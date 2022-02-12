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Новини Операція Об'єднаних сил
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Від початку доби російські окупанти тричі порушували режим перемир'я. Втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Від початку доби російські окупанти тричі порушували режим перемир'я. Втрат немає, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК

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обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Короче! -- любое вторжение, это просто нарушение перемирия.
...так Байдену и передайте...
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12.02.2022 17:49 Відповісти
Танки козломорді ховають, чи бережуть?
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12.02.2022 17:50 Відповісти
-- тренують...
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12.02.2022 17:57 Відповісти
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12.02.2022 17:50 Відповісти
чому нема наказу, знищувати вогневі точки з яких ведеться вогонь??
все просто.
ми дотримуємся режиму тиші але для забезпечення безпеки
знищуємо тих хто по нас стріляє.
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12.02.2022 17:51 Відповісти
чому ?
Если в кране нет воды, значит выпили... ...сами знаете, кто. Так сказать...
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12.02.2022 17:56 Відповісти
згоден на всі 100
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12.02.2022 18:01 Відповісти
А з чого Ви взяли що такого наказу немає? Чи Вам треба, щоб такий наказ оприлюднили? Дати змогу х@йлу казати, ось бачите ми ж казали що українці збираються атакувати Донбас.
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12.02.2022 17:58 Відповісти
Спи спокойно, дорогой Товарищ! *)
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12.02.2022 18:11 Відповісти
 
 