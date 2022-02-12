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Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

Державний департамент Сполучених Штатів Америки наказав дипломатам, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - скаано в повідомленні.

У посольстві наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну

Там додали, що Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням.

"Ці зусилля триватимуть безперервно, як і наша відданість – разом із нашими союзниками та партнерами – суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього", - наголосили дипломати.

Раніше повідомлялося, що Росія ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало українців зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку

Автор: 

посольство (942) США (22497) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+19
А где адекватная реакция нашего недонаполеона? Кто-нибудь выведет его из наркотического угара?
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12.02.2022 12:38
+15
Только запах шаурмы на это способен. Или мороженной скумбрии по 8 гр. за кило.
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12.02.2022 12:44
+11
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12.02.2022 12:56
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А где адекватная реакция нашего недонаполеона? Кто-нибудь выведет его из наркотического угара?
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12.02.2022 12:38 Відповісти
Только запах шаурмы на это способен. Или мороженной скумбрии по 8 гр. за кило.
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12.02.2022 12:44 Відповісти
А шашлыка?
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12.02.2022 13:27 Відповісти
Только весной и ни как не раньше мая.
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12.02.2022 13:31 Відповісти
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12.02.2022 12:56 Відповісти
Считаю не корректным сравнивать этого засранца четырежды уклонившегося от призыва и уже 3 года разваливающего Армию и страну, с пусть и коммунистом но таки реально воевавшим.
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12.02.2022 13:33 Відповісти
Єто вьі про Порошенко ? Он бьіл членом КПСС , и даже повоевал , за Минские соглашения .
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12.02.2022 14:28 Відповісти
Ой, может, ему лучше молчать? А то вечно ляпает такое, что ещё хуже делает.
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12.02.2022 13:00 Відповісти
Він під Новоілексієвкою,це перед Чонгаром,під Кримом дивиться готовність військ...
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12.02.2022 19:06 Відповісти
Повторю снова. Мы не должны гадать, мы не должны верить или не верить, слушая западных лидеров. Мы должны видеть как наша власть адекватно готовится к реально возможной агрессии Раши. А мы пока видим только воровство денег на "большом строительстве" и тупой пиар под такое же тупое бла-бла-бла ее спикеров.
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12.02.2022 12:39 Відповісти
До чого тут Раша? Хоча Раша ще й Срака, але якщо її згадувати без належної поваги, то вона руки й ноги повисмикує:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
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12.02.2022 12:56 Відповісти
100%
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13.02.2022 05:57 Відповісти
Похер. Кулеба сказал не сеять панику.
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12.02.2022 12:40 Відповісти
А в чому він неправий? наша паніка -це ключова зброя ворога.
Всі не евакуюються і не сховаються, морально потрібно бути готовим захищати свою землю і свій дім.
Ось коли це усвідомиш -страх відступає.
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12.02.2022 12:45 Відповісти
Так, а я за шо?
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12.02.2022 12:47 Відповісти
Таню та ім какаяразница.тим всепропальщикам сивочолоно.ім аби більше дестабілізація була. Вони з мертветчуками співробітничають.вони не розуміють шо зараз треба підтримати діючу владу.тим паче влада- украінська.Мельник.Кулеба.Потураєв.головнокомандувач Забродський.Нагароджений президентом Да Вінчі.але дякунам какаяразніца..
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12.02.2022 14:06 Відповісти
Вьідали Тумгоева в 2018 г ? И не по инициативе Енина , которьій вьіполнил указание своего начальника . Как его фамилия ?
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12.02.2022 14:31 Відповісти
А чому не евокуюють з московії ? Вони гадають Українці не будуть стріляти по московії..... помиляються!
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12.02.2022 12:50 Відповісти
Чим?
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12.02.2022 13:11 Відповісти
Не сци кацап є чим.
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12.02.2022 15:59 Відповісти
Це ти хз звідки строчиш,а треба дивитися реально на речі а не язиком молоти
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12.02.2022 16:07 Відповісти
в былые нормальные времена отзыв дипломатов был перед объявлением войны. США вместе со своими союзниками объявили войну Украине. Инвесторы бегут, бизнес рушится.
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12.02.2022 13:00 Відповісти
Когда были нормальные времена?)
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12.02.2022 13:04 Відповісти
когда мужчины были мужчинами, а женщины женщинами, когда не было постправды. До 20 века.
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12.02.2022 13:11 Відповісти
До 20 века...Согласен!
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12.02.2022 13:14 Відповісти
в балалайнє, началі что-то подозрєвать..,
а небайдужі, пояснюють їм, перспективи
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12.02.2022 13:03 Відповісти
Хорошо что эвакуируют и сеют страх)) Тем смешнее будет выглядеть ***** когда никера не случится, а его ватная мордва по казармам разбредется. Все сразу увидят что ***** обыкновенный ********
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12.02.2022 13:14 Відповісти
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12.02.2022 13:38 Відповісти
Герр. Герхард , показателем является Израиль , а на венгров в Кремле всегда бьіло нас. рать !
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12.02.2022 14:33 Відповісти
Их миллион? Что они никак не уедут? Больше недели уезжают - уезжают и никак. Надоели уже
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12.02.2022 13:49 Відповісти
Почему США євакуируют дипломатов ? Они понимают , что Пуйло не удержится от соблазна "промахнуться" ракетой по их посольству , в отместку за Белград . Ессно , в случае , если оно решится полезть на Украину , что не факт .
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12.02.2022 14:37 Відповісти
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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12.02.2022 16:13 Відповісти
Внимательно вчитайтесь в данное новостное сообщение, напечатанное в интернет версии газеты "Московский Комсомолец".

"По данным агентства Reuters, которое ссылается на своим источники, сейчас сотрудники миссии ОБСЕ, которые находятся в ДНР, начали экстренно покидать самопровозглашенную республику.

В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о гражданах США, которые работают в наблюдательной мониторинговой миссии в Донецке.

Ранее США объявили о начале эвакуации неосновного персонала из посольства в Донецке."
https://www.mk.ru/politics/2022/02/13/amerikancy-iz-missii-obse-ekstrenno-vyezzhayut-iz-dnr.html

У США в Донецке есть ПОСОЛЬСТВО?
Не знала.
С когда оно там?

Вариант раз: они там в РФ все бухие.
Вариант два: они не соображают, что пишут, ибо смотри вариант раз.
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13.02.2022 09:52 Відповісти
 
 