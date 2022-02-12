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Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у суботу, 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер пресслужба МЗС Німеччини.

"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризі. Наразі в Міністерстві закордонних справ відбувається нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень", - зазначила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Вона підкреслила, що посольство в Києві продовжить роботу, проте дипломатичний персонал посольства буде скорочено. Крім того, Генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося в Дніпрі, буде тимчасово перенесено до Львова.

Громадянам Німеччини рекомендується утриматися від поїздок в Україну. Німців, котрі вже перебувають в Україні, також просять розглянути питання про виїзд із країни.

Також читайте: Посольства ще п'яти країн закликали своїх громадян покинути Україну

Німеччина (7320) консульство (308) посольство (942) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+25
Львів'яни!! Женіть цих шлюх зі свого прекрасного міста! Вони такі ж смердючі як москалі
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12.02.2022 15:47
+24
Зброю не давали щоб не дратувати кацапів .Куди тепер тікаєте ??
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12.02.2022 15:47
+16
не забудьте одеть шлемы и бронежилеты, фашисты (союзники паРаши)
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12.02.2022 15:45
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Зеленский всех защитит ,это наш украинский чудо-богатырь ..
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12.02.2022 15:43 Відповісти
Чудо богатырь с чудо травой
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12.02.2022 22:16 Відповісти
У кафе Криївка?
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12.02.2022 15:45 Відповісти
"Жидівська кнайпа"
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12.02.2022 15:55 Відповісти
Дивно. Так про "Криївку" москалі хіба говорять. 🤔
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12.02.2022 16:06 Відповісти
Ні. Просто у Львові був ресторан Жидівська кнайпа. Правда він вже рік як закритий. Але хто не львів'янин, той керується старою інфою.
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12.02.2022 16:10 Відповісти
https://lviv.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/a1139578-ne-perezhila-karantinu-u-lvovi-zakrili-populjarnu-halitsko-zhidivsku-knajpu- Не пережила коронобісся
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12.02.2022 16:14 Відповісти
-- так и "Криївка", сплошными жидами организована и управляется... -- окромя хлопапка, похожего на бандеровца, с предметом похожим на ППШ, на входе, ну и очереди из про-украинских гурманов...*)
Харч там неплохой, кстати... ...но, если в этом же парадном, на следующий этаж подняться -- там ресторанчик тоже "подпольный" и тоже со своими весёлыми примочками.
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12.02.2022 16:41 Відповісти
и вся остальная планета..
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12.02.2022 17:40 Відповісти
Парадный гавариш?
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12.02.2022 22:18 Відповісти
Справжню "Жидівську кнайпу" (справжню) закрили по надуманих причинах. Тому зробили це тихо. Особливо при зеленій владі назва стала декому не надто подобатись і видаватися образливою. Хоча у слові "жид" насправді нічого образливого немає. Це просто польська транскрипція слова "jude". Так поляки називають іудеїв, чи євреїв до сьогодні. Просто букву "j" поляки читають, як "ж". Одним словом "хохол" на адресу українця 'набагато більш образливим.
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12.02.2022 17:40 Відповісти
По-польськи слово "жид" пишеться Żyd. В українській мові раніше, а в польській мові і зараз "жид" - це єврей. У нас слово жид трактують як образу, чого не зрозуміло. Хоч самі євреї іноді обзивають своїх сородичів "жид пархатий", чув на власні вуха.

Буква ж - Ż і RZ ([ʐ]). żaba - жаба; rzeka (жека) - ріка.
Буква j - йот в польській мові не читається як ж: ja(я), jak(як), jechać(єхачь)- їхати.

