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Треба дати дорогу молодим, - Бердимухамедов оголосив про рішення піти з посади президента Туркменістану

Треба дати дорогу молодим, - Бердимухамедов оголосив про рішення піти з посади президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прийняв рішення піти з посади та провести позачергові президентські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на засіданні верхньої палати парламенту (Халк Маслахати) під час ухвалення національної програми розвитку на 30 років.

"Як ви знаєте, рівно 15 років тому, 11 лютого 2007 року, у нашій країні відбулися вибори президента Туркменістану. Тоді мій рідний народ обрав мене на найвищу державну посаду, надавши тим самим величезну довіру", — сказав він.

За його словами, цю високу довіру він дуже ясно відчув і на всенародних виборах 2012 та 2017 років і зауважив, що зараз особливу надію покладає на молодь.

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності", - заявив Бердимухамедов.

При цьому він зазначив, що продовжить роботу на посаді голови верхньої палати парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром

Туркменістан (73) Туркменбаші (14) Бердимухамедов Гурбангулі (19)


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Топ коментарі
+44
Там сынку уже 40 стукнуло, может избираться президентом. Святая наивность
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12.02.2022 14:05
+15
Каким он был? Ну примерно таким как Ким: превратил за годы своего правления страну с богатейшими природными ресурсами (3 место по запасам природного газа после РФ и Катара) и относительно небольшим населением в средазиатскую северную корею. Тысячи репрессированных, сотни тысяч и миллионы беженцев.
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12.02.2022 14:13
+9
Так же как Пуйло Медведеву дорогу давал.
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12.02.2022 14:09
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Хз.каким он был но поступока достойный уважения
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12.02.2022 14:04 Відповісти
Там сынку уже 40 стукнуло, может избираться президентом. Святая наивность
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12.02.2022 14:05 Відповісти
Так же как Пуйло Медведеву дорогу давал.
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12.02.2022 14:09 Відповісти
Не та ситуация..там падишах в демократию не играет....
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12.02.2022 14:49 Відповісти
А под себя какой нибудь "совет"создаст.
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12.02.2022 14:15 Відповісти
Каким он был? Ну примерно таким как Ким: превратил за годы своего правления страну с богатейшими природными ресурсами (3 место по запасам природного газа после РФ и Катара) и относительно небольшим населением в средазиатскую северную корею. Тысячи репрессированных, сотни тысяч и миллионы беженцев.
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12.02.2022 14:13 Відповісти
Можно поподробнее про миллионы беженцев со страны с населением 6 мил.
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12.02.2022 14:36 Відповісти
Зато у них нет ковида)))))))
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12.02.2022 15:07 Відповісти
Брежнев то же просил ЦК освободить его от должности Генсека, но ЦК (Халк Маслахати) было против.
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12.02.2022 14:21 Відповісти
Напевно так і було, бо в свої останні роки Брежнєв виступав в ролі чучела, читав промови з папірця и часто не розумів де він знаходиться, будучи з візитом в Азербайджані вітав трудящихся Казахстану.
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12.02.2022 19:57 Відповісти
Кончай курить сушёный куриный наво
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12.02.2022 14:29 Відповісти
А хто ж "Кучкудук " співатиме, синок навєрноє? Ще одне єлбаси, мля.
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12.02.2022 14:06 Відповісти
Пісню "Учкудук" співала група "Ялла" з Узбекістану. Туркменія до неї не має відношення.
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12.02.2022 14:24 Відповісти
Коленька подрос иди как там его сына зовут!?
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12.02.2022 14:07 Відповісти
Сердар)
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12.02.2022 14:10 Відповісти
Ууу АНАНДСКИЙ ДЖАЛЯБ ...
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12.02.2022 14:07 Відповісти
Ти як не знаєш - то не корч з себе "вумніка": "аль-амди-скій джаляп" (приблизно -"йо*аная бл*дь!")
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12.02.2022 14:17 Відповісти
ну вы оба полиглоты...онангни сике
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12.02.2022 14:45 Відповісти
Ну куди ж мені до тебе! Я читав як це ПИШЕТЬСЯ тюркськими словами і знаю що вони означають а та цілим СЛУХОМ сприймав! (хоча й не знаєш їх значення)
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12.02.2022 14:51 Відповісти
Ага ,ты мне расскажи по чём редиска в декабре , кутынгинский ,джаляб анандский ,инайме оме гестский хайван ...
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12.02.2022 14:58 Відповісти
Сігіл ананды сігейін!
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12.02.2022 15:04 Відповісти
Ага ,try again...
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12.02.2022 15:42 Відповісти
Надо же, а марионетку уже приготовил?
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12.02.2022 14:07 Відповісти
Він скромно назвав себе туркмен-баші,тобто батько усіх туркмен,там усе під ним,тому хрєн він шось комусь передасть...
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12.02.2022 14:08 Відповісти
Как и Назарбаев, вроде бы ущел, а ключевые посты за собой сохранил, пока его свои же не сковырнули при помощи лаптеногих. ***** то же уходило в свое время и его место в этот период "грел" Медведев. Если бы этот "туркменбаши" ушел бы на пенсию,то тогда понятно, а так он просто поставит вместо себя марионетку.
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12.02.2022 14:11 Відповісти
тиск ***** на президента Туркменістану дійшов до незрозумілого висновку. . . . увесь природний газ туркменістану піде тільки через труби еРеФії
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12.02.2022 14:11 Відповісти
Дурной пример для кацапских холопов, в лаптестане начнется вой! Будут обвинять ненавистный запад. Бункерный дед совсем не будет вылазить из своей норы😂
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12.02.2022 14:13 Відповісти
Еще один ловкач.Посмотрим где так уходили.
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12.02.2022 14:14 Відповісти
штангу золотую не забудь забрать и музыкальные инструменты, они на пенсии пригодятся.
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12.02.2022 14:14 Відповісти
Razvod po Turkmenskii
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12.02.2022 14:14 Відповісти
Посмотрим кого "падёт выбор "народа..
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12.02.2022 14:17 Відповісти
берды кыльды бабаев оказался самым хитрым. уйдет тихонько и будет доживать спокойно.
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12.02.2022 14:19 Відповісти
Так чтобы к этому прийти,- много ума не надо. Но, правда, пуйло не додумался.
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12.02.2022 14:23 Відповісти
******** слаб и немощен. а в туркменистане еще лет двести рухнома будет.
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12.02.2022 14:25 Відповісти
Нужно договаривать до конца: Дать дорогу (всунуть) своего отпрыска в корыто
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12.02.2022 14:27 Відповісти
Хто слідкує за цим кадром, той знає, що за треш там коїться. Золоті лімузини, золоті лопати, золоті пам'ятники і золоте дно...
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12.02.2022 14:32 Відповісти
Звільниться місце для Мураєва....
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12.02.2022 14:33 Відповісти
пуйловская "премьерская" рок-и-ров-очка на 5 лет, а потом - и снова здрасьте, дарагой нарот!
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12.02.2022 14:36 Відповісти
Пропав Туркменістан . . Якщо тамтешні маладиє ліца виявляться такими ж неадекватами як в Україні , Туркменістану - амінь .
Подумай 10 разів , туркменбаши .
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12.02.2022 14:42 Відповісти
Зрозуміло. Ти закоханий в старих комсомольців та комуністів.
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12.02.2022 14:46 Відповісти
Закоханий .?? хз , що тобі збрело в голову .

