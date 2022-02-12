Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко. КАРТА

Журналіст Андрій Клименко оприлюднив інформацію про нові зони в Чорному та Азровських морях, які будуть перекриті в зв'язку із військовими навчаннями ВМС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Клименко відзначив: "Це оновлена інформація про діючі перекриття районів Чорного та Азовського морів станом на зараз... Уважно подивіться на легенду карти.

Філетовим коліром позначено новий (!) перекритий 11.02.2022 терміном на місяць великий морський район, що починається з захоплених у 2014 морських газових родовищ на захід від Криму і закінчується поблизу Керченського півострову. Це перекриття вже діє з 11.02.2022 і буде діяти до 11.03.2022. Там вже проводяться навчання ВМФ РФ. (Про них наприкінці).

Зауважимо, що Держгідрографія України, яка була вимушена за міжнародними правилами поширити це попередження, додала до нього безпрецедентний текст (рос): "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против её воли, при плавании в районе ограниченном (координати)… судоводителям соблюдать предельную осторожность.):

Сьогоднішні навчання ВМФ РФ проводяться з цікавою метою (рос):

"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны..."