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12.02.2022 19:22 Відповісти
Воно так. Але я спеціально писав - "у польській транскрипції". Бо польське "жид" таки походить від німецького jude і виникло в Галичині у часи Австро-Угорської імперії, коли тут була сильно перемішана польська і німецька мова.
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12.02.2022 19:27 Відповісти
Згідно з дослідженнями учених, слово «жид» прийшло на територію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі ще в дописемний період (перші писемні згадки слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94 Остромирове Євангеліє (1056-1057): жидовинъ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94 Галицьке Євангеліє (https://uk.wikipedia.org/wiki/1114 1114 ): жидомъ). Слово пішло від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинського «judaeus», яке своєю чергою походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 гебрейського відповідника «юда», що мало загальне значення «славетний» чи «хвалений». Староєврейською «Yehudi» (звідси - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D1%8F Юдея ) в грецькій вимові звучало «Judaios» (жид), звідси походить латинська версія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Judaeus. Початкове j у латинській версії в деяких давніх романських діалектах вимовляли як ж - наприклад на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Галії (нинішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція ) почали вимовляти як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. juif (жюїф), а на території давньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) Британії - як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Jew (Джю). Вплив цієї старої старороманської вимови поширився й на слов'янські землі.

З часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі відомі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 Жидівські ворота , дільниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва «Жидове» тощо.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
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12.02.2022 19:34 Відповісти
З вашою допомогою...
Втікачі.
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12.02.2022 15:45 Відповісти
не забудьте одеть шлемы и бронежилеты, фашисты (союзники паРаши)
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12.02.2022 15:45 Відповісти
опять двадцать пять
фашисты и нарушители международных договоров - в москве
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12.02.2022 15:49 Відповісти
Фашисты были в Италии. Но они плохо закончили, дуче и бабу его партизаны повесили вверх копытами. А нацисты - это в свое время в Германии, а сейчас на расее. Я часто смотрю на "мегого" телеканал ВИАСАТ Хистори про Германию с 1923 года по 45 год. ***** не зря служило в ГДР, он очень много, судя по его поведению, взял от Гитлера, как тот строил третий рейх, как окупировал соседние страны. Некоторые события просто один в один. Но фюрер репоедов не учел одного. Как работу, не важно какую, от, например, уборки мусора до изготовления самых современных на то время ракет ФАУ 2, выполняет немец или лапотный скрепный поносец Ваня из Мухосранска.. А конец будет у ***** такой-же, как у Гитлера, подохнет, и на его могилу будут гадить собаки.
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12.02.2022 16:12 Відповісти
"...Фашисты были в Италии. Но они плохо закончили, дуче и бабу его партизаны повесили вверх копытами..."
====
Треба визнати, що Муссоліні доволі ліберально поводився з цією червоною мерзотою: всього шість смертних вироків за все його правління. А от коли червона мерзота на короткий термін захопила Італію, т о вішали й розстрілювали, не переймаючись жодними судовими процедурами.
------
Просто асоціативно...
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12.02.2022 16:22 Відповісти
Италию американцы освободили, о чём ты пишешь?
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12.02.2022 18:21 Відповісти
і американці повісили подружжя Муссоліні? Чи Ви не зрозуміли про що я?
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12.02.2022 18:31 Відповісти
В тім то й річ, що звільнили американці. Але в той час, коли американці продовжували бої, червона мерзота, що повилазила, почала вішати та розстрілювати всіх, кого вважала за потрібне.
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12.02.2022 18:33 Відповісти
Зброю не давали щоб не дратувати кацапів .Куди тепер тікаєте ??
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12.02.2022 15:47 Відповісти
Львів'яни!! Женіть цих шлюх зі свого прекрасного міста! Вони такі ж смердючі як москалі
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12.02.2022 15:47 Відповісти
А чого так? Ваш же товариш пуйло нападати не збирається, і зброя ваша нам зовсім не потрібна з ваших лукавих слів?
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12.02.2022 15:49 Відповісти
Львов сейчас станет 2ой столицей. Куда кацы точно побоятся нос сунуть - так это на Западную...Счастливые люди...
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12.02.2022 15:50 Відповісти
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12.02.2022 15:53 Відповісти
Не столицею, а центром спротиву! Мою надію що Львів не забуде за Одесу і допоможе нам визволитись в разі чого : (
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12.02.2022 16:01 Відповісти
А кушать что твой Львов будет, когда порты отхватят и производства? Смешно с таких речей. Нашли столицу. Надо чтобы вторжения не было, а не во львове прятаться.
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12.02.2022 16:16 Відповісти
надо
с передовой строчишь?? обеспечь чтоб вторжения не было.
Ножкой топни грозно на раз-два!
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12.02.2022 16:20 Відповісти
Вчіть і говоріть українською в ваших містах і буде вам щастя
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12.02.2022 17:28 Відповісти
Хай тікають до своїх друзів кацапів
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12.02.2022 15:51 Відповісти
А чего во Львов, а не сразу в Варшаву или Щецин ?
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12.02.2022 15:51 Відповісти
та і Львів це далеко.
Досить панікувати! не так вже й багато в орди війська і власне нас не так мало , щоб вважати що вони можуть захватити великий шмат території
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12.02.2022 16:03 Відповісти
Німчура-та тікайте вже за Одер...
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12.02.2022 15:51 Відповісти
Хай поїдуть до Калінінграду( бувший Кенінгсберг), та подивляться ,як росіяни зробили з могили Є.Канта туалет .
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12.02.2022 15:55 Відповісти
Международный центр стратегической разведки (ICSI) ввел «Черный» уровень опасности на территории Украины.

