Ескалація зараз - завідомо програшний крок для Росії, - заступник глави Міноборони Маляр

Ескалація ситуації в Україні сьогодні - завідомо програшний крок для Росії, оскільки наші Збройні Сили, на відміну від 2014 року, перебувають у повній бойовій готовності і не поступляться жодним сантиметром української землі.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятись не треба, каже Маляр.

За її словами, як у 2014 вже не буде. Заступниця глави Міноборони пояснює чому:

1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;

2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;

3) сьогодні Збройними Силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;

4) у нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 році;

5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;

6) наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.

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"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", - наголосила Маляр.