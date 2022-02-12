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Ескалація зараз - завідомо програшний крок для Росії, - заступник глави Міноборони Маляр

Ескалація зараз - завідомо програшний крок для Росії, - заступник глави Міноборони Маляр

Ескалація ситуації в Україні сьогодні - завідомо програшний крок для Росії, оскільки наші Збройні Сили, на відміну від 2014 року, перебувають у повній бойовій готовності і не поступляться жодним сантиметром української землі.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятись не треба, каже Маляр.

За її словами, як у 2014 вже не буде. Заступниця глави Міноборони пояснює чому:

1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;

2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;

3) сьогодні Збройними Силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;

4) у нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 році;

5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;

6) наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.

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"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", - наголосила Маляр.

армія рф (17196) Міноборони (7306) росія (64923) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+12
Фуйло вирішило повторити Чечню. На чолі України планує поставити Кадиркіна-2.
Ситуація дуже схожа. Тільки втрати можкть бути більші. Але в Макшанії на це ніколи не звертали уваги.
Але в нас в керівництві держави стоять некомпетентні бомжі з помийки які всього бояться і не знають що робити. Тому заспокоюють себе. А може пронесе...
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12.02.2022 14:00
+11
Эта непонятное существо женского пола, непонятно каким образом занимающее должность в МО, оно вообще в курсе какие задачи у этого самого МО?
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12.02.2022 13:44
+10
Зелені якщо почнеться.
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12.02.2022 14:04
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...Несомненно, что значительная часть российских гражданских и армейских "элит" считает масштабное вторжение в Украину катастрофическим сценарием для государства рф и активно пытается убедить в этом Путина и его ближайшее чекистское окружение. Мне кажется, что им это удастся. Действительно, отдать приказ о вторжении означает растворить армию и страну в огромном украинском "Афганистане", обладающем поддержкой и симпатией всего мира. Никакой генерал Громов их оттуда уже никогда не выведет. Может быть, вернется обратно один русский, как один англичанин из Афганистана в 1841 году.

Но если я что-то понимаю в персонаже, которым я занимаюсь почти четверть века, он до последнего своего вздоха во власти не откажется от двух центральных идеологем своего сумеречного политического сознания: уничтожение искусственного недогосударства, созданного австро-венгерским генштабом и большевиками, и убедительный реванш над Западом за поражение СССР в 3-й мировой войне.

Его не устроит альтернатива, которую будет ему предлагать большинство "элиты".

- Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогой Вы наш собиратель земель русских! Давайте зафиксируем геополитическую прибыль: признаем в родную гавань ОРДЛО и, чтобы два раза не вставать, сделаем Лукашенко минским генерал-губернатором и понесём Вас на руках к коронованию на вечное царствие в 2024 году. Запад облегченно вздохнет, поворчит и ограничится полуадскими санкциями.

- А как же тогда с моей сакральной формулой "Я подкрался и ***". Нет, мы не можем отказываться от фундаментальных основ нашей уникальной духовности.

Нет, он не променяет свое имперское первородство на чечевичную похлебку ОРДЛО. Он учтет замечания генштабистов и в ближайшее время продемонстрирует городу и миру иные, нежели масштабное вторжение вглубь украинской территории, военно-технические инструменты. Тем более что его начальник Генштаба - крупнейший мировой теоретик гибридной войны. При этом он не будет уклоняться от повышения ставок в конфликте с Западом. Напротив, он будет искать его, уверенный, что железной рукой ведет страну к Лестнице Победы... Ну, на худой конец в рай.
https://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
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12.02.2022 13:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Eo1C-97Sqno https://www.youtube.com/watch?v=Eo1C-97Sqno

Третий промах Путина
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12.02.2022 14:01 Відповісти
в ***** координати кожної бази і кожного солдата, за 3 роки дєрьмаки передали все, що могли
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12.02.2022 13:43 Відповісти
Они и так все знают. Как и мы о них благодаря НАТО и американцам
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12.02.2022 13:49 Відповісти
и что им дадут координаты каждого солдата?
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12.02.2022 15:04 Відповісти
грунтовні розвід.дані - половина успіху у наступальній операції
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12.02.2022 15:06 Відповісти
Эта непонятное существо женского пола, непонятно каким образом занимающее должность в МО, оно вообще в курсе какие задачи у этого самого МО?
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12.02.2022 13:44 Відповісти
Первая мысль - она дура, не имеющая военного образования и опыта работы в военной сфере, но она при должности, поэтому считает нужным свои мысли придать огласке. У нас много таких, не только в ЗСУ...
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12.02.2022 13:51 Відповісти
Вторая мысль - что как и все зеленые расставленые на госдолжности, она не дура, а часть агентурной сети зелено-рыгов, действующих в интересах агрессора.
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12.02.2022 13:54 Відповісти
Она просто хочет остаться заметной, чтобы быть при должности в будущем. Поэтому ей надо делать какие то заявления и может даже лучше что они глупые - так она заметней...
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12.02.2022 13:57 Відповісти
в каком будущем? разбомбленном?
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12.02.2022 14:04 Відповісти
В российской администрации в Украине.
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12.02.2022 14:11 Відповісти
Аналог Сирожы Леща и Найема.

