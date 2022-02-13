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Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, - голова Міноборони Британії Воллес

Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, - голова Міноборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вважає "вторгнення" Росії в Україну ймовірним сценарієм, проте водночас не виключив і руху у бік деескалації.

Про це пише The Times у суботу, 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У статті газети наголошується, що, на думку міністра, таке "вторгнення дуже ймовірне". Також Воллес повторив зроблену раніше США оцінку, згідно з якою у РФ достатньо сил поблизу України, щоб за бажання "у будь-який момент розпочати наступ".

Водночас міністр наголосив, що "цілком може статися, що Росія просто "відключить" свої танки, і ми всі зможемо розслабитися". Тим не менш, Воллес зазначив, що у низці західних країн налаштовані тривожно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу та Герасимов запевнили, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, — голова Міноборони Британії Воллес

Крім того, Воллес слідом за аналогічними заявами адміністрації США сказав, що на думку Лондона, "Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, проте ситуація виглядає не найкращим чином".

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що на його погляд Росії в даному випадку не варто сподіватися на підтримку Китаю, оскільки "війна в Європі не буде на користь Пекіна".

Раніше низка країн поширила рекомендацію до своїх громадян негайно залишити територію України з міркувань безпеки.

Також читайте: Велика Британія виводить військових інструкторів з України

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія, "якщо схвалить таке рішення, має можливість напасти на Україну", "не чекаючи завершення Олімпіади" в Пекіні. При цьому Салліван у своїй заяві серед іншого стверджував, що, на думку Вашингтона, у Росії "не ухвалили рішення про те, як вчинити з Україною". "Я не стверджую, що остаточне рішення ухвалено", - сказав він.

Велика Британія (5549) росія (64926) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+29
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13.02.2022 08:49
+24
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13.02.2022 08:56
+15
нічогшо масштабношо не буде...просто амереканці почали працювати з москалями їхніми методами.. дезінформацією на випередження і кацапи в ауті ...шо робити???
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13.02.2022 08:57
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51 дивизион ПВО,это не "джихадмобили" с крупнокалиберными пулемётами,прекращайте бредить,да и закроет небо авиация НАТО,4 АЭС с двумя-тремя ядерными реакторами валить никто не позволит,куда ветер погонит эту дурь-одному Богу известно.
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13.02.2022 10:26 Відповісти
Речь о 130тыс групировке.На практике ПВО без авиации не решает ничего.Нужно учесть факт недоукомлектации большинства наших частей.Закроет ли небо НАТО?Может и нет,а может и да,надеятся не стоит,это глупо.
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13.02.2022 10:49 Відповісти
Ну какая-никакая авиация у нас всё-таки имеется и такого уж прямо тотального превосходства в воздухе у лаптей не будет,даже ИГИЛ "трубами" их "блохолёты" сбивали.
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13.02.2022 10:55 Відповісти
именно тотальное превосходство РФ в воздухе нам и опасно.
Это главный минус нашей армии..
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13.02.2022 13:06 Відповісти
Повного превосходства кацапів у повітрі не буде . Повне превосходство , буде тоді коли в України не залишиться жодної ракети для ППО . І коли їхні системи залпового вогню , вже нікому буде подавляти вогнем у відповідь . . Тобто , коли армія України , буде повністю знищена .
Але й тоді не факт що для 130 тис їхніх військ , потім настане тихе життя . Територіальну оборону ( партизанський опір ) неможливо знищити , ні авіацією , ні ракетами . Ну хіба що ядерними .
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13.02.2022 11:02 Відповісти
ее и не понадобится уничтожать.
Смотря какие цели ставит. Если захватить Киев - то да, этого не будет.
А вот попытка захватить полностью Луганскую и Донецкую области - вполне реальна.
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13.02.2022 13:07 Відповісти
навіщо морочити голову загадками. "ухвалив - не ухвалив".
Коли в тебе в сусідах орда повна орків - ти повинен бути завжди напоготові.
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13.02.2022 11:39 Відповісти
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