Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"
Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Суспільному повідомили у пресслужбі SkyUp.
Як зазначається, 12 лютого лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України. У результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна) був вимушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.
"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", — розповіли в авіакомпанії.
В SkyUp додали, що змогли організувати трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва та забезпечили всіх пасажирів харчуванням.
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Треба шукати, хто за цим стоїть.
Тим цікавіше буде дізнатися.
Як і з єдиною хворобою в світі.
Результат теж співрозмірний: страждає той, про кого "піклуються" і "захищають".
До речі звук теж не передає запахи - однак коли я чую мелодію " С добрым утром!" яка звучала в моєму дитинстві в ранковій радіопередачі то у мене в роті починається слиновиділення і я чую запах вареників з сиром - це у нас був традиційний сніданок у неділю От ці вареники для своїх дітей і внуків ми і будемо захищать!
Стыдно, до сих пор, об этом не знать.
Заспокойся дідусь. Може пишу трохи довше і більше проблем нема ніяких.
Вибачишся, якщо я тобі доведу, що я до "МКДу" не маю нікого відношення?
-я и говорю, в Германии бы тебя напичкали медикаментами. И был бы- "дедушка- божий одуванчик". Но в Украине интересней- "везде шпионы, агенты, боты...")) Ну ок, что я могу с эти поделать???
И скажите, что это всё не связано.