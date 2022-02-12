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ЗСУ не здійснювали жодних обстрілів у бік Донецька, - Залужний прокоментував інформацію про вибухи в окупованому місті

ЗСУ не здійснювали жодних обстрілів у бік Донецька, - Залужний прокоментував інформацію про вибухи в окупованому місті

Збройні сили України не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, коментуючи інформацію про вибух в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні відзначається: "У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували.

Також варто зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - ватажок терористів "ДНР" Пушилін зібрав пресконференцію. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4438) Донецьк (944) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+12
Пи.Си. Людських жертв нема. Орків не рахуємо.
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12.02.2022 18:43
+12
Кремлівські довб-би хоч половину Донецьку розворотять під fake flag - ніхто у світі їм не повірить.
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12.02.2022 18:53
+11
Пушилин шо каже? якщо не пернув що то Наші ВСУ почали напад на Лугандонію з Даунбасом, значить то якісь буряти бойові снаряди в кострік засунули... грілись мабуть.
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12.02.2022 18:43
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Пушилин шо каже? якщо не пернув що то Наші ВСУ почали напад на Лугандонію з Даунбасом, значить то якісь буряти бойові снаряди в кострік засунули... грілись мабуть.
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12.02.2022 18:43 Відповісти
Пи.Си. Людських жертв нема. Орків не рахуємо.
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12.02.2022 18:43 Відповісти
Та вже сказав, що нічого страшного не відбулося
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12.02.2022 18:44 Відповісти
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12.02.2022 18:44 Відповісти
заряжали царь пушку, устали, закурили
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12.02.2022 18:44 Відповісти
на те є аеро та космічна відеофіксація.
всі розвідки сша та ес знають звідки прилетіло і що саме рвонуло.
оправдовуватись, це лишне.
путін зараз може підірвати та обстріляти своїх як дурному з гори збігти.
для нього люди---------м,ясо.
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12.02.2022 18:45 Відповісти
Кремлівські довб-би хоч половину Донецьку розворотять під fake flag - ніхто у світі їм не повірить.
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12.02.2022 18:53 Відповісти
Наше керівництво дуже зухвале, як діти.....Коли кацапів цікавила кількість жертв для виправдання своєї нациської агресії, якщо треба. вони вб'ють кілька тисяч своїх, це мразота, для якої людське життя нічого не варте "баби ісчо наражают"
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12.02.2022 19:03 Відповісти
Територіальні кордони України не відновляться десятиріччями, Портнкиков
https://www.youtube.com/watch?v=D4PLMV-B_ro
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12.02.2022 19:05 Відповісти
А кто такой Портников - очередной балабол - язык без костей а ща уже и перцем себя считать начал... Ну не дурак - но и не гений...
Эксперд - одним словом.
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12.02.2022 19:11 Відповісти
а кто такой ты?
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13.02.2022 07:25 Відповісти
а ты?
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13.02.2022 07:31 Відповісти
Парашинський пукан розірвало так зразу ЗСУ винне?.
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12.02.2022 19:11 Відповісти
ЗСУ як завжди виправдовується!
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12.02.2022 19:13 Відповісти
Скоро они доиграются. Украинцам надоест терпеть. И они пойдут освобождать Донбас. Что бы там не гундосил гидрант Конституции по телевизору.
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12.02.2022 19:20 Відповісти
Молодец, Залужный. Теперь Путин не нападет. Ну или нападет, ему пофиг на мир, прекращение огня и прочую пацифистическую ахинею.
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12.02.2022 19:29 Відповісти
Це не ми .
Слава Україні !!! 🇺🇦🤣👍
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12.02.2022 20:40 Відповісти
Походу ***** прислало донбасситам мешок сахару...
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12.02.2022 20:49 Відповісти
ВСУ не производили обстрелов. А надо будет, произведут, и никому мало не покажется
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12.02.2022 21:39 Відповісти
 
 