Ну добре ,, а що по твоєму , я маю бути закоханим у ці дебільні - новиє ліца ?? В Арахамій , Тіщенків , Марьян Безуглих , у Трухіних . ?? .
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12.02.2022 15:02 Відповісти
А ти любитель циркового балагану.
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12.02.2022 15:37 Відповісти
Я не любитель комуняків та комсомольців.
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12.02.2022 22:20 Відповісти
Сыну 40 лет. В Туркменистане считают, его последние годы готовят в приемники, то что он часто меняет руководящие должности. В МИДе ознакомился с внешней политикой; будучи руководителем региона - с внутренней.
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12.02.2022 14:44 Відповісти
Там еще туркмены не монолитны...несколько племен там...+ касты...
Когда к нам в часть привели туркменский призыв в се были в шоке от того что там кастовое общество....
И если там попадается "благородный" то все бегают вокруг него и шестерят... Ну а в условиях дедовщины это явно не понравилось грузинам (старший призов), как это так все бегают вокруг духа..и опустили родственника бая головой в забитый полный ссак писуар....
Побоище потом было таким шо жесть... С армаатурой пошли на грузинских дедов и пофиг...дрались как звери..ибо за то что допустили такое к потомку баев им дома будет капец и их родителям...
Грузины у бежали за помощю в стройбат к землякам, оттуда пришла подмога с армаатурой...Результат куча переломов ит.д...
Комиссия приезжала с Москвы (часть москве подчинялась)...
Короче было весело...
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12.02.2022 14:59 Відповісти
Ну да, они и сейчас на своих форумах пишут о неравенстве.

31 января 2022
Тут забыли добавить что жителей ташауза называют Шатырами, жителей лебапа ТАТами, Всех жителей балкана - Емудами, даже те кто из мары призренно называют мухоморами, или сарыками. Это деление на касты и происхождение активно культивируется самим Бердымухамедовым. Он сам националист и открыто делит туркмен на чистокровных и грязнокровных. Впрочем тоже самое было и у Супермурада, когда он открыто по телевидению сказал что у Шихмурадова туркменской крови совсем мизер. В стране все построенно на системе крови и ее чистоте, поэтому страны как таковой и нет. Больше четверти населения в стране вообще не туркмены, другие нации вообще открыто дискриминируются как в быту так и на государственном уровне. Нет ни одной другой национальности, которая была бы представлена хоть в одной ветви власти. Обе палаты парламента вообще представлены исключительно чистокровными туркменами. Вот и все государственное устройство в Туркменистане.
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12.02.2022 15:29 Відповісти
Ясен перец, что дальше султаном будет сын, но все равно забавно.

