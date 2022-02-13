Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ
Американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах.
Про це заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда", - йдеться у заяві військового чиновника.
Він сказав: "Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах".
Раніше в Міноборони РФ повідомили, що нібито 12 лютого в районі курильського острова Уруп у територіальних водах Росії було виявлено підводний човен США типу "Вірджинія". Попередження залишити територіальні води РФ спочатку було проігноровано, потім американський підводний човен їх покинув.
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А якщо човен був під водою то спитаться: "А где ваши даказательства?!"
Якби це у них було - вони-б уже "у всі дзвони били" від ООН і до останньої газетки по усьому світу!
---В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.---
Це означає що човен або був на глибині, або і не було його. Якийсь російський сонар забув похмілитися, та до нього прийшла білочка з галюцинаціями і човен примарився.
"Просинається з перепою командир підводного човна
- Штурман! Где мы?
- А х**его знает?
- Бл***! Как вы задрали! В последний раз! Боцман! Всплывать на перископную глубину! Вахтенный! Осмотреться!
- Командир! В двух кабельтовых рыбацкое судно!
- Третий торпедный апарат - товсь! Пли! Штурман! Записывай координаты по аварийной частоте!
Япония, США и ЕС считают Курилы оккупированной японской территорией.
Закінчив життя Верещагін теж в подібній "кампанії" - втопився під Порт-Артуром на крейсері "Петропавловськ" разом з адміралом Макаровим (крейсер підірвався на японській міні)
Росія як "правонаступник СРСР" до цих під юридично перебуває у стані війни з Японією!
Согласно их СМИ:
- Порошенко сбежал их Украины и на 4 (!) грузовиках (!) вывез семью и добро
- в Украину больше не пускают жителей РФ, то есть пускают только если умер близкий родственник, по свидетельству о смерти на руках
Первое из вести.уа, которое базирует данную новость на сообщении блогера, блогера, Карл.
Второе из страна.уа
Жду распятого мальчика, ну, вы поняли.
Старый савецкий анекдот...
Плывёт совковая лодка в подводном положении.
Когда видят приближается к ним какая то подводная лодка.
Капитан говорит, пошлите пловца, пускай определит, чья.
Приплывает назад пловец и говорит, - Американская, потому что на ней нет ниодного опознавательного знака.
Капитан, - У нас тоже, плыви опять.
Приплывает, назад. - Японская, заглянул в иллюминатор, а там так много аппаратуры.
Капитан, - У нас тоже, плыви опять.
Приплывает пловец назад. - Всё, точно определил, молдавская.
Капитан, - Почему!
- Я постучал, так они илюминатор открыли.
Да простят меня молдоване, не я придумал анекдот, а совок с "дружбой" народов.
ПингвЫн и нЭрпа...