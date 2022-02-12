Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у суботу, 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер пресслужба МЗС Німеччини.

"Я вирішила посилити вже вжиті заходи щодо запобігання кризі. Наразі в Міністерстві закордонних справ відбувається нарада з відповідними відомствами та органами безпеки для реалізації цих рішень", - зазначила Бербок.

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Вона підкреслила, що посольство в Києві продовжить роботу, проте дипломатичний персонал посольства буде скорочено. Крім того, Генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося в Дніпрі, буде тимчасово перенесено до Львова.

Громадянам Німеччини рекомендується утриматися від поїздок в Україну. Німців, котрі вже перебувають в Україні, також просять розглянути питання про виїзд із країни.

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