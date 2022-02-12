Треба дати дорогу молодим, - Бердимухамедов оголосив про рішення піти з посади президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прийняв рішення піти з посади та провести позачергові президентські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на засіданні верхньої палати парламенту (Халк Маслахати) під час ухвалення національної програми розвитку на 30 років.

"Як ви знаєте, рівно 15 років тому, 11 лютого 2007 року, у нашій країні відбулися вибори президента Туркменістану. Тоді мій рідний народ обрав мене на найвищу державну посаду, надавши тим самим величезну довіру", — сказав він.

За його словами, цю високу довіру він дуже ясно відчув і на всенародних виборах 2012 та 2017 років і зауважив, що зараз особливу надію покладає на молодь.

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності", - заявив Бердимухамедов.

При цьому він зазначив, що продовжить роботу на посаді голови верхньої палати парламенту.

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