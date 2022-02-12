Лондон тепер може блокувати російські гроші і в британських офшорах, - "Голос Америки"
Уряд Великої Британії оголосив, що тепер має обґрунтовані законом повноваження запроваджувати нові широкі санкції проти Російської Федерації "в межах намагань переконати Кремль припинити кампанію агресії в Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Це означає, що Сполучене Королівство тепер може накладати санкції на російські підприємства та на осіб у широкому спектрі економіки та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна, інформаційно-комп'ютерна галузь і в фінансових послугах", - сказано в офіційному урядовому повідомленні.
Напередодні ухвалення нових санкційних правил очільниця британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс заявила, що "ті, хто сидить у Кремлі та довкола них, не будуть мати де сховатися. Ми зробимо так, щоб ті, хто поділяє відповідальність за агресивні і дестабілізуючі дії, щоб вони також поділяли тяжку ціну. Їхні статки у Сполученому Королівстві будуть заморожені. Жодне британське підприємство, чи особа не зможе вести з ними трансакції. А якщо вони захочуть в’їхати в Британію, їх розвернуть назад".
Британські активісти й коментатори, які віддавна вказують на потребу очищення британської фінансової системи від "брудних" російських грошей, привітали оголошені наміри уряду і зауважують на широких нових повноваженнях - зокрема на можливостях діяти проти активів не лише у Лондоні, але й у так званих офшорах.
"Санкції можуть мати величезний вплив на близьких до Путіна олігархів, бо це може означати, що жоден банк у Сполученому Королівстві не зможе мати справу з їхніми активами. І не лише у Сполученому Королівстві, але й в усіх наших заморських територіях таких як Британські Віргінські острови чи Кайманові острови", - пояснила в інтерв'ю британському радіо Сузан Голлі з британської організації Spotlight on Corruption.
Але вона також зауважила, що британський уряд досі не використовував ефективно навіть ті можливості, які мав досі, і що у межах санкцій запроваджених у минулому Лондон заморозив лише 44,5 мільйонів фунтів, що, за її словами, становить "дрібниці".
Журналіст і дослідник відмивання грошей та впливу іноземних фінансових інтересів у Великій Британії Олівер Буллов висловлює побоювання, що у разі спроби застосування тих санкцій, буде важко довести зв’язок між певними активами і особами пов’язаними з російським урядом.
Олівер Буллов давно доводить і тепер повторив у низці дописів у Twitter про необхідність змін британських законів, щоб вони заборонили анонімне володіння майном, "бо це дозволило б нам бачити потоки грошей і бачити справжні зв’язки між особами".
"Це добре, що Сполучене Королівство щось робить і молодці у міністерстві закордонних справ за початок. Але міністерство фінансів, департамент з питань стратегії підприємства, енергетики й промисловості та міністерство внутрішніх справ повинні почати вилучати брудні гроші з нашої економіки", - вважає дослідник.
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...Подполковник фсб главальфовец Филатов подчеркнул, что и Ивашов, и Севастьянов, и многие из подписантов - это люди, чей вес, круг общения и авторитет велик среди и силовиков, и гражданских. Они говорят от лица тех, кого политологи называют "элитными группами" и от значительной части российского офицерства.
Он пишет, что в вопросе возможного нападения на Украину, единства в России нет не только в гражданском обществе, но раскол во взглядах намечается и среди элит.
"А это куда опаснее санкций и внешних угроз. И это четкий сигнал, что внутренняя и внешняя политика нашей страны требует "инвентаризации", - резюмировал Алексей Филатов.
Напомним, в обращении Общероссийского офицерского собрания (ООС) к президенту и гражданам РФ, автором которого стал его глава, генерал-полковник Леонид Ивашов, говорится, что возможная война России с Украиной принесет человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Поэтому президента РФ Владимира Путина офицеры призвали уйти в отставку.
Кроме того, экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Ходаренок заявил, что в случае нападения российской армии на Украину никто не будет встречать оккупантов с хлебом-солью и цветами, так что легкой прогулки не будет. Он развеял миф о том, что никто в Украине не станет защищать "киевский режим" и другие мифы российской пропаганды. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/12/454406/
если эти деньги обнулить - экономика будет иметь невелику потерю.
это мусорные деньгиб, и их количество абсолютно несоизмеримо с объемом западного производства.
кроме того, некоторые ограничения уже действуют, ок 10 лет уже как
но те что на счетах не работают в экономике, это мусор, по сути.
Вы помните сколько евросоюз выделил греции в момент кризиса?
выдал за 5 минут около 200 млрд и это не кредит )
что такое триллион? не преувеличивайте те копейки для экономики мира
очень много изменилось, законодательство очень сильно изменилось
и еще, жесткие санкции касаются в данном случае не 200 стран, а одной страны.
а политика ограничивать левые чиновничьи деньги в западных банках началась давно, около десяти лет назад
уже писал, не менее 10 лет назад
вы просто не открывали счет в западном банке, - попробуйте и все поймете
триллион - не делающие погоды деньги в экономике Великобритании.
если Вы в курсе способов отмывания - поделитесь вашим знанием.
а я потом расскажу вам как работает борьба с отмыванием
это что касается евро и фунта
а все доллары мира при каждом переводе проходят через американские банки, и каждая трансакция как на ладони в сша
ведь очевидно, что пу на себя счет не открывал, и лавров тоже
но сеть заправок легальный бизнес, на нем макрона не купишь
а чиновничьи оффшоры, отмывание денег - другое дело
я вас уверяю на 150%,
запад будет не таким немного аморфным, как сейчас
само собой, что ни о каком потоке2 не будет даже и речи
и свифт вырубят сразу-же
и активы заморозят
это будет армагедон
борьба запада за Украину совсем не от непонятной любви и не от нелюбви к москве
запад дорожит каждым кандидатом в клуб демократий
источником понимания кто мы такие служат действия украинского общества по сопротивлению монополизации власти и недемократическим трендам у власти
то есть запад впрягается не за абстрактную Украину, а за наше взрослеющее общество, за граждан
Ото опинившись в Мухосранську всі ці баби спитають своїх "мужиков": За что ? 😂
С чего бы это? Она вас не устраивает? Правда?
Ну а хохли з кацапами торгують, аж гай шупить. Зелупа закупає бітум для свого крадівництва.
В тебе в голові насрав каламойша.
да они скопом того путина прирежут.
Это самое простое. Начните с этого! Чего вы ждете??
активы будет очень тяжело доказать, как заметил Буллов.
Аннулировать визу - это элементарно. Не тупите!!
Только вот толку будет мало. Владельцами являются дети, а они уже давно граждане других стран.
Нужно отобрать все деньги в офшорах, поступившие с 1992г.