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12.02.2022 14:05 Відповісти
ощущение, что в министерстве обороны собрались психотерапевты
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12.02.2022 13:47 Відповісти
Розповісти про сумного українського снайпера, який давно не бачив у прицілі козлостанця ?
Ох у нього руки *********...
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12.02.2022 13:48 Відповісти
Не відволікайтеся "Зелені" будуйте дороги і купуйте у ворога біті, це не ваші проблеми. Ми бачили відео, як застрягли танки в мокшанських полях, допомагайте їм, а то вони бідні і тут можуть застрягнути. А булит ракетні комплекси "Нептун", то ніхто і рило сюди не просунув. Ви зробили це разом.
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12.02.2022 13:49 Відповісти
Мой прогноз такой. В понедельник-вторник Дума рекомендует ***** признать Лугандон. И уже с этим аргументом он вновь будет разговаривать с Западом и Зеленским. Предложение будет простым - или Зеленский садится за стол переговоров с марионетками Ордлы обсуждать их будущую автономию, либо рф забирает Донецк и Луганск себе.
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12.02.2022 13:51 Відповісти
"...забирает Донецк и Луганск себе". Полезных санкций-много не бывает,кстати а зачем ху#лу это самое ОРДЛО "нафаршированное" минами и порезанное на металлолом,что он выиграет "признанием" этого нищего и преступного "бантустана"?
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12.02.2022 13:58 Відповісти
А чего он выиграл от Крыма? Деньги ему давно не нужны.
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12.02.2022 14:10 Відповісти
ну крым, это возможность гадить в Чёрном море - геополитика!
а бамбас что?
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12.02.2022 15:06 Відповісти
Гадить в Чёрном море можно было и без Крыма.
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12.02.2022 16:45 Відповісти
Та вони де факто їх вже забрали. Як анклав рус.миру вони на в тілі України даром не потрібні!
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12.02.2022 13:59 Відповісти
С признанием Минск-2 официально закрывается и какие-то разговоры о возврате Луганска-Донецка теряют смысл. Также как с Крымом рф даже обсуждать ничего не будет. Пойдёт ли на это Зеленский? Хватит ему на это мужества и мудрости(?)/дурости(?)
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12.02.2022 14:14 Відповісти
З Мінськом чи без пуйло не буде розмовляти. Лише після того як воно подохне.
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12.02.2022 14:19 Відповісти
Це означатиме вихід з Мінських угод. Автоматично - санкції.
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12.02.2022 16:29 Відповісти
Санкции будут. Но войны удалось избежать, никто не погиб, Лугандон как был оккупирован так и остался, короче в реальности ничего не изменилось, изменилось только на бумаге. Поэтому санкции спустят на тормозах, а потом и вообще отменят.
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12.02.2022 16:48 Відповісти
Досі ж не спустили й не відмінили. Я думаю, що Штатам на фіг не потрібно, щоб немита отримала контроль над технологіями й виробничими потужностями Мотор-Січі, Південмашу, Зоря-Машпроєкту та інших українських підприємств ВПК.
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12.02.2022 18:10 Відповісти
А она и не получит. Вторжения же не будет.
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12.02.2022 18:14 Відповісти
З іншого боку, я не думаю, що немитій довго залишилося існувати. Якщо подивитися на середні зарплати, то вони там, у більшості регіонів, не вищі, а то й нижчі, ніж в Україні. При тому, що наші мають можливість підзаробити у Європі. А за результатами останніх виборів до держдури, особливо в контексті явки, зрозуміло, що, принаймні, одна з умов революційної ситуації (за леніним) наявна - низи не хочуть жити по-старому. Навіть на Кримі, де, здавалось би, був такий ентузіїзьм - "хоч камні з неба", куди вже навезли допутіна вати з немитої, не беручи до уваги силовиків і чиновників, явка менше 50%, а в деяких регіонах і 40% нема.
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12.02.2022 18:28 Відповісти
И это та зеленая крыса, которая месяц назад, что американцы врут, говоря про подготовку россии и к агрессии?
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12.02.2022 13:53 Відповісти
Давайте посмотрим правде в глаза: за последние 2.5 года, украинская армия не получила ниодного современного дивизиона пво, ни одного противокорабельного дивизиона, ни одного ракетного комплекса средней дальности. О противоракетных комплексах я вообще промолчу, как и промолчу, что уже три года нашим военным не подымали зарплату. Эти квартальные долпоепы нас держат за дурачков? Сейчас эскалация как раз на руку кремлефашистам, потому что пока шут гороховый презедент в этой стране - с этой страной можно делать все что угодно
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12.02.2022 13:56 Відповісти
Фуйло вирішило повторити Чечню. На чолі України планує поставити Кадиркіна-2.
Ситуація дуже схожа. Тільки втрати можкть бути більші. Але в Макшанії на це ніколи не звертали уваги.
Але в нас в керівництві держави стоять некомпетентні бомжі з помийки які всього бояться і не знають що робити. Тому заспокоюють себе. А може пронесе...
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12.02.2022 14:00 Відповісти
Зелені якщо почнеться.
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12.02.2022 14:04 Відповісти
Люба людина працююча в адіністрації шмарклі-ворогУкраїни! Маляр- працює там ? Вона теж ворог! Тому ескалація Московії може не бути програшним кроком для Московії. Їй будут помогати колабораціоністи і ті що перешкоджали у ВР приймати визначення слова колабораціоніст.
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12.02.2022 14:06 Відповісти
Добре хоч інший дружбан зелі вже сидить, ато б разом
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12.02.2022 14:06 Відповісти
1 У ***** нет пути отступления назад. Пацан сказал слово и за этот базар он должен ответить.

