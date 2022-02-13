Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"

Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Суспільному повідомили у пресслужбі SkyUp.

Як зазначається, 12 лютого лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України. У результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна) був вимушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", — розповіли в авіакомпанії.

В SkyUp додали, що змогли організувати трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва та забезпечили всіх пасажирів харчуванням.

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