"Сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент, - Зеленський про можливі заворушення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни, але підкреслює, що Україна сьогодні готова "до будь-яких кроків з будь-якої сторони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

"Ми з вами розуміємо, що "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень, тому ми маємо бути до усьго готовими. І саме це відпрацьовується. Ми готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони та з будь-яких кордонів. Я думаю, що наші фахівці, наші команди, міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні, - заявив він.

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Нагадаємо, говорячи про загрозу вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський зазначив, що "ми повинні бути готовими в будь-який день". У той же час він зазначив, що у інформаційному просторі сьогодні забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з Російською Федерацію.