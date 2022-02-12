Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК

За інформацією української сторони СЦКК, протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей 24 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщена 21 одиниця озброєння та військової техніки, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);

МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці);

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• з порушенням районів зберігання в районах:

ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки (10 одиниць);

МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – буксирувана гаубиця

(1 одиниця);

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• військова присутність в зоні безпеки в районах:

м. ДОНЕЦЬК (житловий район) – БТР (2 одиниці).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено 3 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

• з порушенням лінії відведення поблизу м. ЛУГАНСЬК – буксирувані гаубиці (3 одиниці).

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З початку тижня було виявлено 287 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, з них: 07.02.2022 – 1 одиниця; 08.02.2022 – 104 одиниці; 09.02.2022 – 148 одиниць; 10.02.2022 – 10 одиниць; 11.02.2022 – 24 одиниці.