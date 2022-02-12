Після розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському: говорили про безпекову ситуацію та активізацію мирного процесу
Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 12 лютого, зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.
"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - написав президент України.
Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.
Топ коментарі
+37 саша паламарчук
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+23 Alexanger Victor
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На Заході чудово розуміють, що те, що стає відомим Зеленському, максимум за півгодини знає і Путін.
Если Зеленский так упорно отрицает нападение РФ на Украину, пусть покажет своих детей .
Я не верю, что он их не эвакуировал.
или его убийцы ?
в смысле, которые вову прихлопнут... с такими то рожами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение в субботу, 12 февраля, опубликовано в Telegram-канале Захаровой.
В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.
«Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», - написала Захарова.
12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.