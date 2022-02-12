Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно визнала Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув'язненні. Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - пише Денісова.

За її словами, визнання Саакашвілі потерпілим відбулося "з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії".

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Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

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10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

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