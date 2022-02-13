За добу в Україні зафіксовано 24 518 нових випадків захворювання на коронавірус, 140 осіб померло, 8 288 - одужало, - МОЗ

За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 935 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 8 288 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 525 700 осіб;

одужало – 3 779 057 осіб;

летальних випадків – 102 808;

проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.

Також за добу 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.