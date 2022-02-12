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Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко. КАРТА

Журналіст Андрій Клименко оприлюднив інформацію про нові зони в Чорному та Азровських морях, які будуть перекриті в зв'язку із військовими навчаннями ВМС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Клименко відзначив: "Це оновлена інформація про діючі перекриття районів Чорного та Азовського морів станом на зараз... Уважно подивіться на легенду карти.

Філетовим коліром позначено новий (!) перекритий 11.02.2022 терміном на місяць великий морський район, що починається з захоплених у 2014 морських газових родовищ на захід від Криму і закінчується поблизу Керченського півострову. Це перекриття вже діє з 11.02.2022 і буде діяти до 11.03.2022. Там вже проводяться навчання ВМФ РФ. (Про них наприкінці).

Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко 01

Зауважимо, що Держгідрографія України, яка була вимушена за міжнародними правилами поширити це попередження, додала до нього безпрецедентний текст (рос): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.):

Сьогоднішні навчання ВМФ РФ проводяться з цікавою метою (рос):

"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны..."

Азовське море (1617) ВМС рф (141) військові навчання (2775) Чорне море (1658) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+37
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 14:26
+26
Volodymyr ·16 ч

Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.

Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.

А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.

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12.02.2022 14:33
+25
Нормально так...А казали блазню - не віддавай Азов.
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12.02.2022 14:24
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12.02.2022 14:23 Відповісти
Нормально так...А казали блазню - не віддавай Азов.
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12.02.2022 14:24 Відповісти
Ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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12.02.2022 14:36 Відповісти
Твій Путін *****
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12.02.2022 14:37 Відповісти
роман трипєрюк. Скрєпно.
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12.02.2022 14:42 Відповісти
Супер понти.
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12.02.2022 15:00 Відповісти
Азов отдали давно , подписав соответствующий договор с РФ о статусе "совместного использования внутреннего моря". Кто тогда возглавлял МИД Украиньі , напомните !
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12.02.2022 15:03 Відповісти
Якби Україна одразу ж після вторгнення Росії на Донбас відмовилася від договору з Московією щодо Азовського моря. Азовське море перетворилося б на нейтральні води, яким можна плавати навіть військовим кораблям багатьох країн. Не знаю чому цього не зробили за Порошенка. Він же юрист-міжнародник?
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12.02.2022 15:08 Відповісти
Из договора можно вьійти , но єто не несет последствий для второй стороньі , если она не хочет вьіходить из договора.
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12.02.2022 15:36 Відповісти
є таке поняття як визнання договору недійсним . тоді правових прав і обовязків намає для жодної з сторін
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12.02.2022 16:13 Відповісти
Согласно этого договора, парашия признает Крым за Украиной.
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12.02.2022 15:55 Відповісти
Скажи спасибо соевому потроху. он с ****** дружбаны же.
когда вы прозреете?
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12.02.2022 17:59 Відповісти
І хто ? А ну вгадай з першого разу ?
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12.02.2022 15:14 Відповісти
президент - Кучма
премьер - шапкокрад
глава мида - Константин Грищенко
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12.02.2022 15:33 Відповісти
Та міністр фінансів Порошенко.
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12.02.2022 16:14 Відповісти
От Зе это вообще никак не зависело, Украине негде достать флот равный РФовскому...потеря Азова было делом времени и Порох просто его оттягивал...
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12.02.2022 16:00 Відповісти
Для контролю над морем (Азовом) не потрiбен флот. Потрибнi протикорабельнi ракетнi комплекс на узбережжi. Цiна питання у рази нижча, ефективнiсть - вища.
...от i все.
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12.02.2022 16:27 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 14:26 Відповісти
Открыли пролив к портам для турков, чтобы пшеницу вывозили?
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12.02.2022 14:28 Відповісти
Юрій Швець каже що Сі дав втик Ху 😁 за бєсчинства біля України, яка є одним із найважливіших експортерів збіжжя в Піднебесна

