З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко заявляє про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 14 лютого.
Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Швидше за все, з завтрашнього дня (14 лютого - ред.) з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України", - зазначив Гончаренко.
Він також повідомив, що власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
"На даний момент KLM скасував свої рейси, Sky Up вже садить рейс з Фуншалу до Кишинева, сьогодні з'явиться заборона від Air France. Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтесь дістатися додому, то найкраще це робити вже. Тому що, найближчого тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", - наголосив нардеп.
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