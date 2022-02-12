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Новини П'яні за кермом
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ДБР почало службову перевірку по відношенню до свого співробітника, якого затримали п'яним за кермом у Харкові

ДБР почало службову перевірку по відношенню до свого співробітника, якого затримали п'яним за кермом у Харкові

ДБР почало проведення внутрішнього розслідування та надає всебічне сприяння поліції щодо дорожнього інциденту у Харкові за участі працівника Бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Бюро. 

У повідомленні відзначається: "БР проводить внутрішню перевірку та надає всебічне сприяння поліції у розслідуванні дорожнього інциденту за участі працівника Теруправління ДБР у Полтаві.

За інформацією Нацполіції, 12 лютого 2022 року в Харкові працівник ДБР на власному авто не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автівку, водій якої мав ознаки алкогольного сп’яніння та представився працівником Бюро. Наявність у крові алкоголю підтверджено освідуванням".

"ДБР у всіх розслідуваннях керується принципом: "Закон – один для всіх!". За результатами внутрішньої перевірки стосовно даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення", - підкреслюється у повідомленні. 

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Автор: 

Харків (5562) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+3
Черговий правохоронитель...
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12.02.2022 17:37
+3
Будет также неплохо провести психиатрическую проверку тех, кто стряпает дела против Пороха. Это даже поважнее будет.
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12.02.2022 17:44
+1
Це вже навіть і не смішно. Після Трухіна.
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12.02.2022 17:54
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Черговий правохоронитель...
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12.02.2022 17:37 Відповісти
Госрпода офицеры! Представляюсь по поводу перевода из Полиции в ДБР! "...и незамедлительно выпил."
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12.02.2022 17:39 Відповісти
Будет также неплохо провести психиатрическую проверку тех, кто стряпает дела против Пороха. Это даже поважнее будет.
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12.02.2022 17:44 Відповісти
Це вже навіть і не смішно. Після Трухіна.
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12.02.2022 17:54 Відповісти
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12.02.2022 18:32 Відповісти
а чому, мав признаки сп,яніння?
відмовився від перевірки----- п,яний.
так каже закон.
а те що дбр перевіряє себе-----нонсенс, абсурд.
хто ж сам себе посадить?????
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12.02.2022 17:56 Відповісти
чому це, внутрішня безпека є у всіх структурах правоохоронних
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12.02.2022 18:38 Відповісти
а ще хочеться знати статистику в %
скільки порушують звичайні водії
а скільки прокурори судді і всі силовики загалом
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12.02.2022 17:57 Відповісти
зазвичай ВБ працює, щоб збити бабла.
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12.02.2022 18:41 Відповісти
громко почать - тихо замутить
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12.02.2022 21:36 Відповісти
 
 