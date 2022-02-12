У МЗС Росії підтвердили запит Блінкена на телефонну розмову з Лавровим 12 лютого

Держсекретар США Ентоні Блінкен направив запит на телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МЗС Росії.

"МЗС підтверджує запит Блінкена на телефонну розмову з Лавровим", - заявили журналістам у російському зовнішньополітичному відомстві.

Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Блінкін має намір переговорити з Лавровим телефоном у суботу.

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