УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11763 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
69 389 181

З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявляє про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 14 лютого.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, з завтрашнього дня (14 лютого - ред.) з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України", - зазначив Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"

Він також повідомив, що власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

"На даний момент KLM скасував свої рейси, Sky Up вже садить рейс з Фуншалу до Кишинева, сьогодні з'явиться заборона від Air France. Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтесь дістатися додому, то найкраще це робити вже. Тому що, найближчого тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", - наголосив нардеп.

Також читайте: Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну

авіація (4113) літак (2898) авіасполучення (3064) Гончаренко Олексій (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+75
Спасибо, спасибо родимому *********!

За мир.
За то, шо смотрел Путину в коричневый глаз.
За борщевой набор.
За закопанный назад бурштын, за прекращенную контрабанду, за 100 школ, 100 аэропортов, за космодром.

За смартфоны, за бесплатную коммуналку, за 4000 у.е. зарплаты.

Спасибо, родимый.

Спасибо.
показати весь коментар
13.02.2022 11:33
+48
Тоесть санкции на Украину они наложили? Зато над Кацапстаном самолеты летают. Весь мир понимает что Украину будут месить при етом на ********* санкции не применяют. Вот такие они европейские ценности. Помню в школе тоже наказывали не забияку а того кто давал ему сдачи, мол нужно терпеть, а с забияки все равно ничего не возьмешь
показати весь коментар
13.02.2022 11:42
+34
Это справедливо только если те же меры будут предприняты на рф.
Иначе это не война с РФ а с Украиной. Абсурд
показати весь коментар
13.02.2022 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чё-то не ясно - натовских транспортников это касается или нет ?
показати весь коментар
13.02.2022 12:11 Відповісти
Военных это вообще никак не касается.
показати весь коментар
13.02.2022 12:14 Відповісти
Ну, тогда всё нормалёк.
показати весь коментар
13.02.2022 12:18 Відповісти
военных стороны противника, это касается в первую очередь...
не летите, не летайте
показати весь коментар
13.02.2022 12:29 Відповісти
Брехун. Транспортні літаки продовжать літати.
показати весь коментар
13.02.2022 12:32 Відповісти
правдун, чиї і, які транспортні літаки продовжать літати?
показати весь коментар
13.02.2022 12:37 Відповісти
Американські, брехунець.
показати весь коментар
13.02.2022 12:45 Відповісти
що, а з литви, польщі чи англії вже не летітимуть?
показати весь коментар
13.02.2022 12:49 Відповісти
Я про військовий транспорт. І я тобі не дошка оголошень.
показати весь коментар
13.02.2022 12:50 Відповісти
а чого ти їх прирівняв до авіації противника?
і з литви, польщі та англії військові транспортники довозять продукцію
показати весь коментар
13.02.2022 12:57 Відповісти
Гончаренко - это еще не показатель. Зачем вообще это придурка хамелеона держат в ЕС?
показати весь коментар
13.02.2022 12:14 Відповісти
Понятно. Тебе Кива ближе.
показати весь коментар
13.02.2022 15:56 Відповісти
Понятно, что идиот.
показати весь коментар
13.02.2022 16:02 Відповісти
Там всі такі, хамелеони... Де гроші, влада, там вони...
показати весь коментар
13.02.2022 16:22 Відповісти
Військових це не стосується, кацапунтій.
показати весь коментар
13.02.2022 12:24 Відповісти
І ще один Пєтрушкін стратег
показати весь коментар
13.02.2022 12:19 Відповісти
А ви пані чиїх будете? Для вас дєрмак, скоріш за все, стратег.
показати весь коментар
13.02.2022 12:31 Відповісти
Как... ведь власти говорят не паниковать, все нормально.. все это нагнетают западные СМИ... Так таки да, или таки нет...
показати весь коментар
13.02.2022 12:26 Відповісти
Такі да, що ви, кацапські тролі, пішли в разнос на Цензорі і вже зовсім не ховаєтесь.
показати весь коментар
13.02.2022 12:28 Відповісти
Да последние дни мокшеботы активны до безобразия
показати весь коментар
13.02.2022 12:31 Відповісти
