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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 34 особи, виявили рекордні 4 229 нових випадків зараження. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 4 229 хворих на коронавірус. 34 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на у фейсбуці.

"4 229 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 34 людини померли. Всього за період пандемії у Києві 8 719 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 402 294", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 2 393 жінки віком від 18 до 94 років та 1 527 чоловіків віком від 18 до 96 років. А також 155 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 154 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 14 жінок від 58 до 88 років та 20 чоловіків від 32 до 96 років.

До лікарень столиці госпіталізували 95 хворих на коронавірус та 219 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 385 людей. Загалом коронавірус подолали 347 373 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 677, у Солом’янському – 513 та в Оболонському районі – 480 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві від COVID-19 померли 34 особи, виявили рекордні 4 229 нових випадків зараження 01

Кличко Віталій (3507) коронавірус (19922)


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Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ? Щодо дітей, хто не вчиться вдома дистанційно, той і в школі сидить в смартфоні, граючи на задніх партах. Корона находить хвилями і зараз ми на самому піку - в Києві найвища смертність за сьогодні. Діти багатьох дітей зараз не вдома, хтось на З. Україні, подалі від можливої війни. Діти прекрасно займаються онлайн, це треба їхати повертатись через всю країну, наражати себе на небезпеку заразитись в поїзді вірусом? Багато шкіл дуже близько від військових літовищ , а аеродроми - це перша ціль ракет та бомб. Вже навіть російські дипломати покидають Київ. Це нагадує мені сталіна, коли його попереджували про війну, а він не вірив і в перший день німці знищили радянську непідготовлену армію. Де логіка?
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12.02.2022 13:16 Відповісти
Дапох тот ковид
Обнадеживает мид...
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12.02.2022 14:01 Відповісти
Кто-нибудь, потыкайте Кличко палочкой! Что он школы и сады не закрывает? Жопа же полная! Там уже работать некому, все полегли! Такого ещё никогда не было!
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12.02.2022 14:45 Відповісти
Избыточная смертность среди мужчин в возрасте 18-24 лет коррелирует с вакцинацией от Ковид. Франция, данные INSEE
И как я говорил ранее - 50 МИЛЛИОНОВ доз вакцины отозвано из-за того, что она вызывала «ложноположительные» результаты тестов на ВИЧ !? Масштабы этого за пределами понимания...
За исключением того, что... это оказывается НЕ ложноположительные результаты а эти люди, привитые, и действительно инфицированы ВИЧ !!!.. да уж.. это какой-то пздц для ваксеров !!!
Теперь кто привился у нас - пойдите и сдайте тест на ВИЧ и напишите опровержение !? Слабо !?
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12.02.2022 14:50 Відповісти
Думаю это еще не все сюрпризы. Думаю там рассчет на длительные последствия.
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12.02.2022 15:33 Відповісти
Согласен !!! Ну и последствия будут если очень-очень мягко сказать - КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ !!!
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12.02.2022 17:46 Відповісти
А от чего умерли эти 34 человека? Уже многие ковидобесы, те у которых Пфайзером и Модерной нарушена нормальная деятельность нейронов, или микротромбоз сосудов после АстраЗенеки, и те начали понемногу понимать, что с этой "пандемией" что то не так.
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12.02.2022 16:28 Відповісти
 
 