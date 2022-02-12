За добу в Києві від COVID-19 померли 34 особи, виявили рекордні 4 229 нових випадків зараження. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 4 229 хворих на коронавірус. 34 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на у фейсбуці.

"4 229 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 34 людини померли. Всього за період пандемії у Києві 8 719 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 402 294", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 2 393 жінки віком від 18 до 94 років та 1 527 чоловіків віком від 18 до 96 років. А також 155 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 154 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 14 жінок від 58 до 88 років та 20 чоловіків від 32 до 96 років.

До лікарень столиці госпіталізували 95 хворих на коронавірус та 219 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 385 людей. Загалом коронавірус подолали 347 373 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 677, у Солом’янському – 513 та в Оболонському районі – 480 випадків", – зазначив Віталій Кличко.