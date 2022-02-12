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Зеленський про загрозу вторгнення РФ: Ми повинні бути готовими в будь-який день. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

На переконання Зеленського, Україна як держава повинна розраховувати на себе та своїх військових.

"Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все. Розраховуати на своїх військових, перш за все. Розраховувати на своїх громадян. І повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні у інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з Російською Федерацію. Навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо  всі ризики. Ми розуміємо, ці ризики є. Якщо є якась інформація у вас чи у будь-яких людей про стовідсоткове вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми працюємо щоденно, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі всім вдячні за допомогу. Вдячні іншим розвідкам інших держав. Ми працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництовм різних держав, різних лідерів, різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях - це єдиний шлях до деескалації і деокупації", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленський закликав Терехова не соромитися говорити російською. ВIДЕО

вторгнення (380) Зеленський Володимир (23683)


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Топ коментарі
+76
***, так шашлыки!!! шашлыки ж на день-папеты!!!? - ********, ты ж шашлыки обещал!

И смартфоны.

И космодром.
Мильярд дэрэв.
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12.02.2022 14:38
+55
И скажите, что дед в 2019 был не прав и он дебилов не предупреждал.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
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12.02.2022 14:46
+54
О. видосик
я уже запереживал прямо

гринпоц - как насчет собраться в парламенте вместе с кабмином и пояснить депутатам как у нас все зашибись?
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12.02.2022 14:36
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Шо, война? Я готовий до збройного опору, бо відступати нікуди.
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12.02.2022 16:05 Відповісти
Опять убогий умом высрал херню. За что нам этот даун-малорос?!!
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12.02.2022 16:10 Відповісти
"за те що не молилися"
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12.02.2022 16:32 Відповісти
Якщо є якась інформація у вас чи у будь-яких людей про стовідсоткове вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Джерело:
И это говорит президент...
Да оно хитрожопая скотина, да им манипулирует коломойский, да оно готово слить Украину кацапам за возможность получить здесь пост гауляйтера.
Но помимо всего прочего, оно дурное как пень!
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12.02.2022 16:23 Відповісти
он не глупый! он ватный весь и вся его шайка, оно шло сюда с целью слива Украины
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13.02.2022 14:41 Відповісти
Ось и шо? Кто дебил? Ну выбрали кого выбрали... Тока не надо вонять. Мытипапредупребали. Вэтой войне насрать. Слава богу он не сдулся совсем. Думайте...
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12.02.2022 16:31 Відповісти
Россия стояла на границе в декабре, а єто 500 млн. викинул на телеканал Дом, не на Нептун не на Ольху не на Гром, не на Корал, єто предатель и все его кодло. Если начется их випускать нельзя из страни.
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12.02.2022 16:33 Відповісти
Зє - зрадник, найвеличніший…
адин штука…
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12.02.2022 16:42 Відповісти
"Если есть какая-то информация у вас или у любых людей о стопроцентном вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы работаем ежедневно, получаем информацию от нашей разведки ", - Зеленский
Т.е. Байден не дал никаких данных...
А был ли мальчик?
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12.02.2022 16:44 Відповісти
Where in the States are you from?
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12.02.2022 19:16 Відповісти
Opera VPN, state.
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12.02.2022 19:35 Відповісти
Да мне насрать что там делает пуйло. У меня дети. Я говорю что оно не не пройдет. И мои дети Будут жить!!! НА РОДИНЕ в Одессе. И нехуже чем в США!!!
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12.02.2022 16:47 Відповісти
Да не пройдет если мужчины встанут на защиту.
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12.02.2022 18:54 Відповісти
Уважение.
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13.02.2022 12:31 Відповісти
Ми повинні бути готовими ...
--------------------------------------------

