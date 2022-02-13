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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей, 2 в "жовтій", інші - в "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Станом на неділю, 13 лютого, лише Полтавська та Харківська області перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, рівень захворюваності у Полтавській та Харківській областях становить 1 051 та 1009 на 100 тис. населення відповідно, в той час, як рівень захворюваності по країні становить 1 269 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

При цьому в червоній зоні перебувають: Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Луганська та Хмельницька області.

Інші області - на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

Епідзонування України: в червоній зоні карантину перебуває 5 областей, 2 в жовтій, інші - в помаранчевій, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5390) епідемія (218) коронавірус (19923)


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Чи доречно зараз відкривати навчальні заклади, враховуючи пік пандемії та самі небезпечні два тижні в плані можливого нападу росії? МЗС багатьох країн(США, Британія, Японія, Нідерланди) закликають своїх громадян покинути Україну, школи постійно мінують, вірус перекинувся на дітей. Можливо, варто було почекати до весни ?
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13.02.2022 10:49 Відповісти
бесноватому шляшку не покоя..
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13.02.2022 10:55 Відповісти
Пора цих психопатів назад в палату №6 і нет відрубати, може частково виздоровіють.
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13.02.2022 11:13 Відповісти
Всё происходящее сильно смахивает на уже состоявшийся раздел Украины.
Единственной преградой на пути этого плана являются ВСУ.
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13.02.2022 11:19 Відповісти
ха.. а эти дауны-айболиты все раскрашивают в цвета эпидемзоны !!!
Война скоро поставит точки в этой истории и жизни этих упырей тоже !!!
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13.02.2022 12:28 Відповісти
 
 