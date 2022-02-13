Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

Органи державної влади мають дати громадянам вичерпну інформацію щодо алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це після наради в Голови ВР сказав журналістам лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

"Я звернувся з проханням, щоб завтра кожен народний депутат мав алгоритм своїх дій у випадку години "Ч" – куди йти, що робити, яким чином забезпечити зв’язок, яким чином повідомлення, яким чином голосування. І саме так органи влади мають діяти, щоб кожен українець знав, що йому робити", – зазначає Порошенко.

"Де і як буде забезпечене бомбосховище? Як буде забезпечений зв’язок, як буде забезпечена фінансова стабільність, як буде забезпечене харчування, паливо, електроенергія і все таке інше", – говорить Порошенко.

"Ці всі питання проробляються. Але українці мають право знати, бо саме це є ефективною формою знищення паніки. А не замовчування або поза страуса. Саме цього ми і домагаємося. Саме так ми робили в 2014 році – саме так ми примусимо зробити і зараз", – наголошує він.

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