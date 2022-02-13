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Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

Органи державної влади мають дати громадянам вичерпну інформацію щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це після наради в Голови ВР сказав журналістам лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

"Я звернувся з проханням, щоб завтра кожен народний депутат мав алгоритм своїх дій у випадку години "Ч" – куди йти, що робити, яким чином забезпечити зв’язок, яким чином повідомлення, яким чином голосування. І саме так органи влади мають діяти, щоб кожен українець знав, що йому робити", – зазначає Порошенко.

"Де і як буде забезпечене бомбосховище? Як буде забезпечений зв’язок, як буде забезпечена фінансова стабільність, як буде забезпечене харчування, паливо, електроенергія і все таке інше", – говорить Порошенко.

"Ці всі питання проробляються. Але українці мають право знати, бо саме це є ефективною формою знищення паніки. А не замовчування або поза страуса. Саме цього ми і домагаємося. Саме так ми робили в 2014 році – саме так ми примусимо зробити і зараз", – наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У київських школах почали навчати, як діяти під час надзвичайної ситуації, - КМДА

Автор: 

Порошенко Петро (15161) евакуація (2304) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+32
Поршенко должен роздавать копняки на право и на лево шоб прымусыть ЗЕшоблу сделать хоть шо-то полезное
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13.02.2022 11:40
+31
Український боєць на передовій отримував 30 тисяч. Беріть кулькулятора і рахуйте скільки за день виходить. Зеля скосив ті виплати, до речі. Бо він же йшов з миром. Тому на оборонку гроші не витрачав.
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13.02.2022 11:43
+30
Доповідаю, бійці на передку отримували по 1000 гривень в день.
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13.02.2022 11:43
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Ха-ха-ха, верю:"
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
Шварц, Обыкновенное чудо.
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15.02.2022 22:18 Відповісти
П'ять років пройшло...
Чому всі колишні такі зарозумними стать.. коли отримають копняка!?
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13.02.2022 12:38 Відповісти
Молодець Порошенко. Вчасно питання піднімає. Йому ж конкретно треба знати, бабло вивозити та сімЇю чи можна почекати. Показати хто тут гетьман. Бо як наступ буде, то хто зна куди цей гетьман рвоне.
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html
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13.02.2022 12:45 Відповісти
Правильно, Петр Алексеевич! Расскажи этим бестолочам и бездельникам как надо Родину защищать!
Вот помню, в ваше президентство, все бомбоубежища были восстановлены и даже созданы новые, и на каждом углу указатели были - нард знал куда бежать случись что. А эти твари пришли, всё поломали, всё разрушили, да ещё и указатели все поснимали.
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13.02.2022 12:47 Відповісти
А ведь не поймут намека. Элита!
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13.02.2022 21:00 Відповісти
Это он назло Зелику хочет спасать украинцев!

От же падлюка!!!
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13.02.2022 12:50 Відповісти
при пожаре известно кого надо выносить первым,а вот при войне надо ,чтобы власть объяснила кого надо защищать первым...
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13.02.2022 12:55 Відповісти
Нечего здесь делать, ребята, на Цензоре. Вы здесь, как под теплым одеялом. Кочуйте в российские паблики, лупите их, как шавок, фактами и личным презрением, работайте на благо Украины, сражайтесь информационном поле. Я с утра до вечера пытаюсь это делать как могу. Здесь же напишешь Зеля-лох, получишь 100500 лайков, Порошенко-гнида - бан на неделю. Это не место для борьбы, это место для глупого пустого пи**ежа. Лупите их на их же пабликах и ресурсах, хватит здесь изливать свою немощность
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13.02.2022 12:59 Відповісти
Чем больше таких «болельщиков» у этого экс-президента, тем меньше у него шансов вылезть на второй срок президентства. Страна не вынесет этот груз воровства и популизма еще на пять лет.
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13.02.2022 13:02 Відповісти
Гетьман, повертайся до влади, тому що зелень в день"Д" поїде в буковель або оман. Україна потребує Порошенка.
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13.02.2022 13:16 Відповісти
То про Литвина говорили . Где єтот поц теперь ?
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13.02.2022 13:33 Відповісти
Там же.
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13.02.2022 21:01 Відповісти
Слухайте!!! Ну смішно читати деякі коментарі,чи люди такі тупоголові,чи вони знаходяться на своєму місці,як агенти рашки? Ну голосував я за Пороха,вірніш не за нього,а за курс яким йшла Україна,президенти міняються,а напрямок повинен бути один!!! А сьогодні що ми бачимо,повний провал майже скрізь,а головне,що в міжнародних відносинах,Захід(США,Англія) допомагають не КЛОУНУ,а УКРАЇНІ і його населенню,щоб знову не попасти в совок!! Нормальна людина(якщо воно не агент) вже давно-б зрозуміла,що зробила ПОМИЛКУ у своєму виборі і прикладала-б максимум зусиль,щоб її виправити,ат ні,все одно реагує,як обізьяна на удава. Ось написав той блогер херню,то це не блогер---це ПРОВОКАТОР,який відроблює свої серебряники у рашки,такого потрібно вирахувати і по закону ВС,ну по міншій мірі---ІЗОЛЮВАТИ!!! Бо такі статті не приносять користі,а навпаки,нагнітають ситуацію,яка і так не хороша. Одні люди підтримують і радіють,що дадуть безкоштовні смартфони, ІНШІ НЕГОДУЮТЬ цьому рішенню і розмірковують так,щоб краще на ті гроші,купила-б влада броніки і пару ракет,то хто тоді є ХТО? Чи є мозги в тих,що в такі скрутні часи радіє таким ТУПИМ рішенням,однозначно---там смалець замість мозгів!!!!!
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13.02.2022 13:36 Відповісти
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в настоящий момент в спешном порядке вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3150714721916494&id=100009339910671 сообщил блогер Юрий Гаврилечко.

