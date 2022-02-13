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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

Латвія готова прийняти до 10 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

У разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Латвія готова прихистити близько 10 тисяч українців.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне телерадіомовлення LSM.

За словами Голубєвої, відомство вже розробило план та передало для оцінки іншим міністерствам. Вона вважає, що зараз не варто фокусуватися на числах, скільки Латвія могла б прийняти, однак має бути зрозумілим, де і як розмістити до 10 тисяч осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія може забезпечити проживанням до 2 тис. біженців з України, - міністр Рійсало

"Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що Україна має специфічні обставини. По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (латвійці – ред.) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, станеться війна", - сказала Голубєва латвійському радіо.

Міністр наголосила, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні. "Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми чекаємо від інших міністерств коментарів та пропозицій щодо його покращення", - зазначила глава МВС Латвії.

Також читайте: У Польщі очікують до мільйона біженців з України у разі повномасштабного вторгнення Росії

Раніше МЗС Латвії закликало всіх жителів країни, які перебувають на території України, найближчим часом її залишити - через ймовірне загострення обстановки.

біженці (1860) Латвія (1343) росія (64935) українці (2537)


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Топ коментарі
+17
першого чекайте....

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13.02.2022 10:56
+17
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:04
+14
Малоймовірно, що українці побіжать. Хіба що гниди при владі. Ці першими кинуться навтьоки.
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13.02.2022 10:52
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Малоймовірно, що українці побіжать. Хіба що гниди при владі. Ці першими кинуться навтьоки.
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13.02.2022 10:52 Відповісти
Для гнид є Стінгери.
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13.02.2022 10:55 Відповісти
Вот когда начинаешь понимать, кто друг, а кто враг! Хотя и раньше было заметно, но все будут судимы по делам их(с)
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13.02.2022 11:03 Відповісти
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:04 Відповісти
И на том спасибо
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13.02.2022 10:52 Відповісти
першого чекайте....

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13.02.2022 10:56 Відповісти
Ржунимагу! пацталом!
Если Вы не против, я сохраню у себя эту нетленку!
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13.02.2022 11:24 Відповісти
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa·1 хв❗️
Скорее всего с 14.02 с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено.

В Британии крупнейшая страховая уже разослала уведомления, что c 14.02 с 14:00 по Лондону прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины
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13.02.2022 10:56 Відповісти
Дануна...
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13.02.2022 11:07 Відповісти
У центрах прийому біженців слід передбачити присутність і українських воєнкомів. Жінкі, діти, літні люди можуть залишатися, а чоловіки мають бути відпрвілені назад, і безпосередньо у армію!
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13.02.2022 10:56 Відповісти
Втікачі-чоловіки з України на фронті не потрібні... як і Україні - в цілому...

Вже маємо одного - на чолі держави...
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13.02.2022 11:09 Відповісти
В випадку чергового вторгнення росії ...

-Основним завданнями психологічної підготовки ВСІХ українців має стати наступне:

-"У полон солдатів агресора не брати!"
-"Ніхто з окупантів живим з України не повинен піти"!
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13.02.2022 11:11 Відповісти
И закапывать на месте. И плодородность земли повысится и с говном возни меньше.
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13.02.2022 11:36 Відповісти
а розміновувати саперами?
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13.02.2022 11:19 Відповісти
Я воював у 15 році і зараз не збираюсь. Поїду до країни, яка надасть притулок.
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13.02.2022 11:10 Відповісти
В якій сауні ти воювало?
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13.02.2022 11:19 Відповісти
В сауні, в якій ти мені відсмокчував, забув?
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13.02.2022 22:14 Відповісти
Смоктати це твоє! Так що йди далі смокчи вояка😂
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14.02.2022 08:35 Відповісти
Обісравсь від першого ж пострілу і втік додому ?
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13.02.2022 11:29 Відповісти
Походу в 1915.
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13.02.2022 14:25 Відповісти
У сцикопіхота зесцікуна тивоювало?
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13.02.2022 14:30 Відповісти
Трупами будем закидывать ?
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13.02.2022 11:29 Відповісти
Росіскими трупами.
Думаєш їх не буде чи не шкода своїх цапіків ?
Чуєш, моксєль...а чого ви всі як один під німецьким прапором ховаєтесь ? Зігуєте в ничку ?
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13.02.2022 11:30 Відповісти
это скорее всего наша местная немецкая вата-приехала в Германию с Казахстана,куда немцев выселила русня умирать ,а теперь любит расиюшку и ссср...такие вот ублюдки -манкурты
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13.02.2022 11:37 Відповісти
В Германии всегда легче любить совок.
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13.02.2022 14:27 Відповісти
и ненавидеть клятый запад
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13.02.2022 14:35 Відповісти
Надо вам квест комнаты устроить под названием "Назад в эссср", с очередями и пустыми полками, плюс сыновей своих в СА под дедовщину, а то немцы не знают, что это за ху.ня, у них и при совке в ГДР всё в магазинах было без очередей.
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13.02.2022 14:40 Відповісти
у меня жена дочь оккупанта ,почти всё детство в гдр прожила -мы потом с ней в те места ездили так она в шоке была несмотря на восстановленные дороги и инфраструктуру какая пропасть между бывшей гдр и нормальной Германией.
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13.02.2022 15:06 Відповісти
Передали же , что не солдаты пойдут в атаку , а ожидается массированный обстрел ракетами , точечный удар по скоплениям войск и зброи .

