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Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова, - керівник МЗС Пейн

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова, - керівник МЗС Пейн

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила в неділю, що через загострення ситуації на російсько-українському кордоні тимчасово евакуює посольство країни з Києва до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Вона також заявила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно залишити Україну комерційним шляхом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Австралії рекомендує своїм громадянам залишити Україну в найкоротші терміни

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на прес-конференції сказав, що ситуація "сягнула дуже небезпечної стадії". Водночас, він звинуватив Китай у тому, що той не реагує на дії Росії.

"Китайський уряд із задоволенням критикує Австралію (...), він, однак, зберігає лякаючу мовчанку щодо скупчення російських військ на українському кордоні", - заявив Моррісон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну: "Настав час"

Австралія (428) евакуація (2304) Меріс Пейн (3)


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Топ коментарі
+10
Що ти мелеш?
З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
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13.02.2022 10:01
+5
Ніфіга не буде. Зеля зуб дає.
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13.02.2022 10:03
+4
Всі втікають у Львів. Я думаю загроза реальна.
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13.02.2022 09:48
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Всі втікають у Львів. Я думаю загроза реальна.
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13.02.2022 09:48 Відповісти
Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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13.02.2022 09:55 Відповісти
Сафронов, хорош уже пихать ковид во все темы. Если ***** нападет, то проблема каранавириса решится сама собой
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13.02.2022 09:58 Відповісти
Вакцинация поражает мозг начинается прогрессирующее ковидобесие
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13.02.2022 10:04 Відповісти
У нас пол офиса болеет ковидом. Я вакцинирован и мне пофиг, хотя со всеми контактировал, а с некотороми даже очень тесно . Хотя у меня здоровья столько, что могу еще и поделиться
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13.02.2022 10:09 Відповісти
В моєму оточенні всі вакциновані(престижним файзером) справно хворіють(температура і симптоми О'Макрона). Їх шляк трафляє, що мені, невакцинованому, все пофіг.
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13.02.2022 10:30 Відповісти
штампов каранавириса много. вакцына одна. козы с носа это ж ерунда так-то, да и плр тест это 50\50. главное шо все живы и без осложнений
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13.02.2022 10:34 Відповісти
в нас майже весь офіс - я вакцинувався, бо перший раз тяжко хворів... але Омікрон зачепив....десь тиждень погано почував себе - з понеділка знову у строю.. навіть орз довше хворів
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13.02.2022 12:22 Відповісти
Пора вже відкривати психдиспанцери без підключення до нету!
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13.02.2022 11:04 Відповісти
Понти кацапів бійшли до верхньої точки кипіння, після 14.02. їм тільки і срати прийдеться
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13.02.2022 11:23 Відповісти
Немає сенсу в таких змінах. До Львова з бресту, наприклад, ближче, ніж до західного кордону з Польщею, країною NATO, де вже є певна кількість війська та озброєння.
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13.02.2022 09:51 Відповісти
В Москве бьі очень хотели , чтобьі дипломатьі Запада покинули Украину , но обломились их хотелки ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.02.2022 09:55 Відповісти
Що ти мелеш?
З Бресту до Львова ближче ніж зі Львова до польського кордону???
З Бресту до Львова 300 км, а зі Львова до польського кордону 75 км
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13.02.2022 10:01 Відповісти
Думаю під приводом захисту диппредставництв Нато може завести "обмежений" свій контингент. Могли би пару консульств перенести і в Франківськ з Тернополем
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13.02.2022 10:40 Відповісти
Ви в курсі, що від Львова до кордону з Польщею 80 км?
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13.02.2022 10:05 Відповісти
Садового пора назначать замом Кулебьі ? Шутка , а серьезно , вопрос приема и размещения западньіх диппредставительств непростой , но Львов справится !💯
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13.02.2022 09:53 Відповісти
Не дай Бог нам, у Львові ОП! Кріворожім в Кріворожьє
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13.02.2022 10:11 Відповісти
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13.02.2022 09:55 Відповісти
где ?
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13.02.2022 09:56 Відповісти
По всей видимости ***** прямым текстом (кому-то) сказал, что остановится в Украине только на границах СССР до 17-го сентября 1939 года
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13.02.2022 09:56 Відповісти
У них боеспособных войск около 200 тыс. Какие границы до 1939? Ему что бы нас запугивать пришлось с каких-то ***..й мясо снимать и отправлять к нашим границам
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13.02.2022 09:59 Відповісти
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13.02.2022 09:59 Відповісти
То есть на юг Одесской области можно переезжать. У меня родичи в Аккермане...
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13.02.2022 10:08 Відповісти
Надо же, до WW2 Аккерман был румынским?
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13.02.2022 10:12 Відповісти
Да, пока краснопузые не приперлись в 1940.
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13.02.2022 10:17 Відповісти
Если бы не краснопузые, он бы так и остался Румынией?
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13.02.2022 10:20 Відповісти
История не терпит сослагательного наклонения, откуда я знаю кто б и кем остался? Карта эта переносится на нынешнее состояние дел и планы кремлевского упыря.
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13.02.2022 10:26 Відповісти
То шо? БУдет наступ?
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13.02.2022 09:56 Відповісти
Ніфіга не буде. Зеля зуб дає.
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13.02.2022 10:03 Відповісти
Дранг нах Ост Вест.
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13.02.2022 09:56 Відповісти
Шо там зеля победил контрабанду? чи есть еще папиросы по дешовке в Запорожье?
