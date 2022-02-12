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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент, - Зеленський про можливі заворушення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський допускає можливість заворушень всередині країни, але підкреслює, що Україна сьогодні готова "до будь-яких кроків з будь-якої сторони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

"Ми з вами розуміємо, що "сюрпризи" такі можуть бути у будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попереджень, тому ми маємо бути до усьго готовими. І саме це відпрацьовується. Ми готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони та з будь-яких кордонів. Я думаю, що наші фахівці, наші команди, міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні, - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загрозу вторгнення РФ: Ми повинні бути готовими в будь-який день. ВIДЕО

Нагадаємо, говорячи про загрозу вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський зазначив, що "ми повинні бути готовими в будь-який день". У той же час він зазначив, що у інформаційному просторі сьогодні забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з Російською Федерацію.

заворушення (106) Зеленський Володимир (23683) росія (64923)


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Топ коментарі
+69
Сцикун сраний.
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12.02.2022 15:12
+62
Только к сюрпризам со стороны народа и готовится! А Россию он не боится , он же там свой чувак!
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12.02.2022 15:13
+46
Психически нездоровый наркоман!!
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12.02.2022 15:14
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Зедебил, давай - я устал, ухожу! И будет идеальный порядок в Украине!
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12.02.2022 16:58 Відповісти
Шмарклі похєру на кацапську агресію, лиш би його не скинули.
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12.02.2022 17:29 Відповісти
Да какие беспорядки. Ведет себя как диктатор параноик.
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12.02.2022 17:30 Відповісти
а державні перевороти будуть, даун? а путчі, чмо? ти вже реально дістав, лох.
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12.02.2022 18:08 Відповісти
придурок - уйди в отставку, дай Пороху вновь спасти страну.....
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12.02.2022 19:17 Відповісти
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12.02.2022 20:37 Відповісти
майдан он называет сюрпризом
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12.02.2022 22:15 Відповісти
але ж для нього Майдан не буде "сюрпризом"
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13.02.2022 02:01 Відповісти
ну і тупориле ж !!!!

"бєспорядки", "сюрпрізи"....

є або сєпарські провокації, або Майдан,
а "бєспорядки" це із словничка диктаторів
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13.02.2022 02:00 Відповісти
******* чешет как под диктовку *****.
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13.02.2022 02:20 Відповісти
"Я є один із учасників революції Помаранчевої, один із її організаторів, і учасник Революції Гідності, один із її організаторів. Я можу сказати, що велика помилка, якщо хтось думає, що всі революції, всі Майдани може організувати одна людина, або їх можна організувати за гроші. Це не так. " П. Порошенко
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13.02.2022 05:09 Відповісти
При таких ценах и уровне жизни, тебе, Клоун, давно пора в Ростов бежать.

Сцикун.
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13.02.2022 10:31 Відповісти
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