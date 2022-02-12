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Керівники фракцій і груп ВР 13 лютого зустрінуться з представниками силових відомств у закритому режимі, - Порошенко

Керівники фракцій і груп ВР 13 лютого зустрінуться з представниками силових відомств у закритому режимі, - Порошенко

Керівники фракцій і груп Верховної Ради в неділю можуть провести закрите засідання з керівництвом силових структур.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра, попередньо о 16.00, відбудеться закрите засідання керівників фракцій і груп і представників груп ... із представниками силового блоку – це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, і військової, і зовнішньої розвідки, ... Національного банку, Міністерства фінансів", - повідомив Порошенко журналістам у суботу після наради представників фракцій і груп у спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза вторгнення РФ: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій

Він зазначив, що учасники сьогоднішньої зустрічі пропонували запросити на цю нараду і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ми дуже сподіваємося, що завтра всі ці керівні особи обговорять із парламентом нашу ефективну співпрацю щодо підвищення обороноздатності держави", - наголосив Порошенко.

Також читайте: Порошенко після зустрічі зі Стефанчуком закликав інші фракції ВР терміново зібратись на погоджувальну раду

ВР (14941) Порошенко Петро (15160) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+26
Ось кому не байдужа доля України.
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12.02.2022 16:15
+24
Всех избирателей зеленского объединяет одно общее качество.
Отсутствие мозгов.
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12.02.2022 16:15
+21
Більше, ніж зечмо, ніхто рейтинг Порошенку не піднімає.
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12.02.2022 16:28
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СЕНСАЦІЙНЕ викриття: як під "дахом" Гогілашвілі "медцентри" легально продають важкі наркотики
https://www.youtube.com/watch?v=h_SNMDh_Pyo
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12.02.2022 15:54 Відповісти
Ну ми вєдь нє етава хатєлі. Ми думалі хоть чтота ізмєнітца...
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12.02.2022 16:21 Відповісти
А де этот Гоги сейчас кстати?
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12.02.2022 20:32 Відповісти
Та робіть нарешті щось суттєве.
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12.02.2022 15:54 Відповісти
Єрмака туди запросили?
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12.02.2022 15:59 Відповісти
та там вже прямий стрім в московію налаштований
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12.02.2022 16:05 Відповісти
ОПЗЖ туди не звати!!!
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12.02.2022 15:59 Відповісти
Чому? Позвати, та на гіляку...
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12.02.2022 16:52 Відповісти
ця влада може вам тільки на піаніно збацати
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12.02.2022 16:01 Відповісти
Убейся об угол, бот тупорылый
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12.02.2022 16:08 Відповісти
Дебілдетект.
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12.02.2022 16:09 Відповісти
Всех избирателей зеленского объединяет одно общее качество.
Отсутствие мозгов.
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12.02.2022 16:15 Відповісти
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12.02.2022 17:25 Відповісти
Давно пора портрет зебіла намалювати. Це типово совкодрочерна тупа істота, яка бажає отримати все, натомість не бажаючи робити нічого, так і живе в лайні. Яка там Армія, Віра, Мова....шошлиги.
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12.02.2022 19:21 Відповісти
Этот сбор нужно было проводить сегодня утром. Но спасибо хоть не в среду.
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12.02.2022 16:13 Відповісти
Ось кому не байдужа доля України.
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12.02.2022 16:15 Відповісти
Недогетьман в авральному порядку намагається підняти свій рейтинг, який вже опустився нижче рівня місцевої каналізаціїї... Але все ж цікаво було б дізнатися, як зустріч виродків з-під куполу ЗРАДИ з силовиками може миттєво благотворно вплинути на обороноздатність держави? Чи цю срань турбує не обороноздатність, а лишень власна безпека?
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12.02.2022 16:19 Відповісти
Більше, ніж зечмо, ніхто рейтинг Порошенку не піднімає.
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12.02.2022 16:28 Відповісти
З одного боку це так, але якщо Порошенко має лишень на це надію, то справи у нього дуже кепські. Йому ще пригадають, якого лайна він понаприймав за час своєї каденції.
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12.02.2022 16:34 Відповісти
Школото, може досить зелайном кидатися , а подумати про совість , якоі у вам бракує 😡
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12.02.2022 16:36 Відповісти
Вот на ваши головы и утилизируем, лаптеногое
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12.02.2022 16:37 Відповісти
Дипломаты всех стран должны покинуть Москву!
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12.02.2022 16:37 Відповісти
Порошенко чи зелена пліснява, хто з них президент України?
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12.02.2022 16:41 Відповісти
Без питань , Президент Украіни і здоровомислячий політик- Порошенко ,
а не криворагульський наркоман 😠
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12.02.2022 16:46 Відповісти
Значить на ЗЕлену соплю вже не розраховують.
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12.02.2022 16:54 Відповісти
Володимиру Олександровичу, ніколи. Він слідкує за холодцем, щоб не переварився.
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12.02.2022 16:58 Відповісти
Сегодня лидеры семи оппозиционных партий соберутся вместе за ужином в Анкаре и будут решать, кто будет единственным кандидатом в Президенты от оппозиции. Скорее всего будет тот, кто выше по рейтингу.

Где вся наша оппозиция? В лучшем случае просто не вспоминают Порошенко у гандона, у шустера... Дебилы, .лять!
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12.02.2022 17:23 Відповісти
Порох вигідно відрізняеться від клоунів, з шашликами та *********,здоровим глуздом!
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12.02.2022 17:39 Відповісти
Закрытый режим с опзж. В тот же день будет у Пуйла.
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12.02.2022 17:44 Відповісти
Ты в детстве головой часто ударялся?
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12.02.2022 17:58 Відповісти
это у него головой назьівается только потому, что на нее надет колпак с бубенцами
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12.02.2022 18:25 Відповісти
обойдутся без тебя, клоуна поющего с голоса декркача- агента кгб под санкциями сша, дуняша
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12.02.2022 18:24 Відповісти
ты Бенин Зедебил
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12.02.2022 18:40 Відповісти
зеленое хйлувочкозаглядье уже накупило смартфонов на 100 млд., дуня?
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12.02.2022 18:26 Відповісти
ты реальный долбочан
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12.02.2022 18:41 Відповісти
Прийде час коли потрібно захищати країну, альтернатива ненадійним в Україні є.
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12.02.2022 19:24 Відповісти
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12.02.2022 20:41 Відповісти
одні в трускавці збираються інші в Київі какая задница ой разница
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12.02.2022 21:16 Відповісти
Це такий подарок для ОПЗЖ?
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12.02.2022 22:28 Відповісти
 
 