2 ***** не привык проигрывать и в дипломатической войне он полностью проиграл, остается доказать свою правоту силой.

3 В 14 году тоже никто не верил, что ***** пойдет отжимать Крым и развязывать войну на Донбассе.

Итого, верим-неверим, нападет-ненападет, ***** будет обязательно использовать силовой вариант, но такой, какой по собственному мнению он из него выйдет с победой для своих упоротых имперцев.
И насколько наша армия сильна и танки наши быстры, ему абсолютно на это начхать.
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12.02.2022 14:09 Відповісти
1) Есть всегда пути для отступления. Для этого его коллективный Запад втягивает в диалоги и переговоры

2) Доказать кому? Если пойдут трупы в РФ, то россияне не оценят , а их будет больше, чем в Чечне

Да и Афган погубил СССР и Путин про это знает.

3) В 14-м году не было такого верим -не верим, никто вообще не был готов, что Путин нападет, никто не ожидал ни Запад, ни Украина. Сейчас все готовы и ждут, это большая разница.
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12.02.2022 14:15 Відповісти
1 ***** был послан в эротическое путешествие со своим хотелками, как Украиной так Западом. И верно, у него остаётся вариант отступления, а не победы.

2 Исходя из п1 это означает полный проигрыш эго имперской политики за последние 20 лет перед своими не менее упоротым имперцами, которые души в нем не чаяли.

3 Ему насрать, готовы мы или нет, ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе. И хотя бы так выйти победуном.
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12.02.2022 14:31 Відповісти
1) Да, его послали, но оставили дверь для отступления открытой, все Путину предлагают переговоры.

2) СССР проиграл в Афганистане, несмотря на имперскую политику

"Ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе"- и как он это сможет сделать, интересно? Путин получит санкции, плюс военное сопротивление от украинцев.
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12.02.2022 15:13 Відповісти
Интересно?
А нет там ничего интересного, они уже это давно высрали.
Тупо постреляют ракетами и будут срать деревянными рублями под санкциями.
Своему лохторату они уже давно рассказывают, что их рубль самый деревянный в мире.
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12.02.2022 16:08 Відповісти
отличие 3-его пункта от 2014 и 2022 в том, что в 2014 никто не верил, что кацапы нападут, потому что считали их братьями да, в общем-то, и они об этом свистели на каждом повороте... был эффект неожиданности!
сейчас эффект неожиданности прошел, сейчас им никто не верит, оружие приготовленно и все ждут
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12.02.2022 15:11 Відповісти
Настроения Кремля и лаптей были прекрасно известны с революции 2004 года.
И намерения лаптей на 100000% были прекрасно известны всем разведкам.
Просто Запад в конфликт не впрягся, что бы не получилось как в Сирии.
Какой итог всем известно.
В то, что никто не верил это все враки.
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12.02.2022 16:13 Відповісти
Зеля підбирає чорнило, яким він підписуватиме капітуляцію. Інша справа, що народ може не прийняти цей документ.
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12.02.2022 14:22 Відповісти
Ну тепер все,хуйло відступить і змириться назавжди.Після того як цей полководець толково пояснила що він вже програв.
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12.02.2022 14:36 Відповісти
Нічого особистого,тільки бізнес. Треба ж якось відпрацьовувати свою немаленьку зарплату.
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12.02.2022 14:53 Відповісти
Если начнется, то с массированного подавления ракетами центров управления, в первую очередь в городах, районов сосредоточения войск, ПВО, складов боеприпасов и горючего. Потом пойдет ковровое бомбометание авиацией районов сосредоточения войск и объектов обороны и только потом начнут заходить войска с трех направлений. Задача - оккупировать полумесяцем до половины территории Украины, соединить широким сухопутным коридором и Приднестровье. Уверен, что и в армии, и в спецслужбах, и в органах власти, и в территориальной обороне хватает агентов кремля. К сожалению, кадры при назначении не проходят в обязательном порядке проверку на детекторе лжи, считается недемократично делать проверку на вшивость. Война будет катастрофой и для Украины и для рф. Вероятность полномасштабной войны оцениваю как 1 к 20
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12.02.2022 14:53 Відповісти
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12.02.2022 15:11 Відповісти
ця мадам ... так добре знає путіна ... що йому вигідно а що ні))) а мадам не думає що путін це вже просто лялька Китая а у того такі многоходовочки що наші експерди дитячий садок який далі свого носа нічого не бачить... будапешський папірець тому доказ
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12.02.2022 17:52 Відповісти
 
 