Україна та Туреччина шукають шляхи зниження спричиненої РФ напруги в Азовському та Чорному морях, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Туреччини Мевлютом Чавушоглу російську загрозу в Чорноморському регіоні та "розвиток військово-технічної співпраці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт глави української дипломатії.

"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини", - повідомив Кулеба.

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