Кітайца кусать хочет.... 😏
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12.02.2022 15:06 Відповісти
Кордони перекриття заважать свободному пароплавству, іноземних судов до поворотного кола розгалуження рекомендованих курсів навпроти порту Чорноморськ. Судна під різними прапорами до цього місця повинні проходити територіальними водами України і навіть Румунії. Це не є звичайною практикою плавання.
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12.02.2022 14:31 Відповісти
опять смотрю на карту и думаю и когда мы пророем канал Черное море-Азовское море.....
а кацабы пусть удавятся в том Крыму...
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12.02.2022 14:33 Відповісти
Ты на карту смотрел? Если козломордые отрежут от Черного моря на**** твой канал кому будет нужен? Кроме того кацапы могут и Мариуполь с Бердянском захватить. Тогда про Азовское море тоже можно забыть
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12.02.2022 14:48 Відповісти
не тыкай мне .... на карту смотрел и кацапы нас от Черного моря не отрежут..... а вот полуостров Крым давно пора сделать ОСТРОВОМ ТОГДА ВСЕ СРАЗУ ОТПАДЕТ ВСЕ ЭТИ ПЕРЕКРЫТИЯ вопрос воды в Крым станет проблемой исключительно Рашки.... КАНАЛ ЭТО НАШ ПО НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОХОД из ЧЕРНОГО МОРЯ В АЗОВСКОЕ В НАШИ ПОРТЫ И ГРУЗОПОТОКИ.. а Путин Рашка пусть со своим мостом трусится как придурки минирует охраняют с воды неба земли нам то что.... все там охраняет.....а класть голову за Крым нефиг как и за ОРЛДО естественная убыль и гибель придет через 5-10-30-50-70 лет но прийдет.. а ложить свои жизни за кусок земли за предадтелей потом их надо всех убивать расстреливать и казнить...так как оставлять в живых тварей ОРЛДО и Крыма нельзя-- иначе это все будет вечным... иногда ЛУЧШЕ РАЗРУШИТЬ ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ
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12.02.2022 14:55 Відповісти
Строят канал! В некоторых кругах мона и по сапатке отхватить!
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12.02.2022 14:52 Відповісти
і поверх цього прекопського судоходного каналу північнокримський з дніпра прокласти аркою,
та все дивуватись чому ж-то по ньому вода не протікає???
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12.02.2022 14:57 Відповісти
.. а где гарантии, что после того, как вы пророете канал, его не отберут кацапы?? Пока ******* и недогетьман имитируют схватку, а большинство безмолвствует - делать в что либо в Украине бессмысленно
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12.02.2022 16:49 Відповісти
пока без канала у нас забрали то что дал Бог моря Азовское особенно а канал захватить как вы говорите так то УЖЕ АГРЕССИЯ ВОЙНА.. я о ситуации сегодня БЕЗ КАНАЛА И СИТУАЦИИ ТАКОЙ ЖЕ НО С КАНАЛОМ.. поверьте мне Путин и Рашка кипятком в Космос изойдут им ТАКОЕ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ А ЧТОБЫ КАЦАПЫ НЕ ЗАБПРАЛИ то каналу обязано быть предоставлено право Эгиды ООН и передано в совместное управление НАТО и Евросоюзу льготные лоцманские сборы для военных кораблей НАТО проход и вовсе даром я бы в Азовском море и Черном для НАТО выделил бы площадку для их БАЗЫ заправку судов топливо вода.. отдых небольшой ремонт профилактику смену экипажа и не брал бы с них денег даже.... не будущим в НАТО Украине такой вариант был бы куда лучше сегодняшней ситуации мир меняется причем скоротечно а политики живут догмами 100 летней установки Ялты 1944 года и Потсдама 1945 года
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12.02.2022 17:05 Відповісти
Volodymyr ·16 ч

Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.

Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.

А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.

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12.02.2022 14:33 Відповісти
Першою після Криму і Донбасу треба повернути Стародубщину!
Цей старовинний край- частину Сіверщини анексували так само як і Крим тільки 100 років тому- вибили сірожупанну дивізію УНР, влаштували "референдум на багнетах", і влаштували геноцид українців...
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14.02.2022 12:27 Відповісти
Українці... Вже зараз воюйте проти росії. https://youtu.be/OJnjy0KhcBk
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12.02.2022 14:35 Відповісти
Я, простите, вот этого не очень понял: " ...в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли..."
Т.е., согласно норм международного морского права, РФ имеет право так делать?
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12.02.2022 14:35 Відповісти
Нет конечно. Это оккупированная территория если ты не в курсе
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12.02.2022 14:40 Відповісти
Ну, давай предположим, что ты - специалист по международному морскому праву (если ты так уверенно заявляешь, что "не имеет права")
Тогда скажи мне: Если РФ нарушает нормы международного морского права, то какие санкции предусмотрены за такое нарушение?