и поехал закатывать деньги в асфальт.
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12.02.2022 16:59 Відповісти
І питаня лише в тому, чому не готові прямо зараз. Чи не тому, що хтось замість вживання оборонних заходів закликав готуватись до шашликів?
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12.02.2022 17:09 Відповісти
Зелена шобла готова вже жерти з України при вторгненні маскалів?
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12.02.2022 17:14 Відповісти
меня терзают смутные сомненья. Сам факт исхода Вити Ростовского с украинской земли не подлежит сомнению. Но все обстоятельства исхода как то размыты. После конгресса в Харькове, когда не смогли удержать депутатов дома и заседание ВР таки открылось. С Харькова все сдрыснули. Изошел и Витя. Потом было, что на катере флагмана ЧФ, его привезли в Евпаторию, а оттуда в Ростов. А где он сел таки в этот катер-спасатель ? Не на той ли дачке в Каланчаке, которую так усиленно ремонтировал Зеля летом, он дефилирует и проводит ученья для охраны и одновременно тренируется на скорость посадки в мотошлюпку.
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12.02.2022 17:23 Відповісти
сел на вертолеты ЧФ РФ на юге Запорожской области возле трассы в районе Бердянска, которые полетели в Крым.
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12.02.2022 21:15 Відповісти
Над Запорожской областью эти вертолеты были бы сбиты ЗСУ. Януковича не пропустили улететь пограничники с Донецкого аэропорта!!! Тогда они машинами рванули в Крым. В Крыму он заехал на свою дачу, где часть сотрудников УДО отказалась далее следовать с ним. С оставшейся охраной Янукович приехал на ту часть базы в Севастополе, где были кацапы и уже там сел на катер ЧФ РФ.
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12.02.2022 23:21 Відповісти
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12.02.2022 23:28 Відповісти
******* в казламорду горку вдягнувся.... Адский треш
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12.02.2022 17:32 Відповісти
Ну як же без відосіків? Інший порошок завезли чи вже попустило, що побачив агресора? Чи просто хоче хайпонути? Бо реальної робити немає. Тероборону оголосив 2 млн.чол а каски і броніки не кутуються 2,5 роки...
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12.02.2022 18:23 Відповісти
Як легко бути Зезидентом в Україні.Говорити не прощо і не якої конкретикі.От когось заспокоїла його промова чи дала надію?Кого він по англійські заспокоював?Він хоть усвідомлює взагалі сітуацію і хто він є?
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12.02.2022 18:30 Відповісти
Готовые?А что вы делали последние 3 года?Где ПВО где НЕПТУНЫ НА ДЕЖУРСТВЕ?Если бы вовремя страну поставили на военные рейки заводов и пошла техника с ПВО и т.д.Никто бы нам не угрожал стране.Гаверху никак не поймут что нада создать такие военные условия что бы противник сюда и взглядом не смотрел и думал та ну их нафиг.А вместо этого у нас клоунада и балабольство.А заводы военные стоят !У нас есть всё для того что бы сделать современною армию.Но мы как идиоты себя ведём.На нас мир смтотрит как на кретинов у которых есть всё по заводам и возможностях но на 8 год войны мы как имбицылы себя ведём.
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12.02.2022 18:31 Відповісти
а зачем?
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12.02.2022 18:34 Відповісти
почемуже, дороги для ***** вон построили, дабы в говне не застревали
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12.02.2022 19:33 Відповісти
Ну в море сегодня несколько десятков боевых кораблей РФ, однако больших десантных всего 12 штук. Скорость такого корабля не превышает 50 км/ч, это в переводе на более нам понятную. При этом, БДК не может шпарить к берегу на такой скорости с открытой аппарелью - волной зальёт нафиг, значит вблизи берега сбросит скорость.

Безусловно с моря кацапен корабли будут интенсивно обстреливать наш берег и наш маленький но всё же флот. Но как с целеуказаниями для них? Зима, очень низкая облачность, спутников у Путлера мало, самолеты-разведчики будут в зоне видимости нашей ПВО. Для того, чтобы потопить БДК не нужен даже "Нептун", хотя с ним безусловно было бы лучше и надежнее. Есть Пионы и Гиацинты, и если по одному БДК одно орудие попадет своими снарядами хотя бы три, лучше четыре раза, а двумя они корабль класса корвет на дно пускают, что-то мне подсказывает, что основная часть морской пехоты РФ к берегу будет плыть в спасательных жилетах, бросив оружие и боеприпасы на дно моря, что им в такой холодной воде всё равно не поможет.

Я уже писал - только массированный ядерный удар по Украине. Других вариантов после массированной помощи от Бориса Джонсона, за что ему особая благодарность, украинцам бояться не нужно. Переживать, готовиться нужно, а трястись от страха - нет.
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12.02.2022 23:31 Відповісти
Путлеру не нужна ядерная бомба, у него есть Зеля.
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13.02.2022 08:01 Відповісти
Так с Зелей как раз проблема возникла, дней с десять назад. Он же очень хочет второй срок, потому демарш Байдену, потому демарш даже Ермака недавно в Германии...
Понятно, что Педро, который неоднократно, будучи Президентом рассказывал, какая сильная у Путлера армия, уже пробовал бы протянуть в ВР Минскую капитуляцию, которую уже хотел ратифицировать в 2015-м, вы же помните, как взрыв гранаты у ВР сорвал совместное голосование ОПЗЖ, БПП и НФ за Минскую капитуляцию и лишь граната и блокирование трибуны Свободой, Батькивщиной и Самопомощью не дало это сделать.

Так что Зеля пока явно передумал подбивать нардепов на ратификацию Минской капитуляции. Ну а как будет дальше, то мы быстро увидим.
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13.02.2022 13:51 Відповісти
ДУРКО ! ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ТЕРМІНОВО ЗВІЛЬНИТИ І ВЗЯТИ ПІД АРЕШТ еРМАКА, дЕМЧЕНКА ТА ІНШИХ АГЕНТІВ КРЕМЛЯ - одна демагогія !
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12.02.2022 18:33 Відповісти
Вже пізно це робити. Зараз Зелю треба негайно гнати з Єрмаком.
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12.02.2022 18:55 Відповісти
"Гнаты"? Вы шо? Сначала конфискация всего имущества
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12.02.2022 19:09 Відповісти
зеленський - не деморалізуй нас своєю непрофесійністю. . .
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12.02.2022 18:39 Відповісти
На місці Зелі серйозний політик уже застрелився б.
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12.02.2022 19:02 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1539514123087554?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·



Президент Зеленський нарешті прокоментував чутки про вторгнення росіян найближчим часом.

