Макрон і Шольц співвіднесли позиції щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі
Президент Франції Емманюель Макрон 12 лютого телефоном поговорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Єлисейський палац.
Зазначається, що бесіда із Шольцем - "частина тісної координації між Францією та ФРН напередодні візиту канцлера до України та Росії на початку наступного тижня".
"Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини, зокрема щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі, а також щодо необхідності визначення умов колективної безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Green sheet
показати весь коментар12.02.2022 23:03
+7 василь лялик
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+5 Valery Rusu #502834
показати весь коментар12.02.2022 22:55
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Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
Два ****** ЕС таким образом деребанят проценты от суммы полученной за решения, принятые в Нормандском формате?
***** отрадно, наверное видеть, как они за преференции и тридцать тетрадрахм дрессировано команду "Служить!" выполнять умеют.