Бійці в зоні операції Об’єднаних сил готові до будь-яких сценаріїв, обстановка контрольована, - Павлюк. ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а військові в районі проведення ООС готові до всіляких сценаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації та готові до них. В цей час ситуація стабільна без істотних змін", - заявив Павлюк.

Він підкреслив, що російські окупанти продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілюють українські позиції. Також противник зосереджує військову техніку за межами району відведення.

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Командувач Об'єднаних сил заявив, що підрозділи ОС при необхідності відповідають на провокації окупантів та підкреслив, що військові готові негайно реагувати на будь-які погрози з боку російських найманців.

Нагадаємо, 12 лютого поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.