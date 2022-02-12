ДТП за участю кортежу Ярославського: Місцевий депутат Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця аварії і вважає, що справу збиралися "зам'яти"
Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця, де відбулася смертельна ДТП із автомобілем кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Він викликав на місце поліцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в facebook.
"Сьогодні (11 лютого. - Ред.) потрапив у дуже дивну ситуацію. Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія. На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії. Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів.
Спочатку я навіть не міг збагнути. Це взагалі норм чи ні? Така резонансна ДТП, стільки уваги ЗМІ, купа заяв за добу, і всього цього шуму, а речові докази валяються на вулиці. Набрав юриста ХАЦ Володимира Рисенка та запитав, що робити. Володя поперхнувся від почутого і як завжди голосно видавив - викликай поліцію і змусь зібрати всі докази.
За підсумком спілкування з журналістами (на місце ДТП як поломники приїжджали журналісти), поспілкувавшись із співробітниками поліції, трохи склав картинку. Взагалі не збираюся бути шерлоком і точно це не моя робота. Але те, що я почув і побачив за цей день, приводить тільки до одного висновку: БЕЗ ШИРОКОГО РОЗГОЛОСУ СПРАВУ ЗБИРАЛИСЯ "зам'яти"", - висловив він упевненість.
Депутат також додав, що у понеділок його викликали на допит у цій справі.
"Свій статус ще не з'ясував, але готовий усіляко сприяти слідству та поліції", - додав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.
Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.
Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
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По всій Україні почали з'являтися так звані "нарконаливайки" - медичні центри, де торгують наркотиками під виглядом терапії.
Під "дахом" Гогілашвілі: журналісти викрили мережу "медцентрів", які легально продають важкі наркотики.
https://prm.ua/v-ukraini-vyiavyly-merezhu-medtsentriv-iaki-lehalno-prodaiut-vazhki-narkotyky/
Потрібно цікавитись як давно рашик Гогілашвілі, друг Зеленського кришує наркоманію в Україні?
Зеленського смикнули за ниточку, щоб він почав ворушити це кубло, але це спричинило такий галас, що неозброєним оком видно, як його топлять: путінські, ахметівські, аваківські тощо. Більш того, навіть "свої гарні хлопці" Гордон та Комаровський, почали його давити. Те саме ми спостерігали з Ющенко, який був хлопчиною для биття.
Зеленський Україну не здав, він поступово перетворюється на патріота. В нас зараз такий клімат, що й "жид" стане українцем і це добре, але це погано для Росії, яка, мабуть зрозуміла, що кіна не буде. Зеленському залишилось два роки до виборів. Зараз критичний момент, яких багато було в історії України. Якщо ми знову розділемось, ми знову втратимо території, а можливо і ляжемо під рашку, як лягали вже багато разів. Зеленський в патовій ситуації: навіть якби він хотів уступити рашці - він це зробити не може. По-перше, знесуть патріоти в Києві, по-друге, не дадуть це зробити гарні люди, які дригають за ниточки в потрібну сторону. Мафії насрати на країну. Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам.
Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається.
Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини!
(Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
По чому видно що він притих? Не фоткається в президентському кабінеті?
Зате без зупину вигрібає мільярди із кишкнь українців за спияння Зєлі.
Його люди призначаються на критично віжливі посади в державі.
Україну він ще не здав тільки тому, що боїться повторити долю Каддафі.
Як ні, то не ховайте від українців цих героїв, які вхопили нитки і смикають так званого президента вам на користь.
Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія.
На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії.
Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів."
Джерело:
стояли в черзі за баблом та інструкцією.
А мо, археологи загубили...
Це не влада , а якісь інопланетні істоти , яких цікавить тільки бабло ,
а не життя - буття нашої краіни !