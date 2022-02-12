Зеленський про загрозу вторгнення РФ: Ми повинні бути готовими в будь-який день. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну вже наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

На переконання Зеленського, Україна як держава повинна розраховувати на себе та своїх військових.

"Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все. Розраховуати на своїх військових, перш за все. Розраховувати на своїх громадян. І повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні у інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з Російською Федерацію. Навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо всі ризики. Ми розуміємо, ці ризики є. Якщо є якась інформація у вас чи у будь-яких людей про стовідсоткове вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми працюємо щоденно, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі всім вдячні за допомогу. Вдячні іншим розвідкам інших держав. Ми працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництовм різних держав, різних лідерів, різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях - це єдиний шлях до деескалації і деокупації", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски": Зеленський закликав Терехова не соромитися говорити російською. ВIДЕО