Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК
За інформацією української сторони СЦКК, протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей 24 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщена 21 одиниця озброєння та військової техніки, з них:
• з порушенням лінії відведення в районах:
ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (5 одиниць);
МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (3 одиниці);
• з порушенням районів зберігання в районах:
ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки (10 одиниць);
МАНУЙЛІВКА (65 км від лінії зіткнення) – буксирувана гаубиця
(1 одиниця);
• військова присутність в зоні безпеки в районах:
м. ДОНЕЦЬК (житловий район) – БТР (2 одиниці).
В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено 3 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
• з порушенням лінії відведення поблизу м. ЛУГАНСЬК – буксирувані гаубиці (3 одиниці).
З початку тижня було виявлено 287 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, з них: 07.02.2022 – 1 одиниця; 08.02.2022 – 104 одиниці; 09.02.2022 – 148 одиниць; 10.02.2022 – 10 одиниць; 11.02.2022 – 24 одиниці.
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ВОТ ЧТО БЫВАЕТ , когда власть дают в руки людям с левыми взглядами .
А на рахунок Данії то дозвіл на ПП2 вони все ж дали
А на рахунок північного потоку ви не праві, поясню чому. Справа в тому, що цей поток будували не тільки кацапи, але і європейці, їм це вигідно (не забувайте, вони перш за все думають про свої інтереси) але тут є одна цікавинка, Данія та інші країни (Естонія) мають можливіть заблокувати йог у будь-який момент, тобто ці країни отримали додатковий важель впливу. Це нормальна політика, а втой самий час ми вирішуємо, а кацап нам ворог чи ні.
Я сподіваюсь ви зрозуміли різницю між нами та ними і чому нам бігом треба повертатись у європейськю сім'ю.
Може тому що в класичному варіанті зараз не має не лівих не правих
і жодна млять не наголошує сепари реально отримали від рф
озброєння що вистачить на пару армій.
чого чекають санкції і на що сподіваються наші партнери.?
думаю,їм потрібна війна.
купуйте російські автобуси ПАЗ
ну не твою мать.
вони вагони з вугіллям блокують
а наші ..ідараси псокійно ганяють їх автобуси фінансують їх армію.