Там полагают, что вторжение России практически неизбежно.
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12.02.2022 15:55 Відповісти
значить Бог нам дає іспит який ми повинні пройти з гідністю.
Пройдемо його, і далі все буде лише добре.
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12.02.2022 16:05 Відповісти
Це правда, дай Бог нам пережити, потім потрібно зробити так щоб такі слова як корупція, олігархи взагалі зникли
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12.02.2022 17:31 Відповісти
Хоть бы погуглил, что такое ICSI, стыдоба. Что скрывается за таким громким названием и как это используют прорашкинские помойки.

ICSI - это интернет-ресурс, который анализирует информацию из открытых источников и публикует в Twitter сведения о государствах, где происходят боевые действия или протесты.
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12.02.2022 16:49 Відповісти
Немцы из лучших воинов в мире превратились в стадо тупых жирных швайне.
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12.02.2022 15:56 Відповісти
Они не превратились. Их превратили. Зря, что ли, ваньки там немок почти миллион изнасиловали?
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12.02.2022 16:14 Відповісти
Писец все ближе. Еще пару дней и в руины превратятся столетия работы и труда.
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12.02.2022 15:58 Відповісти
А чого так, Ганю-Олено? 🤔Ви ж зробили все, щоб ескалації не трпапилось - не поставили ні одного пістолета, ще й іншим не дозволяли це робити? Ваша тактика не спрацювала? 🤔 Будете тактику міняти?
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12.02.2022 16:08 Відповісти
усались подстилки уже мемы делают про нас
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12.02.2022 16:11 Відповісти
ТЮ! А що - каски вам хіба не допоможуть пережити війну? Ну візміть ще подушки!

Украхнцям же цього повинно вистачити, аби перемогти нападника!

