Ескалація зараз - завідомо програшний крок для Росії, - заступник глави Міноборони Маляр
Ескалація ситуації в Україні сьогодні - завідомо програшний крок для Росії, оскільки наші Збройні Сили, на відміну від 2014 року, перебувають у повній бойовій готовності і не поступляться жодним сантиметром української землі.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятись не треба, каже Маляр.
За її словами, як у 2014 вже не буде. Заступниця глави Міноборони пояснює чому:
1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;
2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;
3) сьогодні Збройними Силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;
4) у нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 році;
5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;
6) наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.
"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", - наголосила Маляр.
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Но если я что-то понимаю в персонаже, которым я занимаюсь почти четверть века, он до последнего своего вздоха во власти не откажется от двух центральных идеологем своего сумеречного политического сознания: уничтожение искусственного недогосударства, созданного австро-венгерским генштабом и большевиками, и убедительный реванш над Западом за поражение СССР в 3-й мировой войне.
Его не устроит альтернатива, которую будет ему предлагать большинство "элиты".
- Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогой Вы наш собиратель земель русских! Давайте зафиксируем геополитическую прибыль: признаем в родную гавань ОРДЛО и, чтобы два раза не вставать, сделаем Лукашенко минским генерал-губернатором и понесём Вас на руках к коронованию на вечное царствие в 2024 году. Запад облегченно вздохнет, поворчит и ограничится полуадскими санкциями.
- А как же тогда с моей сакральной формулой "Я подкрался и ***". Нет, мы не можем отказываться от фундаментальных основ нашей уникальной духовности.
Нет, он не променяет свое имперское первородство на чечевичную похлебку ОРДЛО. Он учтет замечания генштабистов и в ближайшее время продемонстрирует городу и миру иные, нежели масштабное вторжение вглубь украинской территории, военно-технические инструменты. Тем более что его начальник Генштаба - крупнейший мировой теоретик гибридной войны. При этом он не будет уклоняться от повышения ставок в конфликте с Западом. Напротив, он будет искать его, уверенный, что железной рукой ведет страну к Лестнице Победы... Ну, на худой конец в рай.
https://www.kasparov.ru/author.php?id=4B693228DEBEC Андрей Пионтковский
Третий промах Путина
Ох у нього руки *********...
а бамбас что?
Ситуація дуже схожа. Тільки втрати можкть бути більші. Але в Макшанії на це ніколи не звертали уваги.
Але в нас в керівництві держави стоять некомпетентні бомжі з помийки які всього бояться і не знають що робити. Тому заспокоюють себе. А може пронесе...
2 ***** не привык проигрывать и в дипломатической войне он полностью проиграл, остается доказать свою правоту силой.
3 В 14 году тоже никто не верил, что ***** пойдет отжимать Крым и развязывать войну на Донбассе.
Итого, верим-неверим, нападет-ненападет, ***** будет обязательно использовать силовой вариант, но такой, какой по собственному мнению он из него выйдет с победой для своих упоротых имперцев.
И насколько наша армия сильна и танки наши быстры, ему абсолютно на это начхать.
2) Доказать кому? Если пойдут трупы в РФ, то россияне не оценят , а их будет больше, чем в Чечне
Да и Афган погубил СССР и Путин про это знает.
3) В 14-м году не было такого верим -не верим, никто вообще не был готов, что Путин нападет, никто не ожидал ни Запад, ни Украина. Сейчас все готовы и ждут, это большая разница.
2 Исходя из п1 это означает полный проигрыш эго имперской политики за последние 20 лет перед своими не менее упоротым имперцами, которые души в нем не чаяли.
3 Ему насрать, готовы мы или нет, ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе. И хотя бы так выйти победуном.
2) СССР проиграл в Афганистане, несмотря на имперскую политику
"Ему будет намного важнее нанести урон нам больше, чем себе"- и как он это сможет сделать, интересно? Путин получит санкции, плюс военное сопротивление от украинцев.
А нет там ничего интересного, они уже это давно высрали.
Тупо постреляют ракетами и будут срать деревянными рублями под санкциями.
Своему лохторату они уже давно рассказывают, что их рубль самый деревянный в мире.
сейчас эффект неожиданности прошел, сейчас им никто не верит, оружие приготовленно и все ждут
И намерения лаптей на 100000% были прекрасно известны всем разведкам.
Просто Запад в конфликт не впрягся, что бы не получилось как в Сирии.
Какой итог всем известно.
В то, что никто не верил это все враки.