Трьом спільникам депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, обрані запобіжні засоби у вигляді тримання під вартою, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про обрання запобіжних заходів спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє САП.

"Довіреній особі депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. грн застави. Директору КП і двом заступникам - також тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 4 млн 465 тис.грн, 1 млн 488 тис. грн і 744 тис. грн відповідно. У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено низку процесуальних обов'язків", - говорится у повідомленні.

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Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.