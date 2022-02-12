ДБР почало службову перевірку по відношенню до свого співробітника, якого затримали п'яним за кермом у Харкові
ДБР почало проведення внутрішнього розслідування та надає всебічне сприяння поліції щодо дорожнього інциденту у Харкові за участі працівника Бюро.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Бюро.
У повідомленні відзначається: "БР проводить внутрішню перевірку та надає всебічне сприяння поліції у розслідуванні дорожнього інциденту за участі працівника Теруправління ДБР у Полтаві.
За інформацією Нацполіції, 12 лютого 2022 року в Харкові працівник ДБР на власному авто не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автівку, водій якої мав ознаки алкогольного сп’яніння та представився працівником Бюро. Наявність у крові алкоголю підтверджено освідуванням".
"ДБР у всіх розслідуваннях керується принципом: "Закон – один для всіх!". За результатами внутрішньої перевірки стосовно даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення", - підкреслюється у повідомленні.
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відмовився від перевірки----- п,яний.
так каже закон.
а те що дбр перевіряє себе-----нонсенс, абсурд.
хто ж сам себе посадить?????
скільки порушують звичайні водії
а скільки прокурори судді і всі силовики загалом