Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко
Органи державної влади мають дати громадянам вичерпну інформацію щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це після наради в Голови ВР сказав журналістам лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.
"Я звернувся з проханням, щоб завтра кожен народний депутат мав алгоритм своїх дій у випадку години "Ч" – куди йти, що робити, яким чином забезпечити зв’язок, яким чином повідомлення, яким чином голосування. І саме так органи влади мають діяти, щоб кожен українець знав, що йому робити", – зазначає Порошенко.
"Де і як буде забезпечене бомбосховище? Як буде забезпечений зв’язок, як буде забезпечена фінансова стабільність, як буде забезпечене харчування, паливо, електроенергія і все таке інше", – говорить Порошенко.
"Ці всі питання проробляються. Але українці мають право знати, бо саме це є ефективною формою знищення паніки. А не замовчування або поза страуса. Саме цього ми і домагаємося. Саме так ми робили в 2014 році – саме так ми примусимо зробити і зараз", – наголошує він.
Будь ласка, зачекайте...
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
Шварц, Обыкновенное чудо.
Чому всі колишні такі зарозумними стать.. коли отримають копняка!?
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html
Вот помню, в ваше президентство, все бомбоубежища были восстановлены и даже созданы новые, и на каждом углу указатели были - нард знал куда бежать случись что. А эти твари пришли, всё поломали, всё разрушили, да ещё и указатели все поснимали.
От же падлюка!!!
По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.
"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.
После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.
Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.
«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
А вот это клоунское - готовьтесь к шашлыкам, опасно для жизни.
А от Зелоьнський вже відправив свою сім'ю до своєі вілли в Італіі ,
бо на наших дітей йому начхати 😡
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»
Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити, щоб пояснили: де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Народ і суспільство мають це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які отримують квартири, вілли, машини, літаки, перебуваючи весь час на державній службі», - сказав Порошенко.
Только вот во время его президентства, он своим собственным советам то и не следовал.
Мыслей и намерений у него вагон с тележкой, а вот с реализацией - проблемы.
зеленая плесень, по уши сидя в собственном зеленом дерьме, еще пытается оттуда что-то квакать!
Обос-ались--сидите молча, не мешайте людям вас из дерьма доставать!