Идиет хоть и пытающийся косить под "умного" используя для этого звездно полосатый флаг. Если над страной с 14 февраля прекращается воздушное сообщение. Разве это не означает что сообщения о начале вторжения 14-15 февраля ( из сообщений официальных источников США.. кстати под чьим флагом ты сховався) соответствует действительности. А попытки власти успокоить население, это типа как разговоры что ничего не будет в 2014 ( я о Крыме), хотя каждая кухарка в Украине знала число начала агрессии Рашистана. Но как оказалось для революционной власти это прооизошло " неожиданно". Так что мокшанский троль именно ты родимый ...
показати весь коментар
13.02.2022 12:39 Відповісти
Спасибо что "подписались".
показати весь коментар
13.02.2022 12:50 Відповісти
Как "немцы" из Коломны и " американцы" из Серпухова активизировались.. Как там в песне поется " на сраці пташка, двухглавий орел.. а в сраці змятий триколор" ( этого у вас не отнять.. флажки то флажки липовые).
показати весь коментар
13.02.2022 13:32 Відповісти
Кацапи, руками іранців, збили український літак, про що всі українці вже зовсім забули. Що завадить тим самим кацапам збити іноземний літак на території України? Я розумію кацапських тролів на Цензорі-це їхня робота, а українці не розуміють для чого це робиться?
показати весь коментар
13.02.2022 12:31 Відповісти
Цензору пора вводити мараторій на кацапських тролів.
показати весь коментар
13.02.2022 12:33 Відповісти
Хто кацапський троль звісно будеш ти вирішувати?
показати весь коментар
13.02.2022 12:52 Відповісти
Вони знають хто. Я тут вже сім років під властним іменем і прапором країни-мені немає чого встидатись. Ось ти ховаєшся під ніком і можливо під проксі також. Як тебе звати? Ти звідки постиш? Мені навіть можна зателефонувати по бажанню-я не ховаюсь.
показати весь коментар
13.02.2022 12:54 Відповісти
У тебя только звезды и полосы на флаге ника твоего! А в Украине не только порохоботы и зеленые, а много еще есть кое-кого! Так станем, братья дружно, против ху*ла, кем бы не были вы! А этих "патриотов" импортных бояться надо, как чумы!
показати весь коментар
13.02.2022 13:16 Відповісти
Ось бачиш, такий самий кацапура під ніком лайканув тебе.
показати весь коментар
13.02.2022 12:55 Відповісти
Цей ідіот Андерсон навіть не приховує свій другий акаунт. Я завжди стверджував-кацапи це продукт п'яного соітія поколіннями, тому ви і дурні. Нахабні правда але ж дурні.
показати весь коментар
13.02.2022 12:57 Відповісти
Ну как известно " вор всегда кричит - держи вора"..Вот поэтому "можайско - тамбовские" и маскируются под звездно полосатый флаг и изображают из себя "партиЕтов".
показати весь коментар
13.02.2022 12:56 Відповісти
и на потрохрвских тоже. достали тут кукарекать. курятник развели
показати весь коментар
13.02.2022 13:12 Відповісти
Skoka zhe v chate trollei i dalbajobov , razve neponjatno . Gibridnaja vaina v akopah mozhet pererastatj v balshuju negibridnuju , a u aviokopanii nehochetsa pavtora Malaziskava boinga . Nu i strahavije kopanii dali djoru .
показати весь коментар
13.02.2022 12:35 Відповісти
Для Украины это правильное решение, но можно было бы и с 0:00.
Меньше ложных целей.
показати весь коментар
13.02.2022 12:38 Відповісти
Содомиты Бога не боятся, а от смертного человека дрожат истерикев, во дают ничтожные.
показати весь коментар
13.02.2022 12:38 Відповісти
Ничего личного, только бизнес, люди защищают свои инвестиции. В этом есть и положительный момент, воровская шобла не успеет сбежать 😁
показати весь коментар
13.02.2022 12:47 Відповісти
Воровская шобла на бизнес-джетах летает!
показати весь коментар
13.02.2022 13:05 Відповісти
Единицы😁
показати весь коментар
13.02.2022 13:11 Відповісти
... но какие "упитанные"!
показати весь коментар
13.02.2022 13:12 Відповісти
У них есть свои самолёты. А вообще мир усра..ся полностью. Даже из-за бугра пишут, как им страшно. Просто одни трусы и не видно смелых людей. Привыкли жить в тишине и довольстве.
показати весь коментар
13.02.2022 13:13 Відповісти
а им чего страшно? кацо-армия у нас рядом с границей стоит....
показати весь коментар
13.02.2022 18:01 Відповісти
Зачем раздувать панику, и писать домыслы. Ничего 14 февраля не будет.
показати весь коментар
13.02.2022 12:48 Відповісти
а если будет, Лариса?
показати весь коментар
13.02.2022 18:01 Відповісти
Можем поспорить на шоколадку.
показати весь коментар
13.02.2022 19:51 Відповісти
дату указывали 16.02.
показати весь коментар
13.02.2022 20:00 Відповісти
