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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен попередив Лаврова, що агресія по відношенню до України призведе до "рішучої відповіді з боку США та союзників"

Блінкен попередив Лаврова, що агресія по відношенню до України призведе до

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров провели телефонні переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдепартамент США.

"Блінкен сказав своєму співрозмовнику про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту, але для цього Москва має піти на деескалацію обстановки та повернутися до сумлінного обговорення необхідних питань. Держсекретар наголосив, що продовження агресії щодо Києва з боку Кремля призведе до рішучої відповіді з боку США та союзників", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії підтвердили запит Блінкена на телефонну розмову з Лавровим 12 лютого

Як інформує російське зовнішньополітичне відомство Лавров у ході переговорів зазначив, що Вашингтон та його союзники ведуть проти Москви "пропагандистську кампанію", звинувачуючи Росію в агресії щодо України.

Крім того, за словами глави МЗС, США заохочує Київ до саботажу мінських угод та підтримує силове рішення "проблеми Донбасу".

Лавров також сказав, що Вашингтон та Брюссель проігнорували ключові вимоги безпеки, які раніше висувала Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Блінкен обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії

Автор: 

Лавров Сергій (1576) перемовини (2852) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+49
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12.02.2022 19:11
+16
Всьо, Воронєжу точно піцта!
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12.02.2022 19:12
+10
вот есть такое ощущение, что надо начитать поднимать новую волну в оон и в брюсселе по восстановлению границ Украины
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12.02.2022 19:17
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Sasha Sotnik@sasha_sotnik·1 ч
Байден сейчас говорит с Пу по телефону. Чем бы ни закончилось противостояние - Пу прекрасно понимает, что Запад уже вписал его в список Саддамо-Каддафи, и устранение его как диктатора - вопрос времени, места и обстоятельств. Так что вряд ли он уступит. Сдохнет с распальцовкой.
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Ольга Иванова@ivanova8883·1 ч
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12.02.2022 20:39 Відповісти
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12.02.2022 20:46 Відповісти
"...Под дружеское ржание рождается на свет
Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой секрет!.."(с)
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12.02.2022 21:01 Відповісти
как этот конь унылый надоел бубнить эту ахинею: "силовое решение "проблемы Донбасса"... кто Крым оккупировал? кто полез на Донбасс со своим вонючим русским миром!?
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13.02.2022 07:26 Відповісти
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