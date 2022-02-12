Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

Державний департамент Сполучених Штатів Америки наказав дипломатам, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - скаано в повідомленні.

У посольстві наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

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Там додали, що Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням.

"Ці зусилля триватимуть безперервно, як і наша відданість – разом із нашими союзниками та партнерами – суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього", - наголосили дипломати.

Раніше повідомлялося, що Росія ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.

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