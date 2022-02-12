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Після розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському: говорили про безпекову ситуацію та активізацію мирного процесу

Після розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському: говорили про безпекову ситуацію та активізацію мирного процесу

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 12 лютого, зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - написав президент України.

Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я прошу вас зупинитися", - Макрон - Путіну

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Макрон Емманюель (1450)


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Топ коментарі
+37
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12.02.2022 20:25
+23
хорошо, что то телефону нельзя ничего подписывать, а то бы зе наподписывал
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12.02.2022 20:23
+20
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12.02.2022 20:17
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12.02.2022 20:17 Відповісти
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12.02.2022 21:14 Відповісти
Макрон Зеленьку Мінськ втирав ! ))
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12.02.2022 20:20 Відповісти
Лмше "формулу штайнмаєра- лаврова".
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12.02.2022 20:35 Відповісти
микрон как всегда микрон
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12.02.2022 20:37 Відповісти
Так про активізацію мирного процесу потрібно з росією розмовляти а не з Україною!
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12.02.2022 20:21 Відповісти
Это у них такой эвфемизм для обозначения процесса порабощения Украины расией.
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12.02.2022 20:34 Відповісти
Невдовзі зможемо відповісти на питання: Макрон - це політик, чи політичний труп?
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12.02.2022 20:22 Відповісти
Кремлівський жабоїд )
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12.02.2022 20:24 Відповісти
Макрон про формулу Штанмаєра говорив мабуть 100 %, таке воно жабоєдське щастя - вибори у Франції на носу і головний конкурент у Макарона це прибічник балалаєк і лаптєй, тому Макрон мабуть пообіцяв Пукіну що вмовить Зе на формулу Штангенциркуля, а там диви і на другий строк у Франції може розраховувати
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12.02.2022 20:23 Відповісти
хорошо, что то телефону нельзя ничего подписывать, а то бы зе наподписывал
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12.02.2022 20:23 Відповісти
молодець президент нарешті мирне врегулювання
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12.02.2022 20:25 Відповісти
Какая разніца та?!
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12.02.2022 20:33 Відповісти
Неужели?)только пуйло за это требует ввести официально свои войска в дылыныру и чтоб без санкций...но зедегенераты такие дегенераты...
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12.02.2022 20:51 Відповісти
типа - "вова - пора сдаваться"
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12.02.2022 20:25 Відповісти
цей француз взагалі безтолковий, красується перед виборами. Проснувся ***.
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12.02.2022 20:25 Відповісти
Thе Мooṉ̲
На Заході чудово розуміють, що те, що стає відомим Зеленському, максимум за півгодини знає і Путін.
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12.02.2022 20:25 Відповісти
На Заході чудово розуміють, що в Україні де-факто немає президента країни, не кажучи вже про головнокомандувача, в Московії це теж чудово розуміють, тому саме зараз так знахабніло та безкарно діють. ЗЕлене юрбище у 2019 привело до влади ЗЕлений непотреб, по суті антиукраїнський та антидержавний, котрий казав всій Україні: "я ваш вирок", а ЗЕлені недоумки лишень реготали не второпавши, що обрали власними руцями вирок власній Державі...
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12.02.2022 20:38 Відповісти
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12.02.2022 20:25 Відповісти
Ох, как давно это было. Запись 2014-го года
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12.02.2022 20:32 Відповісти
А где вы дату увидели?
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12.02.2022 20:36 Відповісти
Схоже на "паслєднєє предупрєждєние". Зевова не переживає за своє місце у піаніно. Всьо буде харашо.
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12.02.2022 20:32 Відповісти
Xel@inellis09·1 ч
Если Зеленский так упорно отрицает нападение РФ на Украину, пусть покажет своих детей .
Я не верю, что он их не эвакуировал.
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12.02.2022 20:32 Відповісти
Зачем зеле эвакуировать своих детей если он готовится сдать всю Украину бункерфюреру?
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12.02.2022 20:45 Відповісти
Они уже два дня,как в Италии
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12.02.2022 20:47 Відповісти
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12.02.2022 20:33 Відповісти
это воины телохранители ?
или его убийцы ?

