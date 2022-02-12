ДТП за участю кортежу Ярославського: Місцевий депутат Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця аварії і вважає, що справу збиралися "зам'яти"

Депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця, де відбулася смертельна ДТП із автомобілем кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Він викликав на місце поліцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в facebook.

"Сьогодні (11 лютого. - Ред.) потрапив у дуже дивну ситуацію. Приїхавши на місце ДТП, щоб дати коментар одному з українських телеканалів, знайшов місце де сталася аварія. На місці ДТП просто неба лежали речові докази аварії. Частина черепа потерпілого та шматки бампера, що лежали вздовж обочини в радіусі 50 метрів.

Спочатку я навіть не міг збагнути. Це взагалі норм чи ні? Така резонансна ДТП, стільки уваги ЗМІ, купа заяв за добу, і всього цього шуму, а речові докази валяються на вулиці. Набрав юриста ХАЦ Володимира Рисенка та запитав, що робити. Володя поперхнувся від почутого і як завжди голосно видавив - викликай поліцію і змусь зібрати всі докази.

За підсумком спілкування з журналістами (на місце ДТП як поломники приїжджали журналісти), поспілкувавшись із співробітниками поліції, трохи склав картинку. Взагалі не збираюся бути шерлоком і точно це не моя робота. Але те, що я почув і побачив за цей день, приводить тільки до одного висновку: БЕЗ ШИРОКОГО РОЗГОЛОСУ СПРАВУ ЗБИРАЛИСЯ "зам'яти"", - висловив він упевненість.

Депутат також додав, що у понеділок його викликали на допит у цій справі.

"Свій статус ще не з'ясував, але готовий усіляко сприяти слідству та поліції", - додав він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

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