпаком, бо новачки в цій справі, а всі теплі місця вже зайняті акулами.
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "жид" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розділемось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
показати весь коментар
12.02.2022 13:13 Відповісти
"але Коломойського придавили за океаном, тому він притих."

По чому видно що він притих? Не фоткається в президентському кабінеті?
Зате без зупину вигрібає мільярди із кишкнь українців за спияння Зєлі.
Його люди призначаються на критично віжливі посади в державі.

Україну він ще не здав тільки тому, що боїться повторити долю Каддафі.
показати весь коментар
12.02.2022 13:20 Відповісти
"Люди, які хочуть добра..." - це це ви кротів з ОП маєте на увазі? Чи Фірташа, який другий рік отримує по 100 мільярдів гривень з зеленого бюджету? Чи, може, це той Коломойський пришишк, що викуповує електроенергію атомної генерації і майнить на неї крипту?
Як ні, то не ховайте від українців цих героїв, які вхопили нитки і смикають так званого президента вам на користь.
показати весь коментар
12.02.2022 20:17 Відповісти
Ті люди, що смикають не ховаються і вони не в Україні, на щастя
показати весь коментар
12.02.2022 20:24 Відповісти
Для тих людей, що не в Україні українські питання другорядні.
показати весь коментар
12.02.2022 22:55 Відповісти
На жаль, для багатьох, хто зараз тут, Україна - другорядна.
показати весь коментар
13.02.2022 09:20 Відповісти
Власне життя є важливішим за інші речі для переважної більшості людей. Але для тих, хто живе в Україні, власне життя так чи інакше пов'язане з українськими питаннями. Ви сховалися від зауваження про тих добродіїв, які, на вашу думку, смикають Зеленского за ниточки замість Коломойського. Але то таке.
показати весь коментар
13.02.2022 18:03 Відповісти
Если не чего сказать лучше помолчи - может за умного примут по ошибке
показати весь коментар
12.02.2022 13:02 Відповісти
як раз ти сам собi i дав пораду. зосталося послiдувати.
показати весь коментар
12.02.2022 13:51 Відповісти
а пiсля збору можна i загубити. ну якщо дужe хоцця.
показати весь коментар
12.02.2022 13:49 Відповісти
Немає жодного сумніву що не тільки збирались зам'яти, а робитимуть це й надалі...
показати весь коментар
12.02.2022 12:06 Відповісти
"Сьогодні (11 лютого. - Ред.) потрапив у дуже дивну ситуацію.

Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія.

На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії.

Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів."

