Блінкен попередив Лаврова, що агресія по відношенню до України призведе до "рішучої відповіді з боку США та союзників"
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели телефонні переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдепартамент США.
"Блінкен сказав своєму співрозмовнику про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту, але для цього Москва має піти на деескалацію обстановки та повернутися до сумлінного обговорення необхідних питань. Держсекретар наголосив, що продовження агресії щодо Києва з боку Кремля призведе до рішучої відповіді з боку США та союзників", - йдеться у повідомленні.
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Як інформує російське зовнішньополітичне відомство Лавров у ході переговорів зазначив, що Вашингтон та його союзники ведуть проти Москви "пропагандистську кампанію", звинувачуючи Росію в агресії щодо України.
Крім того, за словами глави МЗС, США заохочує Київ до саботажу мінських угод та підтримує силове рішення "проблеми Донбасу".
Лавров також сказав, що Вашингтон та Брюссель проігнорували ключові вимоги безпеки, які раніше висувала Росія.
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Байден сейчас говорит с Пу по телефону. Чем бы ни закончилось противостояние - Пу прекрасно понимает, что Запад уже вписал его в список Саддамо-Каддафи, и устранение его как диктатора - вопрос времени, места и обстоятельств. Так что вряд ли он уступит. Сдохнет с распальцовкой.
Большой секрет для маленькой,
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Для с
кромнойтакой компании
Огромный такой секрет!.."(с)