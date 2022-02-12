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Новини ДТП
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Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну: "Обіцяю, що все буде по закону"

Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала президента бізнес-групи DCH Олександра Ярославського повернутися в Україну і гарантувала йому об'єктивне швидке та неупереджене розслідування справи щодо смертельної ДТП за участі кортежу бізнесмена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила журналістам на брифінгу в Харкові.

"Слідство працює. Для того, щоб не було ні в кого жодних сумнівів, мені здається, зараз може якраз правильно буде звернутися до пана Олександра Владленовича (Ярославського. – Ред.). Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого у політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде по закону. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що у Харкові цю тему дуже активно обговорюють. Вона вважає дивною ситуацію, коли чоловік, який напередодні зізнався у смертельному наїзді на людину вночі 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський, не прийшов на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП за участю кортежу Ярославського: Місцевий депутат Дробот виявив людські останки та уламки авто на узбіччі біля місця аварії і вважає, що справу збиралися "зам'яти"

"Поки що ми не можемо знайти цю особу", - додала вона.

"Замовчувати цю тему ніхто не буде, а з іншого боку і забалакувати її ніхто не буде. Дійсно є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину", - сказала генпрокурор.

Венедіктова додала, що Офіс генпрокурора проведе повноцінне розслідування й щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водієві, який взяв на себе провину в ДТП за участю кортежу Ярославського, змінили підозру, він не виходить на зв'язок, - прокуратура

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі викликають бізнесмена Ярославського на допит у справі про ДТП за участі його кортежу, - Нацполіція

Автор: 

ДТП (4465) Ярославський Олександр (272) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+55
Это нормальное заявление для госчиновника высокого ранга?
Она обещает что все будет по закону?
Те она подразумевает что можно и не по закону?
И после такого верещук удивляется когда США говорят о коррупции в Украине!
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12.02.2022 16:06
+22
прокуроршу надо отправить на поиск ярославского
можно года на 2
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12.02.2022 16:04
+22
"Обіцяю, що все буде по закону". А по якому закону, як з Трухніним чи як з Порошенком?
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12.02.2022 16:08
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13.02.2022 09:24 Відповісти
НЕТ ЧТОБЫ АРЕСТОВАТЬ ВСЁ ЕГО ИМУЩЕСТВО !!!
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12.02.2022 20:14 Відповісти
отмажем быстро и без боли
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12.02.2022 22:16 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала преступника вернуться в Украину, для отсидки? Призвала? Да, у этой страны будущего нет...
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13.02.2022 00:05 Відповісти
капитан очевидность - проснулся?
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13.02.2022 06:11 Відповісти
Владленович. нехвилюйся..., все буде Даздраперва......, як завжди, при любій владі.....
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13.02.2022 05:30 Відповісти
Думал что есть хоть один ,сохранивший человеческий облик,которого деньги в животное превратили. Таки нет. Животное. Бог выбирает одних негодяев,что бы наказать других. Что сделал тот трижды судимый и что он собирался сделать "на прогулке ночью" неизвестно. Но факты налицо. Один погиб дважды под колесами другого животного( переехать человека дважды и даже не вызвать скорую. Это и самому надо быть животным и людей считать животными( как тут не задуматься об исключительности и основе на чем эта исключительность базируется)) А Венедиктова? Ну что нового сказала? Оно говорит то про что надо молчать. Просто система настолько сгнила что уже порочные вещи озвучиваются открыто. Ей только за это уже надо в отставку. Человека,подозреваемого в убийстве надо НЕ ПРОСИТЬ сесть под суд,а ОРГАНИЗОВЫВАТЬ преследование ПО ЗАКОНУ ,что при необходимости его туда доставить ПРИНУДИТЕЛЬНО( через интерпол). Может на колени еще станете что бы животное захотело,что бы его осудили?
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13.02.2022 07:20 Відповісти
"гарантией мое слово будет" - почему в Украине гарантией законности является слово какой то страшной тётки?
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13.02.2022 15:30 Відповісти
Кукла на верёвке всё гарантирует.
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13.02.2022 16:43 Відповісти
3е 3акон не 3акон а свавілля
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13.02.2022 18:20 Відповісти
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