Во всех УК всех стран мира, четко прописаны механизмы: Если какой-нибудь гопник буянит, вызывается полиция, ложат гопника мордой в асфальт (возможно наручники), т.е. этим самым прекратив противоправные действия, а дальше, в зависимости от тяжести: или тюрьма, или условка, или штраф по административке.
Т.е. всё четко и понятно.
А в международном морском праве как?
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12.02.2022 15:00 Відповісти
Ты или поц или рузке троль. Скорее всего 2 в 1.
Зы: ключевое - "оккупирован"
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12.02.2022 15:06 Відповісти
Ругаться матом (тем более посылать собеседника) - это не украинское. Это "мокшанское". Палишься.
Загнали под лавку - забейся и обтекай молча.
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12.02.2022 15:27 Відповісти
Не хочется кормить тебя тупого троля. Но все же не удержусь - моша иди *****
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12.02.2022 15:34 Відповісти
вона й місток побудувала в порушення права, правил і вимог...
чи ти не чув за нього???
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12.02.2022 14:59 Відповісти
Економічні води це не територіальні води. Територіальні води 12 миль. А єкономічні води 50 миль бувають 100 миль. У економічних водах дозволяється проводити навчання інших країн, але заборонено рибальство.
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12.02.2022 15:02 Відповісти
Товарищ Сухов , про 200-мильную зону вам в школе не говорили ? А откуда 50 и 100 миль , из Википедии RU ? 😀
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12.02.2022 15:07 Відповісти
Бот владимирт т и владимир сухов с разных акков пишет. Тупой мокшанский бот забыл перелогиниться. Не корми троля
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12.02.2022 15:16 Відповісти
200 мильна особлива єкономічна зона залишається формальністю для тих морів, де ширина моря менше 200 миль, такі як Чорне море та Балтійське море. Тому в Каспійському їх поділили зірочкою від середньозваженого центру (карти) Каспійського моря до кордонів країн. Ходити морями я почав 1966 р на навчально-вірусному судні "Товариш" тоді економічних зон взагалі не било. Першою встановила 100-мильну зону Ісландія, через що почалися "селедкові війни".
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12.02.2022 16:08 Відповісти
Спасибо. Я это знаю. И знаю, что вы в адеквате. Мне интересно аргументы "урапатриотов" послушать.
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12.02.2022 15:09 Відповісти
Це захват /з подальшою окупацією?/ наших територіальних морських вод. Мошква підкралась до Одеси й Чорноморська.
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12.02.2022 15:19 Відповісти
Путін думає що українці побіжуть як біженці, а українці візьмуть вила, сокири, рушниці й мільйонами підуть вбивати російських окупантів. Ось це буде для кремлівського щура найбільшим ударом бо він думає що на нього тут хтось чекає!
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12.02.2022 15:00 Відповісти
Без Украины россия практически теряет субъектность. Перестает существовать главный имперский постулат о "славянском государстве" и россия предстает перед миром в своем истинном обличии - последнего форпоста Орды, прятавшейся сотни лет за маской "славянства". Без Киева московия - это Улус.
Это история, но там по факту еще хуже для сегодняшнего правящего режима московии .
С уходом Украины к власти там приходят тюрки и кавказские народы и меняется доминирующая религия !! Но и это только пол беды, т.к. гос-во не выдержит смены религии и нравов-обрядов и развал ( как ссср при уходе ком. идеологии) обеспечен на все 120%. (с) Аминь
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12.02.2022 15:05 Відповісти
На предмет славянского государства, меня интересует, что россия собирается отказаться от двадцати субьектов федерации, которьІе не есть славянскими?
Или бурятьІ, калмьІки, татарьІ, чуваши, чеченцьІ и иже с ними теперь станут славянами?
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12.02.2022 15:36 Відповісти
РФія йде шляхом минулим, тому приречена. Затягла в свій безглуздий розвал Білорусь і воює з Україною, щоб і її затягнути. Рашисти хочуть підтоптати і погнати всіх українців / і старих, підлітків, інвалідів.../ попереду на війни проти ЄС і інших. Нам треба протриматись! Бажано зразу взяти ініціативу, дати ворогу в зуби, погнати назад і подалі!
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12.02.2022 16:02 Відповісти
По карте видно , что нужно уничтожить союзными войсками Украины, весь флот российский в Чёрном и Азовском морей, а также Керченский мост
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12.02.2022 15:23 Відповісти
Еще раз. Россияне - НЕ славяне и никргда ими не были. Залешанский край вначале населяли дикие угро-финские племена, которые затем были цивилизованы Золотой Ордой в ходе нашествия татаро-монголов. Ситуация не поменлась и по сей день.
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12.02.2022 15:50 Відповісти
Та ні, слов'яни. І мова в них слов'янська. Ядро етногенезу - кривичі, в'ятичі, радимичі. Угро-фінські племена слов'янізував якраз Київ. Золота Орда причинилася до їхнього державотворення.
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12.02.2022 16:00 Відповісти
Кривичі, радимичі, мордва і інші народності Росії-Московії мали різні свої мови /угро- фінська основа/ і не мали слов'янської мови, яку привнесла Київська Русь і Річ Посполита.
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12.02.2022 16:20 Відповісти
Хорошо известен и подтверждён факт, что Александр Невский был вначаое заложником, а затем усынрвлен хлнои Батыем и первая московская церьков появилась именно в Караван-сарае, столице Орды. До 1252 года Москва упоминается только один раз - в дважды переписанной Повести Временных Лет.
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12.02.2022 16:58 Відповісти
потопити накуй з суші їхні шлюбки
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12.02.2022 15:54 Відповісти
раша ведет себя как обыкновенный бандит или морской пират.
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12.02.2022 15:56 Відповісти
Ті нафтові вішки, які захопила рашка в Чорному морі, були не лише в економічній зоні, а й у територіальних водах України.
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12.02.2022 16:13 Відповісти
А ближе к Турции обосрались перенести?
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12.02.2022 17:40 Відповісти
Дякуємо авторам Харківських угод які зараз на службі у ЗЕ.
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12.02.2022 20:19 Відповісти
А говнокандующий, что делает????

Записывает очередной тупой видосик?
Играет хреном на рояле?
Отдыхает в Буковеле?

Вова, поменяй памперс и выйди к народу, пока народ к тебе не пришел.
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13.02.2022 10:39 Відповісти
 
 