А представить - ****, и туркмены на демократических выборах выбирают новым президентом какого-нибудь местечкового акына - народного поэта песенника. Или другого ишака ))
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12.02.2022 14:55 Відповісти
Шото интересно геополитический пазл складывается. Беларусь, Казахстан, Туркменистан... Кто следующий? Похоже угрозой войны в Украине х@луша таки реализует идею фикс Совок-2. Пока мировое сообщество наблюдает за его танцами с бубном и военной техникой на границе с Украиной он тихой сапой начинает подминать под себя постсоветские страны. Беларусь уже практически освоил. На подходе Казахстан. Следующий как я понимаю Туркменистан. Посмотрим кого преемником назначит туркменбаши. По этому можно будет судить о дальнейшем движении этой страны.
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12.02.2022 15:10 Відповісти
На словах Беларусь с 1996 года освоена. А на бумаге ничего нет. Про единую валюту Лукашенко недавно очередной раз отверг. Да и вообще Союза как такового и не было, кроме опасений России, что без Лукашенко Беларусь будет потеряна.
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12.02.2022 15:17 Відповісти
Ну я сужу по фактам. Сейчас под видом учений в Беларусь нагоняют кацапских солдат и технику. И шото мине подсказывает, что оттуда они уже не уйдут. Да и риторика самого Луки уже не похожа риторику главы независимого государства. Ну а там посмотрим.
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12.02.2022 15:24 Відповісти
Чего им уходить, если только начали. Реальную интеграцию Лука всегда саботировал, т.к. его интересовала только личная власть. Понятно, при тесном сближении он мог её лишиться.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в четверг, 10 февраля, стартовало совместное оперативное учение ВС Беларуси и России «Союзная решимость-2022».
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12.02.2022 15:27 Відповісти
Лука был всегда двустульежопый. Сейчас, после событий на выборах, поле для маневра у него сильно сузилось. Так что ближайшее время думаю покажет основной ход событий в отношении Беларуси.
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12.02.2022 15:30 Відповісти
3 года до следующих выборов дотянет. А там передаст власть преемнику. А после него хоть пожар. Гарантии личной безопасности и семьи после 2025 только интересуют.
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12.02.2022 15:34 Відповісти
Вот именно это я и имею в виду. Так что вариант мягкой аннексии Беларуси вполне реален и возможно уже осуществляется.
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12.02.2022 15:36 Відповісти
Нужны факты аннексии. То что российские войска на учения приехали, можно понимать как способ легитимизации Лукашенко перед западом. Ваши санкции толкают Беларусь в объятия Кремля. Смягчите санкции - тогда и угроза суверенитету уменьшится.
Приватизация например? Лукашенко всегда держал российский бизнес на расстоянии. Все крупные предприятия по-прежнему в госсобственности.
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12.02.2022 15:47 Відповісти
Смягчить что либо в отношении Лукашенко сейчас невозможно. Давление против кацапов, а ввиду поддержки Лукой кацапов и соответствующей его риторики стоит ожидать большего ужесточения. Ну и если не факт аннексии, то по крайней мере некоей зависимости есть последние заявления Луки относительно угроз совместно с кацапами воевать и ядреной бимбы. Это довольно веская заявка. Зачем независимому государству Беларусь с кем либо воевать? Никто ей не угрожал и не угрожает. Зачем делать такие акценты? Ну и факты аннексии будут все больше проявляться с течением времени, думаю. Могу конечно ошибаться, но пока вижу так.
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12.02.2022 16:13 Відповісти
Московітам достатньо що Лука ************ як і Кадирка бо поки-що Газпром дає кошти.
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12.02.2022 20:11 Відповісти
СССР 2 не катит...как бы ***** не хотел...Азия это зона интересов КНР..где ***** уцказали на его место в жопе
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12.02.2022 15:52 Відповісти
Я тему недавно обсуждал именно китайского влияния в Средней Азии. Оппоненты не смогли найти никаких фактов такового. И сами азиаты китайцев боятся намного больше, чем славян.
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12.02.2022 15:55 Відповісти
Отут ви маєте рацію, вся південно-східна Азія тримається на відстані від Китаю, згадаємо військовий конфлікт 1980р. між Китаєм та В'єтнамом.
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12.02.2022 20:15 Відповісти
Тих, хто підтримав таке рішення, розстріляв власноруч.
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12.02.2022 15:17 Відповісти
Чому всі кивають на сина? Там здається і онук вже повнолітнім став чи невдовзі буде ...
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12.02.2022 17:39 Відповісти
Сиречь - "Мне уже хватит"...
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12.02.2022 18:05 Відповісти
там за 30 лет рабства остались одни послушные бараны,какие там выборы.
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12.02.2022 18:26 Відповісти
После позора бая-назарбая древнего и обосранного по собственному желанию, конечно прав туркмен. А другой председатель радгоспу уже при жизни заработал позор навеки.
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12.02.2022 18:34 Відповісти
 
 