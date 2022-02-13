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Епідзонування України: в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей, 2 в "жовтій", інші - в "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на неділю, 13 лютого, лише Полтавська та Харківська області перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, рівень захворюваності у Полтавській та Харківській областях становить 1 051 та 1009 на 100 тис. населення відповідно, в той час, як рівень захворюваності по країні становить 1 269 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
При цьому в червоній зоні перебувають: Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Луганська та Хмельницька області.
Інші області - на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.
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Единственной преградой на пути этого плана являются ВСУ.
Война скоро поставит точки в этой истории и жизни этих упырей тоже !!!