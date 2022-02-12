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Новини Війна
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Макрон і Шольц співвіднесли позиції щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі

Макрон і Шольц співвіднесли позиції щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі

Президент Франції Емманюель Макрон 12 лютого телефоном поговорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що бесіда із Шольцем - "частина тісної координації між Францією та ФРН напередодні візиту канцлера до України та Росії на початку наступного тижня".

"Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини, зокрема щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі, а також щодо необхідності визначення умов колективної безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили деталі візиту Шольца в Україну, - Кулеба провів переговори з Бербок

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1451) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+7
Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини... после посещения кремля.
Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
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12.02.2022 23:03
+7
Поцілуйтеся між собою, хлопці і не забудьте на груповушку ***** запросити
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12.02.2022 23:28
+5
Порошенко натворил полную шляпу, когда взял этих двух Германию/Францию в качестве своей крыши в переговорах и подписал под их дудку минскую х#йню.
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12.02.2022 22:55
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Порошенко натворил полную шляпу, когда взял этих двух Германию/Францию в качестве своей крыши в переговорах и подписал под их дудку минскую х#йню.
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12.02.2022 22:55 Відповісти
А кого? Більше ніхто не виявив бажання. Обама ж миротворець довбаний.
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12.02.2022 23:30 Відповісти
Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини... после посещения кремля.
Дашовыгаварите? Совпадение? Не думаю. Нах. обое
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12.02.2022 23:03 Відповісти
гей-клуб ➡️ 🇩🇪🔞🇫🇷
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12.02.2022 23:16 Відповісти
Это не просто гей-клуб, а элитный. В нём любят элементы БДСМ, в виде СП-2.
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13.02.2022 00:13 Відповісти
Поцілуйтеся між собою, хлопці і не забудьте на груповушку ***** запросити
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12.02.2022 23:28 Відповісти
Шольц заявлял о полной преемственности политике фрау Штази. Макрон мог бы и не беспокоиться
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12.02.2022 23:53 Відповісти
Ну поддержать же друг друга нужно, что бы в одиночестве крайним не остаться, в случае непредвиденной ситуации. А так отмазка есть, кивать один на другого - это он виноват, а я был против.
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13.02.2022 00:11 Відповісти
"Макрон и Шольц соотнесли позиции по следующим этапам дискуссий в Нормандском формате".

Два ****** ЕС таким образом деребанят проценты от суммы полученной за решения, принятые в Нормандском формате?
***** отрадно, наверное видеть, как они за преференции и тридцать тетрадрахм дрессировано команду "Служить!" выполнять умеют.
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13.02.2022 00:07 Відповісти
Здається, що після такої "позиції" отих двох на черзі постане питання щодо ЄС І НАТО. ЩОСЬ НЕ ДУЖЕ ВЖЕ ТАМ ВСЕ КЛЕЇТЬСЯ...
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13.02.2022 05:36 Відповісти
по команде ***** союзники роиси "координируют действия"
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13.02.2022 07:17 Відповісти
 
 