МЗС закликало українців зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку
МЗС закликає українців зберігати спокій, консолідуватися всередині країни та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.
Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві українського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя. Зокрема, вчора на засіданні РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України", - йдеться у повідомленні.
В МЗС зазначили, що завдяки рішенням президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності аби захистити безпеку держави та українських громадян.
"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі.
Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - наголосили у відомстві.
В МЗС додали, зо Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.
Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії.
"Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу", - резюмували у відомстві.
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Так як Зе мало що тямить у військовій справі треба призначити головним маршала з незаплямованою репутацією . І цей маршал нехай веде нас у бій. А Зе і його партія нехай займаються цивільними справами. тобто в тому в чому хоч трохи що тямлять.
Бо якось вбивати і вмирати під командою ЗЕ мені щось не дуже подобається.