Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова
Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.
Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна офіційно визнала Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув'язненні. Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - пише Денісова.
За її словами, визнання Саакашвілі потерпілим відбулося "з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії".
Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.
15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а я думаю, что заявление появилось с учетом того, что Блинкен спросил зе - тебе не стыдно?
·7 ч
Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka ·3 ч
Оскільки рахунки Петра Порошенко заблоковано, всі награбовані гроші прямо зараз терміново вивозяться трьома інкасаторами Ахматова, одним автобусом і чотирма індійськими слонами. Це спричинило безпрецедентний затор на шляхопроводі Київ - офшор.
Готівкові кошти про які відомо, а ще скільки чорного корупційного кешу про який не відомо....
Нам вообще сейчас надо в Украине объединяться, с войной уже не шутки, остальное не так уже важно.
Что-то я от нее НИ РАЗУ не слышала, что кто-то из наших , сидящих по кацапским тюрьмам, прошедших реальные пытки( а не виртуальные, как сулугуни), был признан "потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении" или наши политзаключенные там в санатории, по ее мнению???
Зебилка конченная!
Він їхній президент , отож нехай вирішує грузинський народ , що з ним робити 😡
Как ниажидана...
подкацапники и подбарыжники ненавидят Саакашвили хором.
Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.
Дії у відповідності з якими його "визнали потерпілим" МОЖЛИВО були вчинені ГРОМАДЯНАМИ ГРУЗІЇ і НА ТЕРИТОРІЇ ГРузії Який стосунок законодавство України має до цього?!!! Крім того - для того щоб визнать особу "потерпілою" ми повинні мать зареєстровану в Українському правоохоронному органі кримінальну справу! А вона у нас є?!!! Адже якщо дії вчинені на території Грузії то там діє не Українське а грузинське законодавство! Тобто українська влада офіційно заявила про себе як про ІДІОТІВ що не розбираються у "азах" правознавства!
Так він що досі у нас посаду займає?...
Це щоб не відповідати за грабунок України. Яка за 30 років незалежності впала з потужної Держави ЕС, до колонії, на території якої, на українцях випробовують ******* закордонну зброю. Зброю нацмени купують за рахунок ще живих українців.