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Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК

Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК

За інформацією української сторони СЦКК, протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей 24 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщена 21 одиниця озброєння та військової техніки, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);

МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці);

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби російські війська на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів, - штаб ООС

• з порушенням районів зберігання в районах:

ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки (10 одиниць);

МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – буксирувана гаубиця

(1 одиниця);

Також читайте: ЦРУ назвало 16 лютого можливою датою вторгнення Росії в Україну, - Spiegel

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

м. ДОНЕЦЬК (житловий район) – БТР (2 одиниці).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено 3 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

• з порушенням лінії відведення поблизу м. ЛУГАНСЬК – буксирувані гаубиці (3 одиниці).

Також читайте: Якщо Росія справді нічого не готує, то вона має надати СММ ОБСЄ повний доступ до окупованих територій України, - Кулеба

З початку тижня було виявлено 287 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, з них: 07.02.2022 – 1 одиниця; 08.02.2022 – 104 одиниці; 09.02.2022 – 148 одиниць; 10.02.2022 – 10 одиниць; 11.02.2022 – 24 одиниці.

бойовик (3414) Донбас (22354) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
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12.02.2022 12:58
+9
Ці хлопці в січні 2015 розгромили російську колону, що мала десятикратну перевагу в живій силі й техніці. Взвод на "опорнику" "Олексій", жовтень 2014 року Роман Жованик у центрі в синій майці

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12.02.2022 13:19
+8
Джохар Дудаєв - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
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12.02.2022 12:46
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А мы в ответ сопли жуем...или тоже разместили аналогичное количество??
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12.02.2022 12:43 Відповісти
У зеблазня з перших днів його презЕдентства , війна в його бошці скінчилася , навіть не почавшись , так як він під час війни іздив на Донбас зі своїм 95- м кварталом ,розважати рашинських гоблінів своіми тупими жартами 😡
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12.02.2022 12:58 Відповісти
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12.02.2022 13:03 Відповісти
Пару дней назад звонил , насыщают свои позиции дыровцы во всю , наши нет . Это на юге , выше от побережья не думаю , что будет отличаться
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12.02.2022 14:42 Відповісти
А шо Меркель - спряталась в кусты ?? Доруководилась Европой старая бабка !!

- Сирию сдала
- Крым сдала
- сирийцами Европу заполнила
- газовый кризис в Европе организовала
и т д
ВОТ ЧТО БЫВАЕТ , когда власть дают в руки людям с левыми взглядами .
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12.02.2022 12:44 Відповісти
В усі часи ліваки несли Україні одне лихо
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12.02.2022 12:48 Відповісти
У Данії зараз у владі ліваки, але вони повністью на боці України, Даня надала свій повітряний простір для постачання зброї Україні без жодних вагань. А ось правакі а точніше неонацисти у Європі дуже ******* хутіна, починаючи від Лє Пен та "Альтернатива для Німеччини" та закінчуючи Медведцьким зі Словаччини.
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12.02.2022 13:02 Відповісти
Ми вже віниченками і ко ситі , дякуємо більше не треба
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12.02.2022 13:04 Відповісти
Тут я з вами повністю погоджуюсь, мене взагалі дивує, чому іменем винниченка (лівацька наволоч) називають вулиці, це теж саме, що через 100 років в українських мітсах будуть вулиці імені медведчука.
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12.02.2022 13:08 Відповісти
Я просто хотів вам пояснити, що не завжди позиція на рівні (ліві/праві) визначає відношення до України та кацапів. Є багато ліваків, які дуже підтримують Україну, але також є багато правих, які відверто вилизують дупу хутіна, приклади я вам навів.
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12.02.2022 13:11 Відповісти
Ми кажемо за ідеологію , а не те якими гаслами прикриваються за ради грошей
А на рахунок Данії то дозвіл на ПП2 вони все ж дали
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12.02.2022 13:19 Відповісти
Неіснує жодної ідеології, існують лише інтереси країни, у кожної свої, наразі наші інтереси збігаються з Великою Британією, яка бачить в Україні свій протекторат у Східній Європі, як США це зробили з Польщею, для нас це великий шанс повернутись у "сім'ю" європейських країн і покінчити з 300-літньою окупацією кацапів, чи вистачить у нас розуму цим шансом скористатись, це питання, бо у нас лишається дуже багато бидла, у якого мізки промиті кацапською пропагандою.

