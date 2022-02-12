Треба дати дорогу молодим, - Бердимухамедов оголосив про рішення піти з посади президента Туркменістану
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов прийняв рішення піти з посади та провести позачергові президентські вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на засіданні верхньої палати парламенту (Халк Маслахати) під час ухвалення національної програми розвитку на 30 років.
"Як ви знаєте, рівно 15 років тому, 11 лютого 2007 року, у нашій країні відбулися вибори президента Туркменістану. Тоді мій рідний народ обрав мене на найвищу державну посаду, надавши тим самим величезну довіру", — сказав він.
За його словами, цю високу довіру він дуже ясно відчув і на всенародних виборах 2012 та 2017 років і зауважив, що зараз особливу надію покладає на молодь.
"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності", - заявив Бердимухамедов.
При цьому він зазначив, що продовжить роботу на посаді голови верхньої палати парламенту.
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Подумай 10 разів , туркменбаши .
Ну добре ,, а що по твоєму , я маю бути закоханим у ці дебільні - новиє ліца ?? В Арахамій , Тіщенків , Марьян Безуглих , у Трухіних . ?? .
Когда к нам в часть привели туркменский призыв в се были в шоке от того что там кастовое общество....
И если там попадается "благородный" то все бегают вокруг него и шестерят... Ну а в условиях дедовщины это явно не понравилось грузинам (старший призов), как это так все бегают вокруг духа..и опустили родственника бая головой в забитый полный ссак писуар....
Побоище потом было таким шо жесть... С армаатурой пошли на грузинских дедов и пофиг...дрались как звери..ибо за то что допустили такое к потомку баев им дома будет капец и их родителям...
Грузины у бежали за помощю в стройбат к землякам, оттуда пришла подмога с армаатурой...Результат куча переломов ит.д...
Комиссия приезжала с Москвы (часть москве подчинялась)...
Короче было весело...
31 января 2022
Тут забыли добавить что жителей ташауза называют Шатырами, жителей лебапа ТАТами, Всех жителей балкана - Емудами, даже те кто из мары призренно называют мухоморами, или сарыками. Это деление на касты и происхождение активно культивируется самим Бердымухамедовым. Он сам националист и открыто делит туркмен на чистокровных и грязнокровных. Впрочем тоже самое было и у Супермурада, когда он открыто по телевидению сказал что у Шихмурадова туркменской крови совсем мизер. В стране все построенно на системе крови и ее чистоте, поэтому страны как таковой и нет. Больше четверти населения в стране вообще не туркмены, другие нации вообще открыто дискриминируются как в быту так и на государственном уровне. Нет ни одной другой национальности, которая была бы представлена хоть в одной ветви власти. Обе палаты парламента вообще представлены исключительно чистокровными туркменами. Вот и все государственное устройство в Туркменистане.
А представить - ****, и туркмены на демократических выборах выбирают новым президентом какого-нибудь местечкового акына - народного поэта песенника. Или другого ишака ))
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в четверг, 10 февраля, стартовало совместное оперативное учение ВС Беларуси и России «Союзная решимость-2022».
Приватизация например? Лукашенко всегда держал российский бизнес на расстоянии. Все крупные предприятия по-прежнему в госсобственности.