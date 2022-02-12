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Новини Хабарники
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Трьом спільникам депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, обрані запобіжні засоби у вигляді тримання під вартою, - САП

Трьом спільникам депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють у хабарництві, обрані запобіжні засоби у вигляді тримання під вартою, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про обрання запобіжних заходів спільникам депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє САП.

"Довіреній особі депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. грн застави. Директору КП і двом заступникам - також тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 4 млн 465 тис.грн, 1 млн 488 тис. грн і 744 тис. грн відповідно. У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено низку процесуальних обов'язків", - говорится у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС арештував Трубіцина на 60 діб із можливістю внесення застави у майже ₴15 мільйонів

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн.

Водночас партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

САП (2209) запобіжний захід (481) Трубіцин Владислав (57)


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Кличко про це, схоже, не знав?
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12.02.2022 16:53 Відповісти
А у вас чисто-честные не выживают... ...даже здесь, на Цензоре...*)
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12.02.2022 16:58 Відповісти
а блаЗЄнський? Знав?
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12.02.2022 16:58 Відповісти
...знав, знав і забув...
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12.02.2022 17:01 Відповісти
Взяточник и вымогатель должен сидеть в тюрьме -- с конфискацией
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12.02.2022 17:01 Відповісти
Долг платежём зелен! (с)
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12.02.2022 17:02 Відповісти
Спільники, тоже слуги сатани?
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12.02.2022 17:54 Відповісти
 
 