А на рахунок північного потоку ви не праві, поясню чому. Справа в тому, що цей поток будували не тільки кацапи, але і європейці, їм це вигідно (не забувайте, вони перш за все думають про свої інтереси) але тут є одна цікавинка, Данія та інші країни (Естонія) мають можливіть заблокувати йог у будь-який момент, тобто ці країни отримали додатковий важель впливу. Це нормальна політика, а втой самий час ми вирішуємо, а кацап нам ворог чи ні.

Я сподіваюсь ви зрозуміли різницю між нами та ними і чому нам бігом треба повертатись у європейськю сім'ю.
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12.02.2022 13:31 Відповісти
Ну на рахунок ідеології кожен залишиться при своїх , на рахунок всього іншого я з вами згоден
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12.02.2022 13:33 Відповісти
От я як раз хотів додати до мого коментаря на рахунок ідеології. Давайте просто уявимо, що завтра приходить до влади в України політик лівих поглядів, але він перш за все вкладає гроші у армію, бере міжнародні кредити та передає їх великому українському бізнесу, а не купує смартфони ********, приймає закони для підтримки малого та середнього бізнесу, веде велику міжнародну діяльність на предмет підтримки України, домовляється про інвестиції і так далі. Невже ви будете проти такого президента тілки через те, що він лівих поглядів(ну як приклад, він дозволить марші геїв).?
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12.02.2022 13:39 Відповісти
Ну не може ліваки гроші вкладати в державу У ніх в ідеології інтернаціоналізм і все раздати всім якщо це ще даже не зароблено державою
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12.02.2022 14:12 Відповісти
От чесно вам кажу, я не прихильник ліваків, мені ближчі правоцентристи, але у Стортингу (Норвегія), Риксдазі (Швеція), та багатьох інших парламентах Європи соціалісти мають більшість, невже ви скажете, що вони гроші країни направляють на інтернаціоналізм чи іншу маячню?. Інше питання, що вони аморфні амеби щодо кацапської небезпеки, але це інша справа.
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12.02.2022 14:21 Відповісти
Інтернаціоналізм має разні форми які по більшому рахунку приводять к падінню нації і країн , і ніхто не знає як в той же Швеції і Норвегії було б при правих
Може тому що в класичному варіанті зараз не має не лівих не правих
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12.02.2022 14:32 Відповісти
Джохар Дудаєв - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»
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12.02.2022 12:46 Відповісти
Ці хлопці в січні 2015 розгромили російську колону, що мала десятикратну перевагу в живій силі й техніці. Взвод на "опорнику" "Олексій", жовтень 2014 року Роман Жованик у центрі в синій майці

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12.02.2022 13:19 Відповісти
так танками никто воевать и не будет
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12.02.2022 14:09 Відповісти
Ага ядрьоними бімбами 🤔
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12.02.2022 14:13 Відповісти
я вже 8 років слухаю якусь муйню про мінск, про настамнет
і жодна млять не наголошує сепари реально отримали від рф
озброєння що вистачить на пару армій.
чого чекають санкції і на що сподіваються наші партнери.?
думаю,їм потрібна війна.
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12.02.2022 12:47 Відповісти
зара читаю коменти а збоку реклама.
купуйте російські автобуси ПАЗ
ну не твою мать.
вони вагони з вугіллям блокують
а наші ..ідараси псокійно ганяють їх автобуси фінансують їх армію.
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12.02.2022 12:56 Відповісти
У меня на сайте цензор , очень любящем рекламу , рекламы нет вообще .
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12.02.2022 13:53 Відповісти
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12.02.2022 12:58 Відповісти
 
 