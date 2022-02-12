Австрія підтримає санкції проти Росії, зокрема не ліцензує "Північний потік - 2", - глава МЗС Шалленберг
В Австрії відкидають припущення, що Відень не хоче покарати Москву у випадку нового нападу на Україну.
На це вказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Шалленберг заявив Politico, що у разі вторгнення "зрозуміло, що "Північний потік-2" не отримає ліцензії на експлуатацію", - йдеться у матеріалі.
Глава австрійського МЗС також спростував повідомлення, що його країна, нібито, не бажає підтримувати санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Він запевнив, що офіційний Відень підтримає "рішучу відповідь", включаючи призупинення газопроводу "Північний потік-2".
Шалленберг висловив впевненість, що у питанні санкцій ЄС проти Росії "буде єдина відповідь, і Австрія є частиною цього консенсусу".
За його словами, Євросоюз має "великий економічний важіль" і готовий його використовувати.
Водночас австрійський міністр вказав, що досі залишаються можливості для дипломатичного вирішення кризи.
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