Чи таки ні?
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12.02.2022 16:12 Відповісти
Пускай в Мацкву убираются
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12.02.2022 22:31 Відповісти
Якщо не чинити опору то московська орда пертиме аж до Ла-Маншу.За умови великих втрат серед кацапів наступ зупиниться через 48годин через не бажання вмирати ординців невідомо за що. Витримки і точності нашим захисникам.
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12.02.2022 16:17 Відповісти
Без паніки. Чечени та буряти закінчаться швидко , а самим московитам воювати сцикотно .
Але фашизм в Московії все одно буде повалено Слава Україні !!! 🇺🇦😎👍
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12.02.2022 16:35 Відповісти
Чечени?!!! вірніше кадировці, після того як відгребли в ДАП, воювати відмовилися, вірніше почали займатися своєю улюбленою роботою - грабували та терирозували населення.
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12.02.2022 16:44 Відповісти
Ну не населення , а російських фашистів . І це чудово . Було б звичайно краще , якби вони взагалі почали вирізати московсько-фашистську наволоч по всій території Росії.
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12.02.2022 16:59 Відповісти
Так Путин же по мнению немцев довольной свой человек,чего боятся
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12.02.2022 16:31 Відповісти
Та шо Зеленский уже сдал Украину, Киев уже всЁ?
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12.02.2022 16:35 Відповісти
Зараз йдуть важкі переговори між масквічами і чечено-бурято-татаро-калмиками про те , щоб власне масквічі були в заград-отрядах за спинами чечено-бурято-татаро-калмиків , а чечено-бурято-татаро-калмики щоб йшли в перших рядах штурмових батальйонів . Чечено-бурято-татаро-калмики хочуть , щоб все було навпаки 🤣🤣🤣
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12.02.2022 16:51 Відповісти
німецьке консульство потрібно перенести на одне з КПП на границі розмежування з ордло
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12.02.2022 16:45 Відповісти
цього недостатньо! Потрібно діяти на випередження і переносити німецьке посольство в Україні з Дніпра в Берлін!!!! Правда з часом москалі можуть бомбити Берлін знову, але це вже буде потім... пізніше...
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12.02.2022 16:55 Відповісти
Москалі без України можуть бомбити хіба що Воронеж , сцикливі суки . Зараз "воюють" за спинами обгорівших бурятів , далі за бульбашами ховатимуться 😁
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12.02.2022 17:04 Відповісти
немцев надо чмырить как пособников оккупантов! консервы вскрылись, список большой!
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12.02.2022 16:58 Відповісти
Львів повинен послати це консульство накуй, хай піздують до берліну
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12.02.2022 17:18 Відповісти
Львівянам на замітку,гоніть німців назад до Дніпра,Одеси,Харкова та дайте по шлему.
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12.02.2022 17:31 Відповісти
А чё немчура эвакуируется, они же нас каски передали, мы же теперь в полной боевой готовности, чего бояться?
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12.02.2022 19:37 Відповісти
Лиз Трасс поясняла Коню масштаб ямы, куда будут закапывать гибрид медведя и двуглавого петуха, она ему наверняка сказала о том, что прямо сейчас ты (Конь) должен поклясться на крови, что вы отводите войска от границ Украины. Если ты этого не делаешь, я звоню в Лондон и там снимают все санкционные ограничения, которые действовали до этого момента. А после этого сами санкции уже будут стоять, как говорят моряки «на товсь», то есть нажимаем кнопку и дискотека начинается. Лошадь, брызгая пеной и громыхая копытами, стала упираться, поскольку знает, что «Новичок» у Путина еще не кончился, а как теперь легко догадаться, Боширов и Петров уже в Англию не поедут, зато - могут заскочить на огонек именно к нему и за такой базар протереть ему пенсне зловредной жидкостью. А Лиз предупредила, что ей - плевать на то, что он ей тут рассказывает, поскольку нужно либо «йес тудей» или нет, а ее дело маленькое - позвонить домой и все. И вот она позвонила и сказала, что помесь ишака и пони ускакал, так и не сказав «да», что надо считать как «нет». Ну а дальше, пошла пьеса Шекспира «Туши свет». По крайней мере, так это выглядит в Россми.
«Закон о санкциях, которые будут введены в случае агрессии России против Украины, был принят спустя несколько часов после того, как в Москве завершились переговоры главы МИД Британии Лиз Трасс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым».
Так что переговоров не случилось, поскольку говорила Трасс, а конское ржание ее вообще никак не трогало. Ей надо было услышать да или нет и на том - все. И вот так за все 22 года правления Путина Запад с ним еще не разговаривал. Ему не просто напомнили о том, что его место под шконкой, но даже указали, под какой именной. И в общем, никаких других разговоров с этой гопотой быть не должно в принципе, со всеми вытекающими последствиями. Даже если что-то себе заберет Китай, уже не важно.
https://defence-line.org/2022/02/posleslovie-k-vizitu-liz-trass-v-moskvu-chast-2/
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12.02.2022 19:44 Відповісти
Он воно як. Виника питання, що німці як союзники ху%ла мабуть щось знають про напрямки удару, чи їм кацапи дали рекомендацію покинути дніпро - може так бути?
Дніпровці напряглись, та почали чистити зброю!!!
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12.02.2022 19:48 Відповісти
Так недовго чекати на "Zelenskij - kaputt!"
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12.02.2022 22:53 Відповісти
 
 