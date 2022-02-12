Зеленський про загрозу вторгнення РФ: Ми повинні бути готовими в будь-який день. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну вже наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.
На переконання Зеленського, Україна як держава повинна розраховувати на себе та своїх військових.
"Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все. Розраховуати на своїх військових, перш за все. Розраховувати на своїх громадян. І повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні у інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з Російською Федерацію. Навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо всі ризики. Ми розуміємо, ці ризики є. Якщо є якась інформація у вас чи у будь-яких людей про стовідсоткове вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми працюємо щоденно, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі всім вдячні за допомогу. Вдячні іншим розвідкам інших держав. Ми працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництовм різних держав, різних лідерів, різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях - це єдиний шлях до деескалації і деокупації", - заявив президент.
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И это говорит президент...
Да оно хитрожопая скотина, да им манипулирует коломойский, да оно готово слить Украину кацапам за возможность получить здесь пост гауляйтера.
Но помимо всего прочего, оно дурное как пень!
адин штука…
Т.е. Байден не дал никаких данных...
А был ли мальчик?
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и поехал закатывать деньги в асфальт.
Безусловно с моря кацапен корабли будут интенсивно обстреливать наш берег и наш маленький но всё же флот. Но как с целеуказаниями для них? Зима, очень низкая облачность, спутников у Путлера мало, самолеты-разведчики будут в зоне видимости нашей ПВО. Для того, чтобы потопить БДК не нужен даже "Нептун", хотя с ним безусловно было бы лучше и надежнее. Есть Пионы и Гиацинты, и если по одному БДК одно орудие попадет своими снарядами хотя бы три, лучше четыре раза, а двумя они корабль класса корвет на дно пускают, что-то мне подсказывает, что основная часть морской пехоты РФ к берегу будет плыть в спасательных жилетах, бросив оружие и боеприпасы на дно моря, что им в такой холодной воде всё равно не поможет.
Я уже писал - только массированный ядерный удар по Украине. Других вариантов после массированной помощи от Бориса Джонсона, за что ему особая благодарность, украинцам бояться не нужно. Переживать, готовиться нужно, а трястись от страха - нет.
Понятно, что Педро, который неоднократно, будучи Президентом рассказывал, какая сильная у Путлера армия, уже пробовал бы протянуть в ВР Минскую капитуляцию, которую уже хотел ратифицировать в 2015-м, вы же помните, как взрыв гранаты у ВР сорвал совместное голосование ОПЗЖ, БПП и НФ за Минскую капитуляцию и лишь граната и блокирование трибуны Свободой, Батькивщиной и Самопомощью не дало это сделать.
Так что Зеля пока явно передумал подбивать нардепов на ратификацию Минской капитуляции. Ну а как будет дальше, то мы быстро увидим.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1539514123087554?__cft__[0]=AZVt5rOWEeUFXvjLo9NsBTrKaxlKDg5Fm_1CaLc0Cqhg8qNCvVsBILG3Yqjt7nPUMMyPXqUfsyJt4yKIWYeFPXUw1fYpz6Zz3yL6oazTSFxfVlJSs5DiBndQL1HsTcTk8Ws&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
Президент Зеленський нарешті прокоментував чутки про вторгнення росіян найближчим часом.
Він сказав, що у разі повномасштабного вторгнення його відповідь буде беспрецедентно жорсткою. Він заборонить телеканал Інтер та дозволить ведучій Мосійчук ругати Путіна.
Обмовка-обмовка від припизента " як я вище (чи нижче) казав", я не розчув, але таке лише до письмового звернення приміняють... До словесного "як я попередньо казав".. А Данілов киває схвалбно -- вірно Вовка, кажи далі...
Видели, 300 еврейцев 95 квартала.?
Очень смешно и очень грустно в тоже время.так как Украина сейчас в такой же ситуации,и Царь Леонид,наш президент.
Щось таке є...
Вали в Ростов, клоун.