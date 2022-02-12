Американський підводний човен виявили у територіальних водах Росії поблизу Курильских островів

12 лютого в районі курильського острова Уруп у територіальних водах Росії було виявлено підводний човен США типу "Вірджинія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ВОЙНА - Россия Украина Сирия

Попередження залишити територіальні води РФ спочатку було проігноровано, потім американський підводний човен їх покинув.

Фрегат "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби у зв'язку з порушенням підводним човном США територіальних вод РФ заявило Міноборони РФ.

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