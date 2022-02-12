Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад
Державний департамент Сполучених Штатів Америки наказав дипломатам, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - скаано в повідомленні.
У посольстві наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.
Там додали, що Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням.
"Ці зусилля триватимуть безперервно, як і наша відданість – разом із нашими союзниками та партнерами – суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього", - наголосили дипломати.
Раніше повідомлялося, що Росія ухвалила рішення про оптимізацію штатів закордонних установ в Україні.
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Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
Всі не евакуюються і не сховаються, морально потрібно бути готовим захищати свою землю і свій дім.
Ось коли це усвідомиш -страх відступає.
а небайдужі, пояснюють їм, перспективи
"По данным агентства Reuters, которое ссылается на своим источники, сейчас сотрудники миссии ОБСЕ, которые находятся в ДНР, начали экстренно покидать самопровозглашенную республику.
В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о гражданах США, которые работают в наблюдательной мониторинговой миссии в Донецке.
Ранее США объявили о начале эвакуации неосновного персонала из посольства в Донецке."
https://www.mk.ru/politics/2022/02/13/amerikancy-iz-missii-obse-ekstrenno-vyezzhayut-iz-dnr.html
У США в Донецке есть ПОСОЛЬСТВО?
Не знала.
С когда оно там?
Вариант раз: они там в РФ все бухие.
Вариант два: они не соображают, что пишут, ибо смотри вариант раз.