Він сказав, що у разі повномасштабного вторгнення його відповідь буде беспрецедентно жорсткою. Він заборонить телеканал Інтер та дозволить ведучій Мосійчук ругати Путіна.
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12.02.2022 19:05 Відповісти
этому зеленому - веры нет. есть вера в НАРОД УКРАИНЫ.
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12.02.2022 19:12 Відповісти
Сейчас самый удачный момент для ЗЕчма добровольно сложить с себя полномочия президента и быренько валить из страны. Бо потом за ним придут и вынесут (ваша баба Ванга)
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12.02.2022 19:13 Відповісти
зельц, хватит наживаться уже на войне, останови войну! Ну тыже обещал-ко-ко-ко
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12.02.2022 19:31 Відповісти
Вова не звертай уваги собаки гавкають караван іде
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12.02.2022 19:48 Відповісти
Вова,
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12.02.2022 19:49 Відповісти
Ми повинні бути готові! Шел девятый год войны ,але мы ще не готові, але грошенят (де кілька "копійок") вже встигли зароботи..
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12.02.2022 20:21 Відповісти
Данілов, явно актор тексту, стоїть поряд та киває чи вірно припизент каже...
Обмовка-обмовка від припизента " як я вище (чи нижче) казав", я не розчув, але таке лише до письмового звернення приміняють... До словесного "як я попередньо казав".. А Данілов киває схвалбно -- вірно Вовка, кажи далі...
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12.02.2022 20:29 Відповісти
А де перша блєді? Вже тю тю разом з скумбрієй і мамой рімой?
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12.02.2022 20:39 Відповісти
Alla9722наблюдатель,за 3,14здецом@Alla19722·10 мин

Видели, 300 еврейцев 95 квартала.?
Очень смешно и очень грустно в тоже время.так как Украина сейчас в такой же ситуации,и Царь Леонид,наш президент.
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12.02.2022 20:44 Відповісти
Зеля ближе к диктатору Петену режима Виши во Франции.
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13.02.2022 07:56 Відповісти
та зеля каждый день готовый вдупель...
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12.02.2022 22:13 Відповісти
Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»
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12.02.2022 22:29 Відповісти
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12.02.2022 22:40 Відповісти
ЗЭ ГУМБА !)
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13.02.2022 07:33 Відповісти
Шось на чоловіка став похож.
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12.02.2022 23:47 Відповісти
При рейтинге 5% вообще патриотом станет и вступит в Свободу.
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13.02.2022 01:11 Відповісти
Та я не против.
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13.02.2022 10:24 Відповісти
Інформаційний потік, що існує "навколо", дає привід зробити обережний прогноз, що зє-більна пошесть має усі шанси "згинути, як роса на сонці" впродовж 1-3 місяців...
Щось таке є...
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13.02.2022 01:02 Відповісти
1-3 тиждня...
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13.02.2022 07:54 Відповісти
Да нагнетает он этот зеленский... Ничего ж не изменилось.... всё есть, как и было... недружественно он себя ведёт по отношению к УКраине..инвесторов пугает....
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13.02.2022 01:07 Відповісти
А что это за учения такие? Он что Майдан разгонять собрался? Типа готовится к протестам после сдачи всего?
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13.02.2022 01:25 Відповісти
УТРОМ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - ВЕЧЕРОМ ГОТОВЫ !!! ГОТОВЫ !!! НО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВПЕРЕД !)
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13.02.2022 07:31 Відповісти
Чим раніше ми змінимо президента та міністра оборони, тим краще.
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13.02.2022 07:52 Відповісти
Справа это второй по рангу охранник зеленского. Его свинячее рыло меня очень бесит. И да зебобы, его содержание и шоб он такую мордочку дальше отхавывал оплачуете лично вы. Пусть вы будете меньше кушать, а он больше, ахахахаха
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13.02.2022 08:00 Відповісти
Сцикун и уклонист поет о патриотизме???

Вали в Ростов, клоун.
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13.02.2022 10:33 Відповісти
Надо срочно создавать комітет обороны,передавать ему временные полномочия до конца войны,а нарика отправить ширяться в Буковель до конца или до конца войны,пусть видорики себе хрипит.
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13.02.2022 11:00 Відповісти
Похоже,Порох прочитал это.
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14.02.2022 18:17 Відповісти
Зеля, роздай зброю всім бажаючим громадянам України, під паспорт, без всякої дебільної бюрократії, і ми будемо готові в будь-який день... Чи очкуєш?
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13.02.2022 12:32 Відповісти
Ми повинні бути готові в будь який день. До шашликів?
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13.02.2022 12:36 Відповісти
Меле шо попало.
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13.02.2022 12:40 Відповісти
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13.02.2022 14:26 Відповісти
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