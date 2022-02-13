Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, - голова Міноборони Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вважає "вторгнення" Росії в Україну ймовірним сценарієм, проте водночас не виключив і руху у бік деескалації.
Про це пише The Times у суботу, 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У статті газети наголошується, що, на думку міністра, таке "вторгнення дуже ймовірне". Також Воллес повторив зроблену раніше США оцінку, згідно з якою у РФ достатньо сил поблизу України, щоб за бажання "у будь-який момент розпочати наступ".
Водночас міністр наголосив, що "цілком може статися, що Росія просто "відключить" свої танки, і ми всі зможемо розслабитися". Тим не менш, Воллес зазначив, що у низці західних країн налаштовані тривожно.
Крім того, Воллес слідом за аналогічними заявами адміністрації США сказав, що на думку Лондона, "Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, проте ситуація виглядає не найкращим чином".
Міністр оборони Великої Британії наголосив, що на його погляд Росії в даному випадку не варто сподіватися на підтримку Китаю, оскільки "війна в Європі не буде на користь Пекіна".
Раніше низка країн поширила рекомендацію до своїх громадян негайно залишити територію України з міркувань безпеки.
Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія, "якщо схвалить таке рішення, має можливість напасти на Україну", "не чекаючи завершення Олімпіади" в Пекіні. При цьому Салліван у своїй заяві серед іншого стверджував, що, на думку Вашингтона, у Росії "не ухвалили рішення про те, як вчинити з Україною". "Я не стверджую, що остаточне рішення ухвалено", - сказав він.
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Это главный минус нашей армии..
Але й тоді не факт що для 130 тис їхніх військ , потім настане тихе життя . Територіальну оборону ( партизанський опір ) неможливо знищити , ні авіацією , ні ракетами . Ну хіба що ядерними .
Смотря какие цели ставит. Если захватить Киев - то да, этого не будет.
А вот попытка захватить полностью Луганскую и Донецкую области - вполне реальна.
Коли в тебе в сусідах орда повна орків - ти повинен бути завжди напоготові.