Джерело:
показати весь коментар
12.02.2022 12:25 Відповісти
Так виглядає особистий контроль за справою від Венедиктової та Монастирського.
показати весь коментар
12.02.2022 12:27 Відповісти
Язиками базікати вони вміють!
показати весь коментар
12.02.2022 12:59 Відповісти
А от якщо "найвеличніший" ще візьме справу під особистий контроль, то буде ще та "*******"!
показати весь коментар
12.02.2022 15:55 Відповісти
кто бы сомневался, что собирались отмазать еврея, да еще который при деньгах. законы это только для лохов, а для типа "богоизбранных" у нас усиленное питание из бюджетного корыта.
показати весь коментар
12.02.2022 12:32 Відповісти
Из-за наступления войны ярославский тварь решил срыгнуть!
показати весь коментар
12.02.2022 12:36 Відповісти
Это с какой скоростью гнал пьяный олигарх, что куски бампера и черепа несчастного валяются в радиусе 50 метров?
показати весь коментар
12.02.2022 12:38 Відповісти
А вмятина на машине Вас не удивила?
показати весь коментар
12.02.2022 13:13 Відповісти
200+ норма
показати весь коментар
12.02.2022 13:13 Відповісти
А на небольшой скорости было бы простительно задавить человека? Интересно, что этот человек делал на скоростной трассе и совсем не на пешеходном переходе?
показати весь коментар
12.02.2022 15:25 Відповісти
Что делал пьяный олигарх за рулем?
показати весь коментар
12.02.2022 16:49 Відповісти
Этот Дробот просто антисемит какой-то.
показати весь коментар
12.02.2022 12:40 Відповісти
І схоже, що не член партії "Суки народу".
показати весь коментар
12.02.2022 15:58 Відповісти
а слідаки з ппсниками щоб збирати докази,
стояли в черзі за баблом та інструкцією.
показати весь коментар
12.02.2022 12:40 Відповісти
Та нє, скажуть, що залишки черепа взагалі з іншої аварії?!
А мо, археологи загубили...
показати весь коментар
12.02.2022 15:52 Відповісти
Сколько людей уже пострадало из-за человеческого мусора , в состоянии сливы лазящего по проезжей части
показати весь коментар
12.02.2022 12:46 Відповісти
Це вже схоже на якісь жахливі пригоди із фільму жахів , щоби не прибрати останки загиблої людини більше ніж через добу 😡
Це не влада , а якісь інопланетні істоти , яких цікавить тільки бабло ,
а не життя - буття нашої краіни !
показати весь коментар
12.02.2022 12:49 Відповісти
А в Ізраїлі, навіть якщо єврей за кермом скоїв смертельну ДТП, то поліція таки розслідує.
показати весь коментар
12.02.2022 13:04 Відповісти
Тому що в Ізраїлі від давить правовірних іудеїв, а в Україні якихось гоїв.
показати весь коментар
12.02.2022 14:46 Відповісти
Сколько Шариковых повылазило
показати весь коментар
12.02.2022 13:19 Відповісти
ти про сeбe?
показати весь коментар
12.02.2022 13:53 Відповісти
Всі зірки указують променями, що за кермом був Ярославський.... як відноситись до нього після цього, як до вбивці? Він більше був олігархом в тіні..., цікаво, яка його роль в політиці і в обороні України від мацковського звіра?
показати весь коментар
12.02.2022 13:35 Відповісти
Забрали пострадавшего в больницу... и ни у кого не возникло вопроса: а где-же голова?
показати весь коментар
12.02.2022 13:50 Відповісти
А в больницах и не такое видели! Да и морги обычно не в ЦПК и О находятся!
показати весь коментар
12.02.2022 15:27 Відповісти
тільки не "останки", а рештки... граматєї
показати весь коментар
12.02.2022 15:16 Відповісти
Може, ти археолог-любитель і шукаєш РЕШТКИ динозаврів, чи пітекантропів, але на трасі знаходились ОСТАНКИ нещасного! Думаю, що пан Ярославський допоможе безвтішній вдові матеріально...
показати весь коментар
12.02.2022 15:36 Відповісти
З язика зняли...
показати весь коментар
12.02.2022 15:54 Відповісти
Катати кубик, которым убили человека, всего 1 из 25 в мире, эксклюзив, за 571 тыс евро куплен ярославским. Бедный еврей
показати весь коментар
12.02.2022 15:19 Відповісти
Странная новость. Что делал чугуевский депутат на месте ДТП? Почему он вообще должен был кому-то комментировать это ДТП?
показати весь коментар
12.02.2022 17:18 Відповісти
Он просто получил задание от одного из телеканалов провести депутатское расследование этого происшествия, взять интервью у мимопроезжающих возмущенных водителей и пассажиров. С депутатами такое нередко происходит!
показати весь коментар
12.02.2022 18:08 Відповісти
С каких пор депутаты получают задания от телеканалов? Не разу такого не видел. Бред какой-то.
показати весь коментар
12.02.2022 19:00 Відповісти
Не разу не видел, а вот теперь и увидел.
показати весь коментар
12.02.2022 22:01 Відповісти
поэтому и пишу, что странно.
показати весь коментар
12.02.2022 22:44 Відповісти
90-е годы от 95-го квартала и его избирателей
показати весь коментар
14.02.2022 12:23 Відповісти
 
 