УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини
6 808 30

У разі нападу РФ основною функцією київського метро буде перевезення пасажирів з небезпечних районів, - заступниця начальника Київського метрополітену Макогон

У разі нападу РФ основною функцією київського метро буде перевезення пасажирів з небезпечних районів, - заступниця начальника Київського метрополітену Макогон

Основною функцією метрополітену у разі загрози Києву з боку російських військ буде перевезення пасажирів у потенційно безпечні місця для подальшої евакуації.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон. Детльніше читайте у матеріалі "Київ, Маріуполь, Одеса, Харків: як готові до цивільного захисту на стратегічних напрямках".

Читайте також: У Києві затверджено план евакуації населення, - Кличко

"Київський метрополітен, як і багато інших метрополітенів у світі, будувався як об’єкт подвійного призначення – і як транспортне підприємство, і як підприємство для цивільного захисту населення. Все, що під землею, від підземних переходів до глибоких станцій метро, - це місця, де можна укриватися в разі необхідності при військовій чи техногенній загрозі.

Відповідно інфраструктура метрополітену постійно утримується в належному стані. Постійно проводяться в плановому порядку навчання для співробітників метрополітену і суміжних служб. Тому метрополітен готовий виконати цю функцію, як виконує її вже понад 60 років", - сказала вона.

Макогон підкреслила, що вся підземна інфраструктура може бути використана для укриття:

"Місто оприлюднило мапи укриттів. Я раджу кожному зайти і подивитися за маршрутами вашого прямування найближчі укриття. Це не обов’язково буде метрополітен. Далеко не всі люди живуть чи працюють біля станцій метрополітену. Є Троєщина, де, наприклад, я живу, і там укриттями будуть не станції метрополітену, а підвал будинку, в якому ви перебуваєте в конкретний момент, підземний перехід, біля якого ви проходите в конкретний момент, підвал школи, дитячого садочка, лікарні, ЖЕКа чи підприємства. Це може бути навіть підвал вашого гаража.

Звісно, чим глибша споруда і більший шар землі над вами, тим надійнішим є укриття. Однак основною функцією метрополітену буде перевезення пасажирів з потенційно небезпечних у потенційно безпечні місця, а не утримання людей в одному місці певний час.

Сьогодні ведення військовий операцій змінилося, і вони проводяться не так, як під час Другої світової війни чи інших масштабних військових операцій минулого. У наш час операції більш точкові, масове бомбардування з ураженням цивільного населення майже ніде не використовується".

Читайте також: "Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві

"Завжди все залежить від конкретної ситуації. Крайній захід – це перечекати певний час. Але до цього крайнього заходу метрополітен намагатиметься перевезти максимум людей в безпечне місце, щоб вони мали можливість евакуйовуватися далі іншими шляхами – автомобільними, авіа тощо", - додала вона.

Також Макогон наголосила на тому, що уся інфраструктура столичного метрополітену повністю підтримуються в робочому стані.

безпека (929) Київ (19410) Метрополітен (1414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
12.02.2022 16:19
+7
показати весь коментар
12.02.2022 16:34
+6
Кацапы такие п...ры что и бахнут дамбу
показати весь коментар
12.02.2022 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы такие п...ры что и бахнут дамбу
показати весь коментар
12.02.2022 15:55 Відповісти
Если "бахнут" киевскую дамбу, то:
1. Через эффект домино разрушатся все остальные вниз по течению.
2. Будут снесены все мосты через Днепр.
показати весь коментар
12.02.2022 16:40 Відповісти
и через какое-то время начнут рваться дамбы и в России, не забывайте
показати весь коментар
12.02.2022 21:27 Відповісти
Зевова теж буде у метро їздити, чи кортежем? Чи він Київ не буде відвідувати, а буде на фронтах?
показати весь коментар
12.02.2022 15:57 Відповісти
Ага, на Колчаківських...
показати весь коментар
12.02.2022 16:46 Відповісти
Та не нападуть на Київ, а от відрізати Україну від моря - це 100%
показати весь коментар
12.02.2022 15:59 Відповісти
хорошо, что метро уже построено

а то бы приняли срочное решение построить метро
показати весь коментар
12.02.2022 16:00 Відповісти
"Сьогодні ведення військовий операцій змінилося, і вони проводяться не так, як під час Другої світової війни чи інших масштабних військових операцій минулого. У наш час операції більш точкові, масове бомбардування з ураженням цивільного населення майже ніде не використовується" - забудьте об этом, когда речь идет о троглодитах...
показати весь коментар
12.02.2022 16:02 Відповісти
Мирні чеченці і сирійці вже "переконалися".
показати весь коментар
12.02.2022 20:40 Відповісти
А ниче что свет отключат?
показати весь коментар
12.02.2022 16:06 Відповісти
Там наверняка есть генераторы. Как и в любом бомбоубежище.
показати весь коментар
12.02.2022 16:08 Відповісти
ну, троглодити радше московське метро травануть
чи Кримський мостоперехід у повітря висадять
показати весь коментар
12.02.2022 16:07 Відповісти
Только ответные удары по территории РФ охладят пыл имперцев
показати весь коментар
12.02.2022 16:11 Відповісти
якраз тому перше що зробили зебіли в 2019 це зупинили розробку ОТРК Грім2
показати весь коментар
12.02.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2022 16:19 Відповісти
Це давка буде, затори. Хоч раз би потренувались
показати весь коментар
12.02.2022 16:23 Відповісти
Не буде, закриють метро із-за повідомлень про мінування.
показати весь коментар
12.02.2022 20:42 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что если и будет нападение, то не такое, которого все ждут. Не будет никаких танковых клиньев, ковровых бомбометаний и прочих прямолинейных видов атак. Скорее всего, действовать будут небольшими мобильными группами: совершать диверсии в глубоком тылу, сеять панику, привлекать местных ватников и уничтожать ключевые объекты инфраструктуры. Кстати, они (диверсанты) УЖЕ могут быть здесь. За восемь лет могли спокойно обустроиться, создать агентурную сеть и ждать часа Икс.

В общем, не оттуда ждем нападения.
показати весь коментар
12.02.2022 16:23 Відповісти
наверное всё таки сначала бомбанут, точечно, а уже потом, как сказано
показати весь коментар
13.02.2022 00:20 Відповісти
...редкая птица долетит до Арсенальной...
показати весь коментар
12.02.2022 16:28 Відповісти
Ага ,без электричества , на конной тяге .
показати весь коментар
12.02.2022 16:32 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2022 16:34 Відповісти
🤦🏼‍♀️🚑🏥🤯
показати весь коментар
12.02.2022 16:40 Відповісти
А безопасное место это где?
показати весь коментар
12.02.2022 17:16 Відповісти
Наверное, в Австралии...
показати весь коментар
12.02.2022 18:08 Відповісти
А повезут чем? тепловозами ? Свет вырубят ..генераторы только на освещение...То что удары будут нанесены по подстанциям к гадалке не ходи...
показати весь коментар
12.02.2022 20:45 Відповісти
 
 