Після розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському: говорили про безпекову ситуацію та активізацію мирного процесу

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 12 лютого, зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Зеленського.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - написав президент України.

Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.

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