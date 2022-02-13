Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ
У разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Латвія готова прихистити близько 10 тисяч українців.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне телерадіомовлення LSM.
За словами Голубєвої, відомство вже розробило план та передало для оцінки іншим міністерствам. Вона вважає, що зараз не варто фокусуватися на числах, скільки Латвія могла б прийняти, однак має бути зрозумілим, де і як розмістити до 10 тисяч осіб.
"Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що Україна має специфічні обставини. По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (латвійці – ред.) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, станеться війна", - сказала Голубєва латвійському радіо.
Міністр наголосила, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні. "Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми чекаємо від інших міністерств коментарів та пропозицій щодо його покращення", - зазначила глава МВС Латвії.
Раніше МЗС Латвії закликало всіх жителів країни, які перебувають на території України, найближчим часом її залишити - через ймовірне загострення обстановки.
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-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
Если Вы не против, я сохраню у себя эту нетленку!
Скорее всего с 14.02 с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено.
В Британии крупнейшая страховая уже разослала уведомления, что c 14.02 с 14:00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины
Вже маємо одного - на чолі держави...
-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:
-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
Думаєш їх не буде чи не шкода своїх цапіків ?
Чуєш, моксєль...а чого ви всі як один під німецьким прапором ховаєтесь ? Зігуєте в ничку ?
Я не прячусь под прапором , я действительно гражданин Румынии, а Румыния поддерживает территориальную целостность Украины и помогает оружием .
а про мобилизация всех, кричалка патриота, который в польшу побежит
кстати я конечно понимаю, что ну это сложно думать, но вот я тебе скажу, допустим мужчин в укр млн 7 способных, оружия на складе ну млн 3-4. воевать камнями или говном кидать ?
Там не откажут: граждане, все таки…
нет
суеверитет
москва пообещала газ по 3, разницы хватит на правнуков премьера
вот боюсь я, что и Зе что-то там покупает по 3
1. ********
2. Ленка
3. дЕрьмак
4. арахинидия
5. Юзик
и т.д.
....
Еслт 10 000 подобных говнюков заберете - никто больше не уедет.
Потому что, пока они не были при власти, пока был Порох - ху...ло сидело под лавкой и не отсвечивало.
в случае чего - мы можем принять тысяч 300 беженцев из латвии
но, что бы это не были беженцы или пленные из московии
Остальные страны будут принимать - постольку-поскольку.