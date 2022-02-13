Україна та Туреччина шукають шляхи зниження спричиненої РФ напруги в Азовському та Чорному морях, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Туреччини Мевлютом Чавушоглу російську загрозу в Чорноморському регіоні та "розвиток військово-технічної співпраці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт глави української дипломатії.
"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини", - повідомив Кулеба.
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путин объявил, что посол Карлов погиб на боевом посту. Ответом России на убийство посла в Турции будет «усиление борьбы с терроризмом». Между Путиным и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF Эрдоганом достигнута договорённость о совместном расследовании преступления.
Відео за посиланням - https://espreso.tv/yak-u-2014-mu-poblizu-rosiyskogo-bilgoroda-kontsentruyutsya-desyatki-udarnikh-gelikopteriv
Ранее Чавушоглу заявил, что заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки, в то время как Турция выступает за диалог с Россией.