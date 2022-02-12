Макрон і Шольц співвіднесли позиції щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі

Президент Франції Емманюель Макрон 12 лютого телефоном поговорив з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Єлисейський палац.

Зазначається, що бесіда із Шольцем - "частина тісної координації між Францією та ФРН напередодні візиту канцлера до України та Росії на початку наступного тижня".

"Це дозволило підтвердити повний збіг позицій Франції та Німеччини, зокрема щодо наступних етапів дискусій у Нормандському форматі, а також щодо необхідності визначення умов колективної безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні.

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