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13.02.2022 09:59 Відповісти
Боротьба тривала місяць, а потім все повернулось на круги своя.
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13.02.2022 10:05 Відповісти
Паління звичайно погана звичка, але краще не платити цим сраним зе-баригам взагалі, якшо вже палиш
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13.02.2022 10:12 Відповісти
Уяви собі що Прима без фільтру (червона пачка) яка коштувала копійки, зараз 48 гривень.
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13.02.2022 10:24 Відповісти
Та прима без фільтра це жесть. Тоді вже краще прилуки
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13.02.2022 10:29 Відповісти
маккартни. ты можешь от меня как то отцепится с постами сообщениями мне? только ты меня бомбишь как бы ответами на мои посты, всё что ты постишь всем а мне цифры показывает на счётчике как ответ мне)) что ты там нахимичил с настройками....?
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13.02.2022 10:33 Відповісти
это ты смешон тут бомбишь что зря под все без разбора новости...я же всё вижу . ты монетизацией занимаешся на постах.... у меня красный счётчик твоих ответов всем оставившим посты .
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13.02.2022 10:42 Відповісти
Це у тебе локальна проблема.
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13.02.2022 10:40 Відповісти
просто ужас в настройках и подписках нет никого.... как нет на сайте его то мне высвечивают только те читатели которые ставят просто мне лайк я гляну кто и всё, а так это и ответы всем маккартни .а там бомбёжка десятками....я уже знаю что это ему...((
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13.02.2022 10:45 Відповісти
Ти ж на нього підписаний. Ось він і бомбить тебе. Відпишись.
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13.02.2022 10:53 Відповісти
Пусть страдает
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13.02.2022 11:08 Відповісти
хахахахах знайшов тут був підписаний..... він хакер...хахахахаха я ні накого не підписуюсь і до себе не чікаю нікого...я займаюсь своїми ділами в инеті, і чітаю новини вс' відповідаю на те що мене заціпило..а не на те що хтось пише ...фух блін хай бомбить далі
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13.02.2022 11:33 Відповісти
Прилуки мені ніколи не подобались. А сигарету перерізаю навпіл і вставляю в мунДТштук з ватою і виходить 1/2 сигарети з фільтром. А Приму, Астру, Ритм купую за 14 гривень. Кредо(Білорусь) з фільтром 23 гривні.
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13.02.2022 10:38 Відповісти
Якщо живеш в приватному секторі, чи є дача на Хортиці, то вирощуй свій тютюн елітних сортів
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13.02.2022 10:40 Відповісти
В Львові ростуть ціни на нерухомість.
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13.02.2022 10:02 Відповісти
Так, виросли настільки що ніхто квартири в рагулятниках не може розкупити. Приїдуть кенгурнуті і закуплять ті кладовки.
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13.02.2022 11:07 Відповісти
Оказывается Китай во всем виноват. У кого что болит.
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13.02.2022 10:06 Відповісти
Китай преступно выжидает. Так что косвенно виноват.
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13.02.2022 10:11 Відповісти
Запад мутит в Гонконге и Тайване, и за уйгуров постоянно санкции вводит. Зачем Китаю поддерживать Америку.
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13.02.2022 10:16 Відповісти
До дупи Америка. Виходить, що Китай підтримує війну в Європі.
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13.02.2022 10:22 Відповісти
Вот именно. Все это на руку Китаю.
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13.02.2022 10:23 Відповісти
Из Австралии вообще собираются сделать непотопляемый авианосец с ядерными подлодками. Не против же Мадагаскара все это делают.
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13.02.2022 10:19 Відповісти
А может маштабное наступление в понимании США, это если захватят Львов? А все остальное это так, не считаетмся? Поэтому все туда и рвутся с посольствами.
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13.02.2022 10:08 Відповісти
Можливо столицю України хочуть перенести у Львів? хт/з
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13.02.2022 10:36 Відповісти
По крайній мірі у Львові важко собі уявити ситуацію де розстрілюють сотню людей серед міста на майдані а по вулицях міліонного міста далі їздять машини не звертаючи увагу, чи де більша половина міста блеє на мові окупанта
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13.02.2022 10:49 Відповісти
Складывается впечатление, что особо рьяные моральные выродки из стран, которые больше всех продвинулись в становлении нового мирового порядка, просто из трусов выскакивают, дабы отвлечь внимание мировой общественности очередной войнушкой, отвлечь внимание умственно-ущербного населения от уготованного ему цифрового концлагеря и воплощающихся в жизнь пунктов программы Клауса Шваба и К.
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13.02.2022 10:36 Відповісти
Так скоро и недвижимость в Киеве дешеветь начнет
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13.02.2022 11:01 Відповісти
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13.02.2022 11:09 Відповісти
еще одни терпилойды все во львов
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13.02.2022 12:48 Відповісти
Та ви замахали.................
Та скоро дешевше квартиру у Відні буде купити ніж у Львові! Ото зараз ціни взлетять на нерухомість...
Львів, шо резиновий?!
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13.02.2022 19:32 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-posolstvo-ssha-evakuyuyut-z-kiyeva-do-lvova-novini-ukrajini-50216295.html «Тимчасове рішення». Посольство США евакуюють з Києва до Львова



Израиль готов перенести посольство из Киева во Львов
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Це де ви всі поміститесь у Львові?!
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Журналіст видання Axios Барак Равід у Twitter повідомив, що https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ssha-nazvali-izrajilyu-datu-mozhlivogo-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-ostanni-novini-50216223.html Ізраїль готує план дій на тлі можливого російського вторгнення в Україну.

«Ізраїль готує план дій у надзвичайних ситуаціях щодо відкриття альтернативного дипломатичного представництва у Львові на Західній Україні та евакуації громадян Ізраїлю наземним шляхом через Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Перші переговори з цими країнами вже відбулися», - написав журналіст.
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13.02.2022 19:43 Відповісти
 
 