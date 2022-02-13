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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна та Туреччина шукають шляхи зниження спричиненої РФ напруги в Азовському та Чорному морях, - Кулеба

Україна та Туреччина шукають шляхи зниження спричиненої РФ напруги в Азовському та Чорному морях, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Туреччини Мевлютом Чавушоглу російську загрозу в Чорноморському регіоні та "розвиток військово-технічної співпраці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіт глави української дипломатії.

"Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини", - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Туреччина скоординували дії на тлі агресії Росії, - Держдеп

Автор: 

Азовське море (1617) росія (64926) Чавушоглу Мевлют (126) Чорне море (1658) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Закройте проливы для лоханок с дикарями, и никакой напряженности.
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13.02.2022 02:41
+11
есть уже проверенный путь снижения "напряженности"
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13.02.2022 03:09
+7
Три-четыре байрактара в кремль и фсьо само спадёт...
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13.02.2022 02:07
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Три-четыре байрактара в кремль и фсьо само спадёт...
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13.02.2022 02:07 Відповісти
Топить цапів і знизиться напруга.
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13.02.2022 02:08 Відповісти
Военные корабли Московии однозначно нужно топить, дикому народу нельзя доверять военную технику, все помнят когда эти дикари в космическом пространстве стреляли с космической станции по спутнику
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13.02.2022 08:56 Відповісти
Закройте проливы для лоханок с дикарями, и никакой напряженности.
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13.02.2022 02:41 Відповісти
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13.02.2022 02:47 Відповісти
есть уже проверенный путь снижения "напряженности"
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13.02.2022 03:09 Відповісти
Клоун это спецом они же и сделали.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путин объявил, что посол Карлов погиб на боевом посту. Ответом России на убийство посла в Турции будет «усиление борьбы с терроризмом». Между Путиным и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF Эрдоганом достигнута договорённость о совместном расследовании преступления.
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13.02.2022 08:44 Відповісти
2-3 незабутніх Ашоти, і московитські корита враз здриснуть
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13.02.2022 04:42 Відповісти
Повторюється 2014-ий. Поблизу російського Білгорода концентруються десятки ударних гелікоптерів ввечері 12 лютого 2022 року

Відео за посиланням - https://espreso.tv/yak-u-2014-mu-poblizu-rosiyskogo-bilgoroda-kontsentruyutsya-desyatki-udarnikh-gelikopteriv
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13.02.2022 05:57 Відповісти
Чи руцкіє не розуміють, що у них на шляху в разі війни знаходяться дамби на Дніпрі, а крім дамб ще є ядерні реактори. Чи потрібні Анкарі такі проблеми від руцкіх фашистів?
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13.02.2022 05:59 Відповісти
Туреччина шукає, а Україна нічого не шукає, поки не змінемо президента та міністра оборони.
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13.02.2022 08:10 Відповісти
Весь состав украинской власти очень схож как при Януковиче, Янукович тогда Крым продал за 3 млрд долларов, за сколько интересно Украину продадут?
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13.02.2022 09:00 Відповісти
В Омані вже продали.
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13.02.2022 11:31 Відповісти
Американці казали, що кацапи ставку роблять на Мураєва. Проте, по всій логіці мали б робити ставку на кума обнуленого. Ваші варіанти?
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13.02.2022 12:56 Відповісти
"Ukrainians aren't laughing now. Ukrainians are wondering if their comedian-turned-president can handle the world stage", - cnn. Там и про Коломойского есть.
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13.02.2022 08:21 Відповісти
Почему все молачат?

Ранее Чавушоглу заявил, что заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки, в то время как Турция выступает за диалог с Россией.
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13.02.2022 08:48 Відповісти
А що тут шукати? Якщо одна баедитськч кра'на відкидає всі міжнародні угоди і здоровий глузд, то до цієї країни треба застосувати те ж саме. Наприклад, закрити Боспор. Теж навчання зі стріл бами оголосити. Цього мало б вистачити.
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13.02.2022 08:59 Відповісти
Перекрийте боsфор тyт і дyмать не треба
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13.02.2022 09:04 Відповісти
І що, побудують підводний тунель для України?
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13.02.2022 09:07 Відповісти
Я зробив для себе тільки один висновок: весь мир боїться гребаних алкашей в фуфайках і валенках з ядерною зброєю в руках, котра як граната після 70 років пробула в землі. І тільки небольша когорта уродів заробляє на торгівлі зброєю. Вже давно можно було вгомонити ватників.
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13.02.2022 09:13 Відповісти
У Турции стать целью агрессии со стороны москальской ымперии не меньше, чем у Украины (а возможно даже и больше, и членство в НАТО тому не препятствие, а наоборот повод доказать, что немчура за турков умирать не будет). При всторжении в Украину москалы попытаются минимизировать жертвы среди гражданского населения (политические цели другие и свои рабы не поймут), а вот турков "жалеть" они не станут вообще!
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13.02.2022 09:40 Відповісти
не понятно что турки боятся ********** парашу им в два счета..и их помойную армию с металлоломом
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13.02.2022 12:42 Відповісти
 
 