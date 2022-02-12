У МЗС Росії підтвердили запит Блінкена на телефонну розмову з Лавровим 12 лютого
Держсекретар США Ентоні Блінкен направив запит на телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МЗС Росії.
"МЗС підтверджує запит Блінкена на телефонну розмову з Лавровим", - заявили журналістам у російському зовнішньополітичному відомстві.
Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Блінкін має намір переговорити з Лавровим телефоном у суботу.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар12.02.2022 12:01
+4 olele
показати весь коментар12.02.2022 12:25
+4 саша паламарчук
показати весь коментар12.02.2022 12:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но если я что-то понимаю в персонаже, которым я занимаюсь почти четверть века, он до последнего своего вздоха во власти не откажется от двух центральных идеологем своего сумеречного политического сознания: уничтожение искусственного недогосударства, созданного австро-венгерским генштабом и большевиками, и убедительный реванш над Западом за поражение СССР в 3-й мировой войне.
Его не устроит альтернатива, которую будет ему предлагать большинство "элиты".
- Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогой Вы наш собиратель земель русских! Давайте зафиксируем геополитическую прибыль: признаем в родную гавань ОРДЛО и, чтобы два раза не вставать, сделаем Лукашенко минским генерал-губернатором и понесём Вас на руках к коронованию на вечное царствие в 2024 году. Запад облегченно вздохнет, поворчит и ограничится полуадскими санкциями.
- А как же тогда с моей сакральной формулой "Я подкрался и ***"? Нет, мы не можем отказываться от фундаментальных основ нашей уникальной духовности.
Нет, он не променяет свое имперское первородство на чечевичную похлебку ОРДЛО. Он учтет замечания генштабистов и в ближайшее время продемонстрирует городу и миру иные, нежели масштабное вторжение вглубь украинской территории, военно-технические инструменты. Тем более что его начальник Генштаба - крупнейший мировой теоретик гибридной войны. При этом он не будет уклоняться от повышения ставок в конфликте с Западом. Напротив, он будет искать его, уверенный, что железной рукой ведет страну к Лестнице Победы... Ну, на худой конец в рай.
https://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
https://www.youtube.com/watch?v=F6p4IDiuicc
Путин часами переписывал историю с 1997 года и пытался топить Макрона в длинных монологах. А президент Франции продолжал возвращаться к сегодняшним проблемам, сообщает Reuters.
По словам источника издания, Макрон был поражен тем, насколько сегодняшний Путин отличается от того, которого он принимал в летней резиденции на Французской Ривьере 3 года назад.
«Путин дал ему пять часов исторического ревизионизма», - сказал один из двух источников, описывая, как Путин изложил свое видение того, что Запад нарушил обязательства перед Россией, взятые в 1997 году, по поводу нерасширения НАТО за счет государств бывшего СССР. Источники сообщили, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться, хотя в НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. https://t.me/charter97_org/61655
Не понял. Этот терпила пять часов речь ***** слушал, что ли, за тем длинным столиком?
воно завжди було чмом
США пугают Украину: Нападение России «начнется с воздушной атаки»
Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.
Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.
По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.
«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.
«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.
Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.
Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.
Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.
Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.
Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.
Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.
С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.
Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).
В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.
У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.
Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.
Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.
Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.
Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.
Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».
Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.
Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.
Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».
Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/12/120488/ssha-pugayut-ukrainu-napadenie-rossii-nachnetsya-s-vozdushnoj-ataki.shtml
Теоретически да, но на практике это может отозвать симпатии и поддержку ЕС и США по отношению к Украине. Напомним также, что вышеупомянутая Чечня таким тоже не занималась. Чечены "просто" перебили кого могли на своей территории, а потом поставили русских раком по всей стране путём расселения своих гражданских везде где можно.
яка ж мерзотна пика у рашистськоi гниди та мiжнародного злочинця лаврушi...