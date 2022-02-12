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Новини Війна
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Австрія підтримає санкції проти Росії, зокрема не ліцензує "Північний потік - 2", - глава МЗС Шалленберг

Австрія підтримає санкції проти Росії, зокрема не ліцензує

В Австрії відкидають припущення, що Відень не хоче покарати Москву у випадку нового нападу на Україну.

На це вказав міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Шалленберг заявив Politico, що у разі вторгнення "зрозуміло, що "Північний потік-2" не отримає ліцензії на експлуатацію", - йдеться у матеріалі.

Глава австрійського МЗС також спростував повідомлення, що його країна, нібито, не бажає підтримувати санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Він запевнив, що офіційний Відень підтримає "рішучу відповідь", включаючи призупинення газопроводу "Північний потік-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікація "Північного потоку-2" в нинішніх умовах малоймовірна, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Шалленберг висловив впевненість, що у питанні санкцій ЄС проти Росії "буде єдина відповідь, і Австрія є частиною цього консенсусу".

За його словами, Євросоюз має "великий економічний важіль" і готовий його використовувати.

Водночас австрійський міністр вказав, що досі залишаються можливості для дипломатичного вирішення кризи.

Автор: 

Австрія (958) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+10
нравиццо-не нравиццо, газопровод отключаеццо
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12.02.2022 19:54
+7
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 19:49
+4
Дорогі співвітчизники, бачу, що зараз нас дійсно не здолати. Борімося - поборемо!
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12.02.2022 20:00
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 19:49 Відповісти

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12.02.2022 20:16 Відповісти
Мовою оригінала звучить не так
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12.02.2022 20:33 Відповісти
и куда же вы денетесь, дорогие министры

вас избиратели в порошок сотрут
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12.02.2022 19:50 Відповісти
нравиццо-не нравиццо, газопровод отключаеццо
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12.02.2022 19:54 Відповісти
Дорогі співвітчизники, бачу, що зараз нас дійсно не здолати. Борімося - поборемо!
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12.02.2022 20:00 Відповісти
А принцеса ваша,чи як її,на танці прийде до #уйла на бал?
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12.02.2022 20:01 Відповісти
поток 2 і людські життя рівнозначний баланс
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12.02.2022 20:07 Відповісти
"...затєвают вот-ета-всьо...русафобію!"(с) х-матоцикліст...
...Austria?..."ета нєвазможна...фізічєскі!"(с) х-космонафт...
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12.02.2022 20:26 Відповісти
Как хорошо, когда нет войны.
Жирик открой клуб успокоенных любителей мира.
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12.02.2022 20:31 Відповісти
Коаліція проти раші в повному складі як і в часи Кримської війни. Тільки Франція трохи мутить. В результі поразки в цій війні цар Микола І випив отруту. Будемо надіятись, що і цей раз буде так само.
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Як повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/swift-off-russia-sanctions-list-state-banks-likely-target-us-eu-officials-2022-02-11/ Reuters , на вимогу ЄС відключення росії від SWIFT було вилучено з переліку санкцій. Так що нехай свою Європейську Солідарність засунуть собі якомога глибше щоби не смерділо!
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Вальтер Фридрих Шелленберг ставит лайк
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12.02.2022 20:38 Відповісти
Лаптепровод шатаецО...
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12.02.2022 20:48 Відповісти
"Шалленберг заявил Politico, что в случае вторжения "понятно, что "Северный поток-2" не получит лицензии на эксплуатацию" А в случае НЕ вторжения понятно, что "Северный поток-2" получит лицензии на эксплуатацию
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12.02.2022 21:18 Відповісти
що, власне, і треба кацапії...
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12.02.2022 21:32 Відповісти
Санкции это правильно, нет вопросов. Надеюсь там будет эмбарго на нефть, газ, и отключение от Свифта. Иначе - грош цена этим санкциям, как видим - санкции были и раньше, но путлера это не останавливает. Мне вообще видится ситуация так, что этого карлика российского вообще ничто не остановит, кроме пули/новичка там например...
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12.02.2022 22:10 Відповісти
 
 