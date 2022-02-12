Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко. КАРТА
Журналіст Андрій Клименко оприлюднив інформацію про нові зони в Чорному та Азровських морях, які будуть перекриті в зв'язку із військовими навчаннями ВМС РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Клименко відзначив: "Це оновлена інформація про діючі перекриття районів Чорного та Азовського морів станом на зараз... Уважно подивіться на легенду карти.
Філетовим коліром позначено новий (!) перекритий 11.02.2022 терміном на місяць великий морський район, що починається з захоплених у 2014 морських газових родовищ на захід від Криму і закінчується поблизу Керченського півострову. Це перекриття вже діє з 11.02.2022 і буде діяти до 11.03.2022. Там вже проводяться навчання ВМФ РФ. (Про них наприкінці).
Зауважимо, що Держгідрографія України, яка була вимушена за міжнародними правилами поширити це попередження, додала до нього безпрецедентний текст (рос): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.):
Сьогоднішні навчання ВМФ РФ проводяться з цікавою метою (рос):
"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.
Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны..."
Будь ласка, зачекайте...
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когда вы прозреете?
премьер - шапкокрад
глава мида - Константин Грищенко
...от i все.
Кітайца кусать хочет.... 😏
а кацабы пусть удавятся в том Крыму...
та все дивуватись чому ж-то по ньому вода не протікає???
Згідно з повідомленнями іноземної преси, у російської еліти залишилося 24-48 годин, щоб урочисто поховати путіна в мавзолеї.
Коли цей час спливе, їх прикопають разом із ним десь у канаві.
А ми спокійно чистимо зброю, готуємося до повернення Криму, Кубані, Воронежа та Ростова.
Цей старовинний край- частину Сіверщини анексували так само як і Крим тільки 100 років тому- вибили сірожупанну дивізію УНР, влаштували "референдум на багнетах", і влаштували геноцид українців...
Т.е., согласно норм международного морского права, РФ имеет право так делать?
Тогда скажи мне: Если РФ нарушает нормы международного морского права, то какие санкции предусмотрены за такое нарушение?
Во всех УК всех стран мира, четко прописаны механизмы: Если какой-нибудь гопник буянит, вызывается полиция, ложат гопника мордой в асфальт (возможно наручники), т.е. этим самым прекратив противоправные действия, а дальше, в зависимости от тяжести: или тюрьма, или условка, или штраф по административке.
Т.е. всё четко и понятно.
А в международном морском праве как?
Зы: ключевое - "оккупирован"
Загнали под лавку - забейся и обтекай молча.
чи ти не чув за нього???
Это история, но там по факту еще хуже для сегодняшнего правящего режима московии .
С уходом Украины к власти там приходят тюрки и кавказские народы и меняется доминирующая религия !! Но и это только пол беды, т.к. гос-во не выдержит смены религии и нравов-обрядов и развал ( как ссср при уходе ком. идеологии) обеспечен на все 120%. (с) Аминь
Или бурятьІ, калмьІки, татарьІ, чуваши, чеченцьІ и иже с ними теперь станут славянами?
Записывает очередной тупой видосик?
Играет хреном на рояле?
Отдыхает в Буковеле?
Вова, поменяй памперс и выйди к народу, пока народ к тебе не пришел.