У разі нападу РФ основною функцією київського метро буде перевезення пасажирів з небезпечних районів, - заступниця начальника Київського метрополітену Макогон

Основною функцією метрополітену у разі загрози Києву з боку російських військ буде перевезення пасажирів у потенційно безпечні місця для подальшої евакуації.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон. Детльніше читайте у матеріалі "Київ, Маріуполь, Одеса, Харків: як готові до цивільного захисту на стратегічних напрямках".

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"Київський метрополітен, як і багато інших метрополітенів у світі, будувався як об’єкт подвійного призначення – і як транспортне підприємство, і як підприємство для цивільного захисту населення. Все, що під землею, від підземних переходів до глибоких станцій метро, - це місця, де можна укриватися в разі необхідності при військовій чи техногенній загрозі.

Відповідно інфраструктура метрополітену постійно утримується в належному стані. Постійно проводяться в плановому порядку навчання для співробітників метрополітену і суміжних служб. Тому метрополітен готовий виконати цю функцію, як виконує її вже понад 60 років", - сказала вона.

Макогон підкреслила, що вся підземна інфраструктура може бути використана для укриття:

"Місто оприлюднило мапи укриттів. Я раджу кожному зайти і подивитися за маршрутами вашого прямування найближчі укриття. Це не обов’язково буде метрополітен. Далеко не всі люди живуть чи працюють біля станцій метрополітену. Є Троєщина, де, наприклад, я живу, і там укриттями будуть не станції метрополітену, а підвал будинку, в якому ви перебуваєте в конкретний момент, підземний перехід, біля якого ви проходите в конкретний момент, підвал школи, дитячого садочка, лікарні, ЖЕКа чи підприємства. Це може бути навіть підвал вашого гаража.

Звісно, чим глибша споруда і більший шар землі над вами, тим надійнішим є укриття. Однак основною функцією метрополітену буде перевезення пасажирів з потенційно небезпечних у потенційно безпечні місця, а не утримання людей в одному місці певний час.

Сьогодні ведення військовий операцій змінилося, і вони проводяться не так, як під час Другої світової війни чи інших масштабних військових операцій минулого. У наш час операції більш точкові, масове бомбардування з ураженням цивільного населення майже ніде не використовується".

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"Завжди все залежить від конкретної ситуації. Крайній захід – це перечекати певний час. Але до цього крайнього заходу метрополітен намагатиметься перевезти максимум людей в безпечне місце, щоб вони мали можливість евакуйовуватися далі іншими шляхами – автомобільними, авіа тощо", - додала вона.

Також Макогон наголосила на тому, що уся інфраструктура столичного метрополітену повністю підтримуються в робочому стані.