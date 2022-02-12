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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні, - Денісова

Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно визнала Міхеїла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув'язненні. Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - пише Денісова.

За її словами, визнання Саакашвілі потерпілим відбулося "з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не зверталася до Грузії з проханням передати Саакашвілі – лідер правлячої партії Кобахідзе

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заспівав гімн України на суді в Грузії. ВIДЕО

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Також читайте: Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні, - Саакашвілі

Автор: 

Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+29
А мне интересно кто карлсону в уши напел, шо как только он приедет в Грузию в бочке с кефиром, так сразу весь Грузинский народ поднимется под его флагом?
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12.02.2022 23:57
+25
Ще один потєрпілєр...дістали вже новини з цим обриганом..хай лікується та відсиджується. ЗАСЛУЖИВ.
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12.02.2022 23:42
+20
той само, що і про вивоз дєнєх ПП камазамі на боінгах

·7 ч

Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦‍♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
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13.02.2022 00:03
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Ще один потєрпілєр...дістали вже новини з цим обриганом..хай лікується та відсиджується. ЗАСЛУЖИВ.
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12.02.2022 23:42 Відповісти
Нарколига постраждавший .....
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13.02.2022 00:08 Відповісти
За її словами, визнання Саакашвілі потерпілим відбулося "з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії". Джерело:

а я думаю, что заявление появилось с учетом того, что Блинкен спросил зе - тебе не стыдно?
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12.02.2022 23:50 Відповісти
Два нарика потерпилых 😁 Не гуманно кокса не давали ?
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13.02.2022 09:34 Відповісти
у нас нарколог! с медпополнением!
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13.02.2022 09:52 Відповісти
Не до него сейчас. Сам виноват,никто его в Грузию не тянул, раз уже принял украинское гражданство, то надо было за Украину бороться, а не пытаться успеть везде и всюду.
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12.02.2022 23:50 Відповісти
Саакашвили насрать на Украину - он тут только пиарился и бабки косил.. достаточно послушать с каким принебрежением он типа аналитику свою пихал
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13.02.2022 04:27 Відповісти
Никогда он не боролся за Украину, занимался тем, что свои дела проворачивал и не гнушался тем, что шел на поводу у россиян. А ранее в Грузии по его вине погибло много людей, которых он бросил в тюрьмы в нечеловеческие условия. И не всегда сажали людей справедливо, иногда Саакашвили боролся со своими личными врагами.
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13.02.2022 11:05 Відповісти
А мне интересно кто карлсону в уши напел, шо как только он приедет в Грузию в бочке с кефиром, так сразу весь Грузинский народ поднимется под его флагом?
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12.02.2022 23:57 Відповісти
той само, що і про вивоз дєнєх ПП камазамі на боінгах

·7 ч

Я уже запуталась, сколько раз Порошенко бежал из страны и сколько раз он возил деньги туда/обратно🤦‍♀️🤣🤣🤣, если чартеры, камазы, вагоны с его деньгами уже надцать раз выезжали "по информации источников" из страны.
Как-то раньше товарсичи-чекисты менее топорно работали.
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13.02.2022 00:03 Відповісти
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13.02.2022 00:07 Відповісти
ісчо прєкраснова

Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka ·3 ч

Оскільки рахунки Петра Порошенко заблоковано, всі награбовані гроші прямо зараз терміново вивозяться трьома інкасаторами Ахматова, одним автобусом і чотирма індійськими слонами. Це спричинило безпрецедентний затор на шляхопроводі Київ - офшор.
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13.02.2022 00:26 Відповісти
Так он же сам говорил, что снял миллиарды налом и хранит в своем дворце. Причем тут "блокировка счетов"? Кстати, по ходу вроде как он даже загранпаспорт свой не сдал.
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13.02.2022 03:58 Відповісти
А коли він таке казав? Бо за час президенства він втратив статус мільярдера (так крав, курва, що в мінус собі). І статок- це не гроші, а вартісь усієї його нерухомості та бізнесів.
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13.02.2022 07:28 Відповісти
«Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції. Усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій», - сказали у «Європейській солідарності» у відповідь на запит «Радіо Свобода».
Готівкові кошти про які відомо, а ще скільки чорного корупційного кешу про який не відомо....
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13.02.2022 11:57 Відповісти
Так де мільярди?
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Слишком толсто могут в руснявых тролей записать 😂
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13.02.2022 07:35 Відповісти
Экстремал этот Мишико, даже зауважал, мало найдется бывших лидеров государств, которые так, зная, что тюрьма ждет поедут и сядут, наши то в России, то в Израиле, ну и в Лондоне прячутся
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13.02.2022 00:03 Відповісти
Я в курсе, что тут много интеллектуалов на цензоре, которые на диване сидят и все знают, про всех и про все...все реже и реже сюда хочется заходить из-за низкого уровня культуры и воспитания. даже стыдно иногда за Украину, так читают тут иногда люди со всего мира.
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13.02.2022 00:43 Відповісти
а ты в каком окопе сидишь, праффессор
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13.02.2022 00:56 Відповісти
Це зебобік із Кривого Рогу , не звертайте уваги
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13.02.2022 01:06 Відповісти
Не, ну никто ж не спорит, шо носители самой высочайшей культуры - это квартальная шобла и их прихлебатели типа Коли Сракотряса, Хламидии или Марьяны Безмозглой.
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13.02.2022 01:20 Відповісти
Слушайте, вы мне хоть из США не пишите эту ерунду, я тут давно, даже Петю Порошенко оправдывал, когда про него писали оскорбления, хоть и не сторонник, но чисто по человечески понимал моменты, когда ему тяжело.
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13.02.2022 01:33 Відповісти
Просто удивляют рассуждения о культуре поклонников вот этой откровенно быдловатой зеленой своры.
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13.02.2022 01:46 Відповісти
Я не поклонник, поклонник того, что странной должна управлять интеллектуальная элита.
Нам вообще сейчас надо в Украине объединяться, с войной уже не шутки, остальное не так уже важно.
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13.02.2022 02:20 Відповісти
Agreed.
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13.02.2022 02:33 Відповісти
с кем обьединятся? с кремлевскими кротами дЕрмаком и ЗЕ торчком и со всем их ним ватным кодлом? нет лучше без- них
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13.02.2022 04:31 Відповісти
среди отары глупцов должен же быть кто-то кто будет корректировать путь с учетом рельефа..... впереди уже отсюда видно овраг....
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13.02.2022 07:08 Відповісти
Ну наш Осел то же сядет через годик другой , за коррупцию и госизмену , Михо тогда еще будет срок мотать , так что могут малявы друг другу писать . А грузинскому нарколыге , не хрен ныть , правосудие в Грузии и тюрьмы он сам и создал , да и в Грузию под видом петрушки его ехать не кто не заставлял.
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13.02.2022 00:15 Відповісти
Его даже Мордор нам выдаст , не говоря об Израиле где оно обосралось круче чем везде . Так что бежать то оно захочет , но только некуда.
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13.02.2022 08:56 Відповісти
Вот для Осла который то же так думает , сюрприз будет. Для Бени кстати то же.
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14.02.2022 22:22 Відповісти
"-ські" не сидять
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13.02.2022 14:25 Відповісти
Так статус терпилы от нас, не мешает грузинскому правосудию
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13.02.2022 00:24 Відповісти
будете вместе с зелей сидеть, коротать ночи в камере
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13.02.2022 00:25 Відповісти
Ви ще з-за цього попуканого з Грузією посваріться.Якраз зараз коли Ху#ло на порозі,це саме нагальне питання.
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13.02.2022 00:29 Відповісти
а зачем с ней сорится в грузии сейчас кремлевский олигарх у власти
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13.02.2022 04:32 Відповісти
Грузія демократична країна.Ми повинні ставитися з повагою до їхніх законів.А хто ворог,грузини і так добре знають,і народ там одностайний в цьому питанні.
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13.02.2022 09:00 Відповісти
Рабинович обвиняет. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области Саакашвили в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса». Знающие здесь рассказали , что Рабинович сам наркоман, т.е. в теме , и ему можно верить. Тем более что других источников, подтверждающих , что Саакашвили -наркоман, нет.
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13.02.2022 00:33 Відповісти
твоего рабиновича опустили на зоне когда он там чалился - чего же об этом не расскзываешь
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13.02.2022 04:33 Відповісти
Я плакалЪ.
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13.02.2022 10:20 Відповісти
Тварь ты конченная, денисова!
Что-то я от нее НИ РАЗУ не слышала, что кто-то из наших , сидящих по кацапским тюрьмам, прошедших реальные пытки( а не виртуальные, как сулугуни), был признан "потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении" или наши политзаключенные там в санатории, по ее мнению???
Зебилка конченная!
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13.02.2022 00:46 Відповісти
Це вже 2 потерпілих.
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13.02.2022 00:48 Відповісти
Ви маєте на увазі і Вітька Лігітимного?
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13.02.2022 07:17 Відповісти
Що маю, те і на увазі.
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13.02.2022 08:54 Відповісти
Відповідь цілком дипломатична зі зрозумілим підтекстом.
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13.02.2022 09:02 Відповісти
Чому Денисова не переймається нашими полоненими на росіі і на Донбасі , а пхає свого носа до братнього нам народу , Грузії ?

Він їхній президент , отож нехай вирішує грузинський народ , що з ним робити 😡
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13.02.2022 01:03 Відповісти
там сейчас вирiшуе не народ грузии а кремлевский олигарх
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13.02.2022 04:36 Відповісти
ТАК ПОМЕНЯЙТЕ ЕГО НА ПАЧКУ АПЕЛЬСИНОВ !)
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13.02.2022 01:36 Відповісти
А ТО ВЫ ИХ ОТПУСКАЕТЕ !)
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13.02.2022 01:37 Відповісти
Бедолаге там неудобно втюрьме внутри сидеть?
Как ниажидана...
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13.02.2022 02:05 Відповісти
"карлсон-хинкильщик-кокаинщик-галсту".
подкацапники и подбарыжники ненавидят Саакашвили хором.
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13.02.2022 03:01 Відповісти
ты идиот ватный саак за последнее время нанес вреда больше Украине чем даже такие как ты подкацапнкии или ватные тролли
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13.02.2022 04:38 Відповісти
Почитав і сміюся - як з коментаторів так і з нашої дурнуватої влади Махають статтею 55 а ніхто і не згадує про іншу:
Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.
2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
4. При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Дії у відповідності з якими його "визнали потерпілим" МОЖЛИВО були вчинені ГРОМАДЯНАМИ ГРУЗІЇ і НА ТЕРИТОРІЇ ГРузії Який стосунок законодавство України має до цього?!!! Крім того - для того щоб визнать особу "потерпілою" ми повинні мать зареєстровану в Українському правоохоронному органі кримінальну справу! А вона у нас є?!!! Адже якщо дії вчинені на території Грузії то там діє не Українське а грузинське законодавство! Тобто українська влада офіційно заявила про себе як про ІДІОТІВ що не розбираються у "азах" правознавства!
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13.02.2022 03:08 Відповісти
Грузини мають право "ткнути носом" відповідною нотою МЗС. Воно треба в такий час затівати "бодання" зі своїм союзником. Дйсно що ДБЛ БЛД!
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13.02.2022 07:21 Відповісти
Ну - якщо вже на те пішло , то спочатку треба подать офіційне прохання (або вимогу) пояснить дані висловлювання і надать в розпорядження МЗС Грузії відповідний документ , що надає право (вибачаюсь за тавтологію) українським правоохоронним органам надання Саакашвілі статусу "потерпілий" Нашим придуркам , яких "ідіотська більшість" вибрала "владою", "збрехать - що дурному з гори збігти"! Вони "включать дурня" і заявлять , що "слова вирвані з контексту", їх "не так зрозуміли", або "заява Денисової - її особиста думка, що не має стосунку до офіційної позиції уряду"! (Вибирай варіанти!) І якщо у них ще трохи "смалець у голові є", то вони тихенько приберуть Денисову з посади ("за власним бажанням" або "за станом здоров"я") Якщо ж почнуть "бикувать", то буде дипломатичний скандал!
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13.02.2022 07:51 Відповісти
І воно таке треба? Людину (так званого громадянина України) добровільно і притому ще і нелегально прибувшого в країну, в якій йому заочно винесений вирок за злочин, визнавати потерпілим із-того, що його там "кинули за грати", а не в санаторій типу "Феофанії" чи "Шаріте"!
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13.02.2022 08:11 Відповісти
Тебе ще щось дивує в діяльності цього "зеленого риготиння"? Я ще в квітні 2019 року був готовий і про це писав і казав!
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13.02.2022 08:30 Відповісти
Та дивує таке дно "діяльності на рівні "нєвмєняємості"!
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13.02.2022 08:37 Відповісти
А мені соромно за державу! І за тих придурків що вибрали собі в "керманичі" оце "шобло блазнів" яке її ганьбить! (Писав після виборів : "Не мине й року як заявить публічно що голосував за Зеленського буде аналогічним назвать себе публічно "ДЛБЙБом"! Так і вийшло - кому з "адептів ЗЕ-шобла" не нагадуєш зараз як вони "сраку рвали" а уних дві "відмазки - "я не голосував за Зеленського - ти помиляєшся!" або "я на другий тур виборів не ходив!")
