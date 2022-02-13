Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова, - керівник МЗС Пейн
Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила в неділю, що через загострення ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Вона також заявила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно залишити Україну комерційним шляхом".
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на прес-конференції сказав, що ситуація "сягнула дуже небезпечної стадії". Водночас, він звинуватив Китай у тому, що той не реагує на дії Росії.
"Китайський уряд із задоволенням критикує Австралію (...), він, однак, зберігає лякаючу мовчанку щодо скупчення російських військ на українському кордоні", - заявив Моррісон.
Топ коментарі
+10 Володимир Мик
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+4 Ksenia VB
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З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
ОстВест.
Та скоро дешевше квартиру у Відні буде купити ніж у Львові! Ото зараз ціни взлетять на нерухомість...
Львів, шо резиновий?!
Израиль готов перенести посольство из Киева во Львов
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Це де ви всі поміститесь у Львові?!
«Ізраїль готує план дій у надзвичайних ситуаціях щодо відкриття альтернативного дипломатичного представництва у Львові на Західній Україні та евакуації громадян Ізраїлю наземним шляхом через Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Перші переговори з цими країнами вже відбулися», - написав журналіст.