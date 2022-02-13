Зеленський обговорив з головою Європейської ради Мішелем питання безпеки, санкцій та роботу "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки та питання санкцій.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки). Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку", - зазначив президент.

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.

"Обмінялися думками із Шарлем Мішелем про зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні, майбутні дипломатичні зусилля та санкції. Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні", - написав у інстаграмі Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості