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Новини Війна
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Бійці в зоні операції Об’єднаних сил готові до будь-яких сценаріїв, обстановка контрольована, - Павлюк. ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а військові в районі проведення ООС готові до всіляких сценаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації та готові до них. В цей час ситуація стабільна без істотних змін", - заявив Павлюк.

Він підкреслив, що російські окупанти продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілюють українські позиції. Також противник зосереджує військову техніку за межами району відведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн дістав поранення, російські війська тричі відкривали вогонь біля Мар’їнки, Невельского і Пісків, - пресцентр ОС

Командувач Об'єднаних сил заявив, що підрозділи ОС при необхідності відповідають на провокації окупантів та підкреслив, що військові готові негайно реагувати на будь-які погрози з боку російських найманців.

Нагадаємо, 12 лютого поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Автор: 

Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+26
Бережи Боже наших захисників.
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13.02.2022 00:55
+19
Хлопці, ми з вами!
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13.02.2022 01:01
+18
Молимося за Вас , дорогі наші захисники 🙁❤️🙏🏼
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13.02.2022 00:57
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Бережи Боже наших захисників.
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13.02.2022 00:55 Відповісти
Молимося за Вас , дорогі наші захисники 🙁❤️🙏🏼
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13.02.2022 00:57 Відповісти
Героям слава !!
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13.02.2022 00:59 Відповісти
Хлопці, ми з вами!
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13.02.2022 01:01 Відповісти
Я не пойму одного - Путлер нарисовал красные линии по атаке на ДыНыРы и ЛыНыРы! Почему мы не рисуем красные линии, что если с завтрашнего дня хоть один наш боец погибнет от минометного или снайперского огня, то это означает автоматическое уничтожение всеми возможными средствами (в том числе Байрактарами) вражеской позиции! нравится не нравится - Байрактары справятся!
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13.02.2022 01:07 Відповісти
Ну этот кабыздох бункерный может себе эти красные линии во весь ботокс на табле нарисовать... Или ты, кацап, думаешь что сдесь идиоты?
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13.02.2022 05:21 Відповісти
Эти рососиянцы сейчас из шкуры вон лезут и пытаются малейший повод изобрести, представляешь какой им будет подарок - если, как ты напечатал, "уничтожить всеми средствами" туда, от куда и так стабильно прилетает нон стопом который год...
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13.02.2022 05:54 Відповісти
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13.02.2022 10:04 Відповісти
А сколько их стоит сейчас по периметру всей Украины в такой холод и почти всю зиму ХОЛОД -300 - 200
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13.02.2022 10:13 Відповісти
ну,не все стоят...многие по окрестным деревням брагу воруют
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13.02.2022 10:16 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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13.02.2022 01:55 Відповісти
А для цього мав би бути другий Рейган...
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13.02.2022 06:00 Відповісти
та ничо...дуэт байден-хуйло работают над этим...и пока справляются.и справятся
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13.02.2022 09:59 Відповісти
Только в Киеве ничего не делается для обороны. Дороги фугасами не минируются. Путь открыт. Велкам рашисты.
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13.02.2022 07:25 Відповісти
Yes!
А не обрали б Зелю (чисто поржать) - не злили б Вагнерівців, не повіддавали б Цемахів і ко, ПП носився б з цим по ООНам, самітам НАТО, безпековим конференціям тощо, вибивав би подальші санкції для Росії, розвивав ЗСУ, і мабуть, все було б зараз по-іншому. Але так захотів нарід
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13.02.2022 08:38 Відповісти
Перемирие и прекращение огня нам поможет. Главное, не стрелять в бурятов, и Путин не нападет. Точняк! Ну или нападет. Ему наш военный пацифизм до одного места. Политико-дипломатический многолетний путь военных и дипломатов Украины привел к тому, что мы сейчас имеем на границах.
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13.02.2022 09:42 Відповісти
Политико-дипломатический многолетний путь военных и дипломатов Украины привел к тому ,что мы до сих пор не в тайожном саюзе и не приняты в раиську по отдельным областям....и до сих пор в кремле считают нас могильщиками вяликой раиськи .
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13.02.2022 10:07 Відповісти
К каким это всяческим сценариям готовы ...и сдаться тоже?Дубовая роща...
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13.02.2022 09:48 Відповісти
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13.02.2022 09:49 Відповісти
И для чего такие заявления? Я тоже могу прочитать по написанному (и глазом не моргнуть), но это никого не воодущевит, не успокоит или не вселит надежду! Если бы от сказал СВОИМИ СЛОВАМИ (что действительно думает), то наверное, его бы сразу сняли с должности и разжаловали.
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13.02.2022 09:51 Відповісти
желаешь залезть в голову другого,пацака?
у тебя уже давно ***** в голове хозяйничает.
ото не зарься на чужое,бо свое отдашь
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13.02.2022 10:09 Відповісти
Нет, дело не том, что и кто думает, а том, что когда говорить честно и искренне , то это сразу видно и вселяет доверие, а когда казенымым языком отбрехиваешься, то тошнит!
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13.02.2022 10:16 Відповісти
откуда вам знать,когда честно,а когда нечестно?
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13.02.2022 10:17 Відповісти
Да большинство людей от природы (инстинктивно) видят и понимают, когда говорят правду, а когда нет
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13.02.2022 10:19 Відповісти
ага...большинство кацаплян считает что результат 146% поддержки *****-приемлимый результат
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13.02.2022 10:20 Відповісти
нет, люди такие твари, верят не тому, что видят, а в то, что ХОТЯТ ВЕРИТЬ (и приводить доводы и факты бесполесно)!
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13.02.2022 10:27 Відповісти
вот ты сам себе и противоречишь .подсказать в чем,или сам разберешься?
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13.02.2022 10:33 Відповісти
нет никаких противоречий
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13.02.2022 10:40 Відповісти
а когда вы вообще предупреждали о своих пакостях?
все изподтишка,все вероломно...
но кажись сейчас зарвались .не с бункерным чюдом на каблуках с лифтом вам ждать успехов
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13.02.2022 10:11 Відповісти
бред.что значит к любым?а если они своими искандерами зафигнячат.Одна ракета поражение как два футбольных поля.А у них таких ракет и еще разных шо говна.Мы готовы к той войне что была раньше.А с воздуха у нас ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!!!
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13.02.2022 10:04 Відповісти
кацапа,не хвастай...хотя с тем,что у вас провал-поддержу
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13.02.2022 10:12 Відповісти
Умственно недоразвитый ты лучше скажи куда ты сбежал с Украины?
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13.02.2022 10:17 Відповісти
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13.02.2022 10:19 Відповісти
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13.02.2022 10:06 Відповісти
Не секрет что Расеей управляет не кремлёвский Фюрер, а Коллегия ФСБ
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13.02.2022 10:52 Відповісти
В 45км от Харькова танковая армия с гаубицами. Это вне зоны оос. А там то как?
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14.02.2022 08:12 Відповісти
 
 