Ок и 16,02 спорим на шоколадку
показати весь коментар
13.02.2022 23:00 Відповісти
такую? 🍬
показати весь коментар
13.02.2022 23:15 Відповісти
Та ясна справа, що будь-який бізнесмен (а страховщики в першу чергу) перестраховуються, як тільки можуть. А ті збитки, які отримає Україна від цього - додаються автоматично до суми репарацій мосляндії.
показати весь коментар
13.02.2022 12:49 Відповісти
большинство баранов дальше заголовка не читает. Какие санкции ? страховая отказалась покрывать риски, вот и всего. и то не факт, что не без участия кацапов.
показати весь коментар
13.02.2022 12:49 Відповісти
И это правильно. Не хватало еще повторения МН17
показати весь коментар
13.02.2022 12:51 Відповісти
Перепис раша-ботів? Цікаво, чому для "аерофлоту", який в окупований Крим літає, небо відкрито по всій Європі?
показати весь коментар
13.02.2022 13:46 Відповісти
В Европе боевые действия не планируются.
показати весь коментар
13.02.2022 14:19 Відповісти
Звідки така впевненість? Донесення генштабу рф перехопили? Іскандери, встановлені в умовному Бресті чи Гродно можуть вражати цілі в будь-якій точці Польщі та в східній частині Німеччини
показати весь коментар
13.02.2022 15:47 Відповісти
А тополь-м или РС-36М и до Вашингтона дотянется. Так что теперь?
показати весь коментар
13.02.2022 17:12 Відповісти
может быть -сеет панику саботажжник)
показати весь коментар
13.02.2022 12:53 Відповісти
А как не реагировать? США пошутили?
После малазийского Боинга рисковать никто не хочет.
показати весь коментар
13.02.2022 13:02 Відповісти
А маскалями літати можуть?
показати весь коментар
13.02.2022 13:02 Відповісти
А над территориями рашки и беларуси летают, как ни в чем не бывало? Или у них будет все хорошо и пусть наступают? Запад вместе с США совсем с ума сошли от страха? Что же остаётся маньяку- наступать, все расчищено...
показати весь коментар
13.02.2022 13:08 Відповісти
Якщо цивілізовані країни світу забезпечать нас продуктами і зброєю то створивши 3млн армію можем добитись переваги 10до 1 проти орди.А будь яке напруження короткочасне.Довго тримати на кордоні 300тис вони не зможуть а ми на делікатесах світу можем роками байдикувати.
показати весь коментар
13.02.2022 13:20 Відповісти
Закрити все небо,та збивати все,що не тільки влітає,але й вилітатиме,бо зелена Шмаркля намагатиметься втекти перший разом зі своїми кварталами.Втекти не повинен жоден з них.
показати весь коментар
13.02.2022 13:23 Відповісти
Дичь удобней всего на взлете бить! Шилки, стингеры, ДШК возле ВПП установить!
показати весь коментар
13.02.2022 13:38 Відповісти
Министерство иностранных дел Ирака призвало своих граждан покинуть украинскую территорию(звучит как анекдот).Источник: заявление ведомства, цитируемое Иракским информационным агентством https://ina.iq/eng/17472-iraq-called-its-citizens-to-leave-ukraine.html INA Детали: Министерство отмечает, что "из-за сложившихся в Украине исключительных обстоятельств" гражданам Ирака рекомендовано покинуть украинскую территорию.Кроме того, иракцев призывают воздержаться от поездок в Украину "ради безопасности". что дальше Сомали Афнанистан Северная Корея будет советовать не ездить?ПРОТИВ КАКОЙ СТРАНЫ ТУТ САНКЦИИ ВОДДЯТ ПО СУТИ?
показати весь коментар
13.02.2022 13:29 Відповісти
треба допомогти москалям під час наступу, щоб випадково знову не збили цивільний літак. Я правильно розумію зекоманду?
показати весь коментар
13.02.2022 13:29 Відповісти
Придурок, не зекоманда отзывает страховку и закрывает небо.
показати весь коментар
13.02.2022 13:47 Відповісти
Наглосаксы кипиш разводят который = санкциям против Украины!
показати весь коментар
13.02.2022 14:01 Відповісти
Негайно підготувати проти росії позов про відшкодування економічних збитків в наслідок військової агресії на пару сотень мільярдів.
показати весь коментар
13.02.2022 13:31 Відповісти
они скажут, - это же запад истерию учинил. К нему и обращайтесь
показати весь коментар
13.02.2022 18:03 Відповісти
Поки все нормально. Ніхто нічого не закривав:
https://censor.net/ua/news/3315852/**********************************************************************************************************
показати весь коментар
13.02.2022 15:42 Відповісти
Ну ежели сам Гончаренко сказал,- тады ой
показати весь коментар
13.02.2022 15:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 