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Євросоюз і США знову застерегли Росію від вторгнення в Україну, пригрозивши широким пакетом санкцій, - заява

Євросоюз і США знову застерегли Росію від вторгнення в Україну, пригрозивши широким пакетом санкцій, - заява

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз мають консолідовану позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, і знову нагадують, що будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме тяжкі наслідки та високу ціну для самої Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві сторін за підсумками переговорів, що відбулися вчора пізно ввечері між Бьорном Зайбертом, головою Кабінету президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, та Венді Шерман, заступницею Державного секретаря США. Заяву оприлюднено на сайті Єврокомісії.

"Вони знову наголосили на важливості (дотримання. – Ред.) територіального суверенітету, збереження існуючих кордонів та політичної незалежності України. Дотримуючись міцних зобов’язань щодо активної трансатлантичної координації, вони обговорили кроки, що були здійснені ЄС і США, щоб заохотити Росію зробити пріоритетом деескалацію, обрати шлях дипломатії, та утримуватися від будь-якої ворожнечі", - йдеться у документі.

Як зазначається у заяві, сторони знову підтвердили, що будь-яка подальша російська агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну для Російської Федерації. Вони скоординували деталі в рамках підготовки жорсткого та широкого пакета санкцій, що будуть швидко застосовані у випадку подальшої військової агресії Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, однак поки без SWIFT, - Reuters

Вчора також пройшли переговори між Бьорном Зайберто та радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, зазначається на сайті Єврокомісії. Переговори були присвячені розвитку ситуації навколо України та координації обмежувальних заходів, що сторони застосують проти Росії у випадку її нападу на Україну.

"Сторони також обговорили конкретні кроки з підтримки економіки України. Крім того, вони обмінялися поглядами щодо стратегічного партнерства між ЄС і США в енергетичній безпеці, та додаткові кроки, які будуть зроблені в рамках підготовки до будь-яких подальших переривань в енергетичному постачанні до Європи", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Єврокомісія (2142) США (22497) Євросоюз (13313)


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Потрібно негайно розблокувати й дати призначити керівників антикорупційних органів інакше грошей не дадуть.
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12.02.2022 14:38 Відповісти
Сотня Джевелінів заміняє один процент санкцій.
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12.02.2022 15:16 Відповісти
Вот это - дело!
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12.02.2022 14:50 Відповісти
Волки... Волки. Я аполетичный. Но вздумайте тронуть мою семью. Мне и терроборона не учет. Каждому уродику по гробику.. 8 лет трогают за бейцы. А они сильно напряглись... Я блн. Вспомню и иннего Сталина и всю **. Его СССР. Я свою медальку им в лоб вклею... Я этому говну долг отдал.
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12.02.2022 15:18 Відповісти
Головне, щоб гой забув про пландемію, не розвішав на гілляках самих активних її виконавців і думав тільки про війну.
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12.02.2022 15:40 Відповісти
ЄДИНОЮ ДІЄВОЮ САНКЦІЄЮ з боку США та наших союзників була б "безпольотна зона" над Україною : натівська протиракетна та протиповітряна "парасолька"! А на землі ми з цими свинособачими виродками впораємось!
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12.02.2022 17:52 Відповісти
Будь проклята поганая сатанистская, лживая, лицемерная раССея и ее население, поддержавшие оккупацию украинского Крыма войны с Ичкерией, Молдовой, Грузией и Украиной. Будь проклята москва- второй вавилон, власти и воинство резервации андрофагов, уничтожавшие целые народы и приростающие чужими землями.Да будет разрушена раССея и москва, да будет разрознена на отдельные города-республики, да будет население ее прибывать в вечной вражде и ненависти друг к други, в нищете и в войнах между собой. Высоко себя превознесли да падете до ада. Проклятье вам раССеянские фашисты. Аминь.
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12.02.2022 18:06 Відповісти
То есть если Путен нападёт, то он возможно потеряет бабки.
Интересно как, а у Запада на всё есть ценник?
Во сколько путену обойдётся, к примеру, развёртывание дивизии ВДВ РФ посреди Трафальгарской площади?
Что будет, если путен отправит пару дивизий в Рим?
Есть ценнички?

Или Запад тоже, в этом случае скажет "Ну мы введём супермегасанкции"?
Даже послы РФовские уже открыто говорят, что им "насрать на санкции".
Когда же до Запада это дойдёт? Что ещё можно и нужно сказать по этому поводу?
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13.02.2022 11:24 Відповісти
 
 