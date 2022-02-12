Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві
Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у суботу, 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер пресслужба МЗС Німеччини.
"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризі. Наразі в Міністерстві закордонних справ відбувається нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень", - зазначила Бербок.
Вона підкреслила, що посольство в Києві продовжить роботу, проте дипломатичний персонал посольства буде скорочено. Крім того, Генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося в Дніпрі, буде тимчасово перенесено до Львова.
Громадянам Німеччини рекомендується утриматися від поїздок в Україну. Німців, котрі вже перебувають в Україні, також просять розглянути питання про виїзд із країни.
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Харч там неплохой, кстати... ...но, если в этом же парадном, на следующий этаж подняться -- там ресторанчик тоже "подпольный" и тоже со своими весёлыми примочками.
Буква ж - Ż і RZ ([ʐ]). żaba - жаба; rzeka (жека) - ріка.
Буква j - йот в польській мові не читається як ж: ja(я), jak(як), jechać(єхачь)- їхати.
З часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі відомі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 Жидівські ворота , дільниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва «Жидове» тощо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
Втікачі.
фашисты и нарушители международных договоров - в москве
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Треба визнати, що Муссоліні доволі ліберально поводився з цією червоною мерзотою: всього шість смертних вироків за все його правління. А от коли червона мерзота на короткий термін захопила Італію, т о вішали й розстрілювали, не переймаючись жодними судовими процедурами.
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Просто асоціативно...
с передовой строчишь?? обеспечь чтоб вторжения не было.
Ножкой топни грозно на раз-два!
Досить панікувати! не так вже й багато в орди війська і власне нас не так мало , щоб вважати що вони можуть захватити великий шмат території
Там полагают, что вторжение России практически неизбежно.
Пройдемо його, і далі все буде лише добре.
ICSI - это интернет-ресурс, который анализирует информацию из открытых источников и публикует в Twitter сведения о государствах, где происходят боевые действия или протесты.
Украхнцям же цього повинно вистачити, аби перемогти нападника!
Чи таки ні?
Але фашизм в Московії все одно буде повалено Слава Україні !!! 🇺🇦😎👍
«Закон о санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины, был принят спустя несколько часов после того, как в Москве завершились переговоры главы МИД Британии Лиз Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым».
Так что переговоров не случилось, поскольку говорила Трасс, а конское ржание ее вообще никак не трогало. Ей надо было услышать да или нет и на том - все. И вот так за все 22 года правления Путина Запад с ним еще не разговаривал. Ему не просто напомнили о том, что его место под шконкой, но даже указали, под какой именной. И в общем, никаких других разговоров с этой гопотой быть не должно в принципе, со всеми вытекающими последствиями. Даже если что-то себе заберет Китай, уже не важно.
https://defence-line.org/2022/02/posleslovie-k-vizitu-liz-trass-v-moskvu-chast-2/
Дніпровці напряглись, та почали чистити зброю!!!