Американський підводний човен виявили у територіальних водах Росії поблизу Курильских островів
12 лютого в районі курильського острова Уруп у територіальних водах Росії було виявлено підводний човен США типу "Вірджинія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ВОЙНА - Россия Украина Сирия
Попередження залишити територіальні води РФ спочатку було проігноровано, потім американський підводний човен їх покинув.
Фрегат "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби у зв'язку з порушенням підводним човном США територіальних вод РФ заявило Міноборони РФ.
Топ коментарі
+85 Старый зольдат
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Сарказм.
Це була перевірка готовності Курил до повернення додому!...
Это японские ополченцы воодушевились реконструкцией Цусимы.
Ну вот нравится им такое - сакура, суши, саке, Цусима ...
Икебана-инсталляция.
Помнят кацапы про хунвейбинов.....
маршала шапошнікова ми вже бачили... героїчно плюхав вздовж курсу есмінця)
тепер субмарину...знайшов)
він там сам шолі на хозяйстві лишивсь?
а... ну да, піар ніхто ж не відміняв.
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- Всё ясно, делириум тременс.
- Что?
- Белая горячка…
- Да-да, белый, горячий, совсем белый!
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