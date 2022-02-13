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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу н.п. Лопаскине та Лобачеве, - штаб ООС

За добу війська РФ 4 рази відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу н.п. Лопаскине та Лобачеве, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

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Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили в штабі ООС.

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Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

обстріл (28228) Донбас (22354) бойові дії (3694) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Жопа, не жопа, а как любят цитировакть своего любимого брата два, сила в правде, а правда на нашей стороне. Тысячу лет мы с ними воюем, начиная с орды заканчивая бурятами. Так вот если за тысячу лет они нас не сломили, то и сейчас у них ничего не выйдет. И все будет Украина!!!
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13.02.2022 09:03
+4
На, если забыл как это было...
https://www.youtube.com/watch?v=dFk5EfGs8yU Маріуполь. Обстріл 24.01.2015 | Мариуполь. Обстрел 24.01.2015
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13.02.2022 08:43
+2
Прекращай такое говорить, мирные не при делах. Жилые кварталы и там где люди, трогать запрещено "Всем"!
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13.02.2022 08:30
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Прекращай такое говорить, мирные не при делах. Жилые кварталы и там где люди, трогать запрещено "Всем"!
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13.02.2022 08:30 Відповісти
На, если забыл как это было...
https://www.youtube.com/watch?v=dFk5EfGs8yU Маріуполь. Обстріл 24.01.2015 | Мариуполь. Обстрел 24.01.2015
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13.02.2022 08:43 Відповісти
Я помню, как эти мрази, тупо градами обстреляли Мариуполь. Вы поймите, у них путь и конец один. Мы всё же, не можем быть такими и *********** до неимоверности. А вот всю военщину, которая с оружием и т.д. это другое дело.
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13.02.2022 08:48 Відповісти
Ну почему же? Мне вот не импонируют игры в демократию. Которая себя изжила, по крайней мере в Украине от нее толку ноль. Мне больше по нраву авторитаризм и понятия Средних веков, где можно было бы у агрессора оттяпать его земли. И плевать на ООН и свитовую громадскисть, которая только и делает, что сглатывает очередной раз. Ассимилировать ватников бесполезно. Их можно только зачистить, а земли заселить, на сколько это вообще возможно. Другого выхода нет. Жертва мы, а не они, так что пускай жрут то дерьмо большой ложкой.
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13.02.2022 08:52 Відповісти
"Мне вот не импонируют игры в демократию. Которая себя изжила, по крайней мере в Украине от нее толку ноль. Мне больше по нраву авторитаризм"

П'яний, чи що? У будь-якому випадку, це ваша особиста думка і не більше
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13.02.2022 15:59 Відповісти
Трухину расскажи про демократию, или Юрченку с Иванисищем. Она у нас не работает. Есть власть мрозей, ну никак не демократия. По этому в Украине должен быть автритаризм с царем. а царем этим должен быть - Порошенко!!!
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13.02.2022 16:02 Відповісти
Нюрнбергский трибунал был только по руководителям нацисткой Германии и другим поехавшим преступникам. А почему там не судили тогда дидов, которые убивали, насиловали и грабили население Германии? Так отож. Так вот так и будет с сосияна, напади они на нас полномасштабно!!!
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13.02.2022 08:57 Відповісти
Если эта тварь Путинская пойдёт на такое. Это конечно жопа будет. Согласен...
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13.02.2022 09:00 Відповісти
Жопа, не жопа, а как любят цитировакть своего любимого брата два, сила в правде, а правда на нашей стороне. Тысячу лет мы с ними воюем, начиная с орды заканчивая бурятами. Так вот если за тысячу лет они нас не сломили, то и сейчас у них ничего не выйдет. И все будет Украина!!!
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13.02.2022 09:03 Відповісти
Ежедневный отчет № 33/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 12 февраля 2022 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 11 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке

Краткое изложение

- В Донецкой области СММ зарегистрировала 114 нарушений режима прекращения огня, включая 68 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 738 нарушений.
- В Луганской области Миссия зарегистрировала 258 нарушений режима прекращения огня (в т. ч. 30 взрывов), из которых 232, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, а 10 - как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 11 нарушений.
- СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского,
- Миссия осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 4 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- В Луганской области наблюдатели посетили неконтролируемые правительством пункт пропуска на границе и железнодорожную станцию.
- Команда СММ посетила районы у границы с Беларусью в Черниговской области.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности в пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции в Луганской области, которые не контролируются правительством.
- БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигналу GPS
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13.02.2022 12:46 Відповісти
 
 