По его данным, для вывоза валюты Порошенко обратился в Нацбанк, желая арендовать у них спецавтомобили.

"Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", - поделился подробностями Гаврилечко.

После того как этот план раскрыли в СБУ и заблокировали аренду, продолжает блогер, замглавы ОП Андрею Смирнову был объявлен выговор за то, что он не предусмотрел подобных действий пятого президента.

Впрочем, как пишет блогер, выход из ситуации Порошенко нашел, попросив помощи у Рината Ахметова.

«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», - подытожил блогер.
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13.02.2022 14:03 Відповісти
Та заткнись ти вже, пітушок!
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13.02.2022 14:25 Відповісти
100%.
А вот это клоунское - готовьтесь к шашлыкам, опасно для жизни.
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13.02.2022 14:06 Відповісти
А "рускій з Лондона" і "льоша міньємєтчік" вже на передку.
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13.02.2022 15:48 Відповісти
Досить лити бруд на Порошенка і про якесь виведенням бабла , так як все це повна маячня зебобіків і ватних мерзотників !

А от Зелоьнський вже відправив свою сім'ю до своєі вілли в Італіі ,
бо на наших дітей йому начхати 😡
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13.02.2022 16:17 Відповісти
2014

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»

Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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13.02.2022 16:44 Відповісти
А вот советские леттчики во времена ВОВ перед вылетом получали плитку отменного шоколада в НЗ. Если на родной аэродром вернулись, - сьедали эту плитку, или угощали ею кого - нибудь! Летать надо уметь, а не быть сбитым летчиком! И 73% избирателей Украины - отличные зенитчики, ведущие прицельный огонь по фоккермессершитту Пети! Но, чертяка, на парашюте спустился благополучно и снова рвется в самалет!
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13.02.2022 16:47 Відповісти
«Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші?» 2016

«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція - це підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити, щоб пояснили: де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Народ і суспільство мають це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які отримують квартири, вілли, машини, літаки, перебуваючи весь час на державній службі», - сказав Порошенко.
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13.02.2022 16:53 Відповісти
ми знаємо, дві кулі москалю, і третю депутату!
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13.02.2022 16:59 Відповісти
Все органы власти должны действовать так, что бы каждый украинец знал как действовать - за время правления Порошенком жители Украины научились самостоятельно принимать решения. А слушать человека который за пять лет не подготовил бомбоубежищ, не создал территориальную оборону, не покончил войну на востоке Украине за месяц- допустил, что бы уничтожили все стратегические запасы боеприпасов!!!, по вине которого погибли бойцы ВСУ и добровольцы в Дебальцево, Иловайском котле, в аэропорту - И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ ЕЩЁ ДАВАТЬ СОВЕТЫ И КОГО ТО УЧИТЬ!???.
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13.02.2022 17:47 Відповісти
А Петя- он просто х... с бугра! Надо вниз - значит он и катится вниз!
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли!
Только вот во время его президентства, он своим собственным советам то и не следовал.
Мыслей и намерений у него вагон с тележкой, а вот с реализацией - проблемы.
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13.02.2022 20:53 Відповісти
О,набежали зеленые боты в ветку о Порохе!
зеленая плесень, по уши сидя в собственном зеленом дерьме, еще пытается оттуда что-то квакать!
Обос-ались--сидите молча, не мешайте людям вас из дерьма доставать!
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13.02.2022 21:30 Відповісти
А я знаю, что мне делать - срать в самые Порохатые кучеряшки. Не знаю, насколько хорошо это у меня получается, но порохоботам нравится
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14.02.2022 08:13 Відповісти
От этого заявления Пороха насчёт "Все органы власти должны действовать..." по всей Украине напряглись рояли
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14.02.2022 08:30 Відповісти
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