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13.02.2022 09:17 Відповісти
Они не ДЭБИЛЫ ,а ВРАГИ НА ПОДТАНЦОВКЕ РАШИСТОВ , СРАННЫЕ "Сваты" и "Папик" нигде и никому не интересны , и хитрый сверхжлоб Каламойша обосрался даже в Израиле у него одна дорожка - сдать Украину *****
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13.02.2022 09:48 Відповісти
Великого демократа, революционера, открывшего Грузии Свет Запада и его ценностей, держат в застенках.
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13.02.2022 05:48 Відповісти
😂😁, значит заслужил, прохвост хитромудрый , видно перенюхал и в бочку прыгнул ! Они ,что хотели ,чтобы его наркотой в тюрьме снабжали ?
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13.02.2022 09:52 Відповісти
значит заслужил, прохвост хитромудрый , видно перенюхал и в бочку прыгнул ! Они ,что хотели ,чтобы его наркотой в тюрьме снабжали ? / Саакашвили-гражданин Украины. Защищать своих граждан это обязанность украинских властей.
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13.02.2022 10:42 Відповісти
Простите а нахрена в данный момент заниматься Бэ-бэ реформатором..... нет других проблем.... освобождаем грузина из грузинской тюрьмы?....
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13.02.2022 07:04 Відповісти
Не знаю як інші громадяни країни але особисто не визнаю цю особу потерпілою, навпаки, потерпілими вважаю тих, яких вже третій рік "мордують" звинуваченням в вбивстві Шеремета.
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13.02.2022 07:26 Відповісти
Порошенко предал Саакашвили.
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13.02.2022 08:42 Відповісти
Краще б Україна визнала Саакашвілі неисудним ідіотом. Це було б близько до істини І допомогло б йому уникнути грузинської буцегарні. Можливо. 😊
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13.02.2022 08:55 Відповісти
В такому випадку під суд попадає вже ЗЕ - за працевлаштування одіота з великим окладом за кошти платників податків.
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13.02.2022 09:03 Відповісти
Ну так. 😁 За українським законодавством інвалідів 2-гої і 1-ої групи на роботу брати не можна. А ідіот - як мінімум - 2-га група. 😊 Правда під суд потрібно б віддати і виборчу комісію, яка у 2019 року не зобов'язала самого Зелєнмкого пройти офіційне обстеження не лише на наркотики, але й на ідіотизм. Там як мінімум - легка олігофренія.
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13.02.2022 09:18 Відповісти
Ідіот це недієздатна особа. Таких точно на роботу не беруть
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13.02.2022 09:21 Відповісти
От я і пишу - "інвалід першої групи. Недієздатний."
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13.02.2022 09:22 Відповісти
Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ

Так він що досі у нас посаду займає?...
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13.02.2022 09:48 Відповісти
Никогда он не боролся за Украину, занимался тем, что свои дела проворачивал и не гнушался тем, что шел на поводу у россиян. А ранее в Грузии по его вине погибло много людей, которых он бросил в тюрьмы в нечеловеческие условия. И не всегда сажали людей справедливо, иногда таким образом Саакашвили боролся со своими личными врагами.
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13.02.2022 12:05 Відповісти
Бездельница Денисова!! ты лучше займись полезным делом и освобождением наших пленных из донецка, чем тролить этого ворюгу и провокатора СААКАШвили!
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13.02.2022 13:52 Відповісти
Бандитська Україна нацменів, віртуально робить з бандита потерпілого.

Це щоб не відповідати за грабунок України. Яка за 30 років незалежності впала з потужної Держави ЕС, до колонії, на території якої, на українцях випробовують ******* закордонну зброю. Зброю нацмени купують за рахунок ще живих українців.
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13.02.2022 16:12 Відповісти
 
 