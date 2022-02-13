Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах.

Про це заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда", - йдеться у заяві військового чиновника.

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Він сказав: "Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах".

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що нібито 12 лютого в районі курильського острова Уруп у територіальних водах Росії було виявлено підводний човен США типу "Вірджинія". Попередження залишити територіальні води РФ спочатку було проігноровано, потім американський підводний човен їх покинув.