Євросоюз і США знову застерегли Росію від вторгнення в Україну, пригрозивши широким пакетом санкцій, - заява

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз мають консолідовану позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, і знову нагадують, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме тяжкі наслідки та високу ціну для самої Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві сторін за підсумками переговорів, що відбулися вчора пізно ввечері між Бьорном Зайбертом, головою Кабінету президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, та Венді Шерман, заступницею Державного секретаря США. Заяву оприлюднено на сайті Єврокомісії.

"Вони знову наголосили на важливості (дотримання. – Ред.) територіального суверенітету, збереження існуючих кордонів та політичної незалежності України. Дотримуючись міцних зобов’язань щодо активної трансатлантичної координації, вони обговорили кроки, що були здійснені ЄС і США, щоб заохотити Росію зробити пріоритетом деескалацію, обрати шлях дипломатії, та утримуватися від будь-якої ворожнечі", - йдеться у документі.

Як зазначається у заяві, сторони знову підтвердили, що будь-яка подальша російська агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну для Російської Федерації. Вони скоординували деталі в рамках підготовки жорсткого та широкого пакета санкцій, що будуть швидко застосовані у випадку подальшої військової агресії Росії.

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Вчора також пройшли переговори між Бьорном Зайберто та радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, зазначається на сайті Єврокомісії. Переговори були присвячені розвитку ситуації навколо України та координації обмежувальних заходів, що сторони застосують проти Росії у випадку її нападу на Україну.

"Сторони також обговорили конкретні кроки з підтримки економіки України. Крім того, вони обмінялися поглядами щодо стратегічного партнерства між ЄС і США в енергетичній безпеці, та додаткові кроки, які будуть зроблені в рамках підготовки до будь-яких подальших переривань в енергетичному постачанні до Європи", - йдеться у повідомленні.

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