Я не прячусь под прапором , я действительно гражданин Румынии, а Румыния поддерживает территориальную целостность Украины и помогает оружием .
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13.02.2022 12:41 Відповісти
При вяликом совке управляемых снарядов на танк было две штуки на боекомплект. Какими ракетами, надувными? Пускай счас пуляют террористы ***.ы, потом придут на разворошеное осиное гнездо.
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13.02.2022 14:30 Відповісти
видимо впн тебе слово ничего не говорит

а про мобилизация всех, кричалка патриота, который в польшу побежит

кстати я конечно понимаю, что ну это сложно думать, но вот я тебе скажу, допустим мужчин в укр млн 7 способных, оружия на складе ну млн 3-4. воевать камнями или говном кидать ?
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13.02.2022 12:56 Відповісти
ОП...кабмин...рада...и все их родычи...могут и не поместится...
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13.02.2022 11:01 Відповісти
Они в более привлекательные страны эвакуируются.
Там не откажут: граждане, все таки…
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13.02.2022 11:07 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС.
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13.02.2022 11:04 Відповісти
Скатертью дорожка
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13.02.2022 11:07 Відповісти
Лучше из НАТО
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13.02.2022 11:08 Відповісти
великая венгрия решила показать суверенитет
нет
суеверитет
москва пообещала газ по 3, разницы хватит на правнуков премьера

вот боюсь я, что и Зе что-то там покупает по 3
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13.02.2022 11:22 Відповісти
Женщины и дети, пожилые люди, а всю шоблу зелёную на ноль
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13.02.2022 11:06 Відповісти
ОК. за мной не занимать
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13.02.2022 11:09 Відповісти
Латвійським браттям-респект...
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13.02.2022 11:10 Відповісти
А можна уже сейчас?

1. ********
2. Ленка
3. дЕрьмак
4. арахинидия
5. Юзик

и т.д.
....

Еслт 10 000 подобных говнюков заберете - никто больше не уедет.

Потому что, пока они не были при власти, пока был Порох - ху...ло сидело под лавкой и не отсвечивало.
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13.02.2022 11:11 Відповісти
Нельзя до бесконечности куда-то бежать. Выпрашивать годами перемирия, прекращать огонь - все наше "политико-дипломатическое" балабольство ведет в никуда. Приводит к данной ситуации на границах.
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13.02.2022 11:14 Відповісти
латыши,
в случае чего - мы можем принять тысяч 300 беженцев из латвии
но, что бы это не были беженцы или пленные из московии
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13.02.2022 11:16 Відповісти
лучше умереть на родной земле,прихватив с собою пару-тройку москалей.
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13.02.2022 11:22 Відповісти
Семью отправлю. Сам не поеду. Я неплохо стреляю.
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13.02.2022 11:27 Відповісти
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13.02.2022 11:28 Відповісти
в СРСР не було масових біженців з 1941 року, може, тому він і проіснував до 1991 року, а не до 1943?
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13.02.2022 11:51 Відповісти
Може досить нагнітати цю істерію ,це точно не допомагає украінцям.
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13.02.2022 12:01 Відповісти
Тут моі батько і мати тут наша пісня крилати
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13.02.2022 12:21 Відповісти
Ця цифра дуже мало для вийны, счёт биженцив пиде на мульйоны .
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13.02.2022 12:48 Відповісти
Польше придется несладко в первую очередь.
Остальные страны будут принимать - постольку-поскольку.
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13.02.2022 12:55 Відповісти
Бери выше, мильярды, через границу с Китаем.
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13.02.2022 16:26 Відповісти
Ага, прямо сейчас "беженцы" на бизнес джете UAG21A пересекают границу Украины с Польшой (в Ригу летят)!
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13.02.2022 12:51 Відповісти
Если ***** рискнёт здоровьем, закрыть границы и объявить мобилизацию, паникеры без крова и семьи, могут валить сейчас.
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13.02.2022 14:33 Відповісти
Спасибо латышам, но бежать будут мародеры ***** назад, правда не все.
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13.02.2022 14:35 Відповісти
Якщо буде необхідність, на кордоні повинні пропускати тільки жінок та дітей до 18 років, чоловіки зобовязані залишатись в Україні. Кожен повинен прикласти максимум зусиль на оборону нашої НЕНЬКИ-УКРАЇНИ, будь це солдат, офіцер, водій, токар, програміст... Смерть кожному кацапцу, що посміє ступити на нашу землю.
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13.02.2022 16:26 Відповісти
 
 