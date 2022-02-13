Бійці в зоні операції Об’єднаних сил готові до будь-яких сценаріїв, обстановка контрольована, - Павлюк. ВIДЕО
Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а військові в районі проведення ООС готові до всіляких сценаріїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації та готові до них. В цей час ситуація стабільна без істотних змін", - заявив Павлюк.
Він підкреслив, що російські окупанти продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілюють українські позиції. Також противник зосереджує військову техніку за межами району відведення.
Командувач Об'єднаних сил заявив, що підрозділи ОС при необхідності відповідають на провокації окупантів та підкреслив, що військові готові негайно реагувати на будь-які погрози з боку російських найманців.
Нагадаємо, 12 лютого поблизу Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Лопаскине російські найманці двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не обрали б Зелю (чисто поржать) - не злили б Вагнерівців, не повіддавали б Цемахів і ко, ПП носився б з цим по ООНам, самітам НАТО, безпековим конференціям тощо, вибивав би подальші санкції для Росії, розвивав ЗСУ, і мабуть, все було б зараз по-іншому. Але так захотів нарід
у тебя уже давно ***** в голове хозяйничает.
ото не зарься на чужое,бо свое отдашь
все изподтишка,все вероломно...
но кажись сейчас зарвались .не с бункерным чюдом на каблуках с лифтом вам ждать успехов