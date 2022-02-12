Байден пообіцяв Путіну рішучу відповідь і "швидкі та серйозні" санкції у разі широкомасштабного вторгнення в Україну, - Білий дім

Президент США Джо Байден знову застеріг російського колегу Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Про це йшлося під час переговорів президентів 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому.

Вказується, що Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну, США та союзники дадуть рішучу відповідь і накладуть на Росію "швидкі та серйозні" санкції.

Президент США повторив, що через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну постраждає багато людей і погіршиться положення Росії.

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"Президент Байден чітко сказав президенту Путіну, що, хоча Сполучені Штати залишаються готовими до дипломатії, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, ми однаково готові до інших сценаріїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову 12 лютого. Ініціатором бесіди був президент США.