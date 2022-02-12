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Новини Агресія Росії проти України Війна
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МЗС закликало українців зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку

МЗС закликало українців зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку

МЗС закликає українців зберігати спокій, консолідуватися всередині країни та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві українського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя. Зокрема, вчора на засіданні РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України", - йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що завдяки рішенням президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності аби захистити безпеку держави та українських громадян.

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"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі.

Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку", - наголосили у відомстві.

В МЗС додали, зо Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

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Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії.

"Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу", - резюмували у відомстві.

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Топ коментарі
+40
А ми і не боїмося
Війна. 8-й рік. Ми вистояли і боремося. Кожного дня ми приймаємо літаки з ******** зброєю, технікою та амуніцією від різних країн світу. Не забувайте про це.

Тут - наша земля і наша історія. Могили пращурів і майбутнє наших дітей та онуків. Ми живемо, одружуємося, народжуємо дітей.

Як кажуть, двічі не вмирати, зрештою, і вічно жити ще нікому не вдавалося. Перемоги і миру нам усім!

Слава Україні!
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12.02.2022 12:28
+28
Краще нашого президента хоч хтось би вивів із стану нірвани і наркотичного спокою.
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12.02.2022 12:19
+25
Особенно главный руководитель все усилия прилагает в Буковели!!
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12.02.2022 12:30
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Думаю, нашій владі вже начасі розділити цивільну і військову владу.
Так як Зе мало що тямить у військовій справі треба призначити головним маршала з незаплямованою репутацією . І цей маршал нехай веде нас у бій. А Зе і його партія нехай займаються цивільними справами. тобто в тому в чому хоч трохи що тямлять.
Бо якось вбивати і вмирати під командою ЗЕ мені щось не дуже подобається.
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12.02.2022 14:43 Відповісти
Гарант корупції та головний дестабілізатор проти всіх ваших заяв і дій. Хоче знову за кермо.....
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12.02.2022 15:26 Відповісти
Зброю дайте людям.а не -прийди в тероборону з своєю зброєю,екіпірованим,ну тоді ми тобі з калаша дамо постріляти,та страйкбольні вправи з деревяними калашами покажемо. Роздайте людям зброю.
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12.02.2022 15:44 Відповісти
Они украинцев боятся больше , чем х**ла
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13.02.2022 12:44 Відповісти
Типа гречку не скупать? Так она сейчас по такой цене, что дефицита точно не будет. Да и хлеб, кстати, тоже (это если кто-то сухари сушить собрался).
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12.02.2022 16:12 Відповісти
РАЗРЕШАЮ УБИВАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО ТРАТИТЬ НА БЛАГО НАРОДА УКРАИНЫ !!! УЖЕ !)
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13.02.2022 07:36 Відповісти
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