Зеленський обговорив з головою Європейської ради Мішелем питання безпеки, санкцій та роботу "нормандської четвірки"
Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки та питання санкцій.
Про це Зеленський написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки). Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку", - зазначив президент.
Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.
"Обмінялися думками із Шарлем Мішелем про зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні, майбутні дипломатичні зусилля та санкції. Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні", - написав у інстаграмі Зеленський.
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там и них нормандский формат
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
https://ssu.gov.ua/
Зеледент, твой номер 6.
СН = сцыкуны наркоманские.