За добу в Україні зафіксовано 24 518 нових випадків захворювання на коронавірус, 140 осіб померло, 8 288 - одужало, - МОЗ
За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 935 осіб;
летальних випадків – 140;
одужало – 8 288 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 525 700 осіб;
одужало – 3 779 057 осіб;
летальних випадків – 102 808;
проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Також за добу 36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.
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