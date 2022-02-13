Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова, - керівник МЗС Пейн

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила в неділю, що через загострення ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона також заявила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно залишити Україну комерційним шляхом".

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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на прес-конференції сказав, що ситуація "сягнула дуже небезпечної стадії". Водночас, він звинуватив Китай у тому, що той не реагує на дії Росії.

"Китайський уряд із задоволенням критикує Австралію (...), він, однак, зберігає лякаючу мовчанку щодо скупчення російських військ на українському кордоні", - заявив Моррісон.

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