в смысле, которые вову прихлопнут... с такими то рожами.
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12.02.2022 20:45 Відповісти
То якась шльондра довжину не проконтролювала.
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12.02.2022 20:47 Відповісти
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12.02.2022 21:21 Відповісти
Шварц нервово курить в сторонці.
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12.02.2022 20:36 Відповісти
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12.02.2022 20:55 Відповісти
То шо всё войны не будет
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12.02.2022 20:39 Відповісти
похоже пуйло сдулось
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12.02.2022 20:47 Відповісти
Або щось порішали без України.
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12.02.2022 21:20 Відповісти
Реально патрон-макрон скорее всего второй срок не угадает. Он как и бабушка уже вчерашний день в политике. Мало интересен уже и не нужен по любому и был. Дежурный по Франции. А для нас тем более.
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12.02.2022 20:40 Відповісти
Бггг,а зеЛенка уже в Италии,с детьми...
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12.02.2022 20:43 Відповісти
омикрон перед выборами повышает ЧСВ. а зе-порноактриса готова "принять в любом количестве с любой стороны"(с).
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12.02.2022 20:43 Відповісти
Маню йде на х...й разом з ******
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12.02.2022 20:43 Відповісти
Вова, поговорил, и заблокируй этого лягушачьего пустозвона в телефоне. Не до него сейчас. Не вздумай залипнуть.
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12.02.2022 20:44 Відповісти
Так я длЯ себе визначився , мені 51 і я ні за яких обставин не буду вибачатись перед кадировим , Воля , або смерть !
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12.02.2022 20:45 Відповісти
сегодня наш гринпоц опять отдал подачу кацапам и позволил им заявить такое

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила президента Украины Владимира Зеленского поделиться информацией о вторжении Российской Федерации на Украину. Обращение в субботу, 12 февраля, опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

В обращении она попросила Зеленского дать информацию о нападении России на его страну, которое якобы должно начаться с 16 февраля. Она отметила, что президент и представители силового блока Украины в течение двух месяцев заявляли, что не владеют информацией о готовящемся нападении. Теперь же, по словам Захаровой, они просят неравнодушных людей поделиться такими данными.

«Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», - написала Захарова.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. После этого украинский президент Зеленский заявил, что необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение.
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12.02.2022 20:54 Відповісти
Нравится, не нравится - Машка отдувается ...
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12.02.2022 21:02 Відповісти
а вот недавно старший товарищ ермака Николай Платонович заявил, что рузге не хотят войны. а перехват "узкого заседания СБ РФ" свидетельствует, что Патрушев уведомил фюрера-у нас все готово. то кто там распостраняет враждебные слухи-неужели девушки-красавицы с Банковой которые принимают весточки от некрофила ?
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12.02.2022 21:11 Відповісти
У нас в Україні повна аналогія режиму Віші у Франції. Після 2-ої світової війни маршала засудили до розстрілу. Потім через старечий вік йому змінили вирок на довічне ув'язнення. Він помер у в'язниці у 1952 році. Наша шмаркля не має і сотої частки заслуг маршала. Той таки був героєм Вердена.
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12.02.2022 21:32 Відповісти
Не верят зеленые, не верят. Докажите, иначе будем называть всех паникерами. А сам смылся поближе к Крыму, посмотрим вернется в Киев или опять будут искать, как Витю Ростовского. Видать, тропа еще не перекрыта
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12.02.2022 21:19 Відповісти
Треба терміново міняти президента та міністра оборони.
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12.02.2022 21:24 Відповісти
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12.02.2022 21:24 Відповісти
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12.02.2022 21:29 Відповісти
Макрон, йди на хрін разом з путлером!
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12.02.2022 21:58 Відповісти
Недавно Піонтковский торкнувся теми приязні жабоїдів до рузге. Короткий екскурс в цю любов. в 1943 році гусак де Голль відкрито заявив америкосам, що франція ніколи не підпише Атлантичної хартії. Суть хартії -відмова від колоніального статусу. Брити погодились і після 1945 року всі їх колонії отримали суверенітет. А в 1944 році в піку американцям і бритам, уклав договір про дружбу із Сталіним. А в 1945 році, ще до початку Потсдаму. привіз війська в Сирію і почав стріляти по Алеппо. Брити його утихомирили силою. В Постдам не поїхав, бо його не запросили. А потім почав колоніальні війни в Індокитаї, Алжирі десь в Африці. Виходив з НАТО, то знову заходив, в Москві йому плескали і Сталін і Хрущов і Брежнев. А уже мікрон руками путіна почав війну в Сирії, в Лівії, десь там в Африці. І Зельца причарував, почали вже шептатись як продати Україну. Брити тільки сміялись, америкоси вирішили не звертати уваги на найвеличнішого бздуна і жабоїда а вован з москви вирішив додушити бздуна з допомогою жабоїдів. Вся ця свистопляска вована з кремля всіх переконала, що бздун ще й завжди від страху стає Сци цероном
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12.02.2022 22:05 Відповісти
Зрадофилам дискомфортно? Зрады не произошло и прицепиться не к чему? Вместо того,чтобы отбросить ненависть к тому,кто сделал для безопасности Украины куда как больше "шоколадного зайца"-предшественника и помочь не сеять истерику и панику,здесь продолжают тему "лжидать зраду". Прям больше врага внутри.чем крутящегося возле границы...Время объединиться вокруг того,что есть,а полит. неприязни не ставить в угоду колаборантам
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13.02.2022 03:13 Відповісти
Опубликуйте запись разговора!
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13.02.2022 07:55 Відповісти
 
 