Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

У разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Латвія готова прихистити близько 10 тисяч українців.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне телерадіомовлення LSM.

За словами Голубєвої, відомство вже розробило план та передало для оцінки іншим міністерствам. Вона вважає, що зараз не варто фокусуватися на числах, скільки Латвія могла б прийняти, однак має бути зрозумілим, де і як розмістити до 10 тисяч осіб.

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"Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що Україна має специфічні обставини. По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (латвійці – ред.) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, станеться війна", - сказала Голубєва латвійському радіо.

Міністр наголосила, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні. "Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми чекаємо від інших міністерств коментарів та пропозицій щодо його покращення", - зазначила глава МВС Латвії.

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Раніше МЗС Латвії закликало всіх жителів країни, які перебувають на території України, найближчим часом її залишити - через ймовірне загострення обстановки.