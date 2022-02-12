ЗСУ не здійснювали жодних обстрілів у бік Донецька, - Залужний прокоментував інформацію про вибухи в окупованому місті

Збройні сили України не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, коментуючи інформацію про вибух в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували.

Також варто зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення".

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