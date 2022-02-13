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Зеленський обговорив з головою Європейської ради Мішелем питання безпеки, санкцій та роботу "нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з головою Європейської ради Мішелем питання безпеки, санкцій та роботу

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки та питання санкцій.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки). Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку", - зазначив президент.

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.

"Обмінялися думками із Шарлем Мішелем про зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні, майбутні дипломатичні зусилля та санкції. Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні", - написав у інстаграмі Зеленський.

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Зеленський Володимир (23691) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
І знову про нормандську четвірку, ну що за дов***б
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13.02.2022 12:18
+6
Ну і де ж провідні українські політики і їхні родини? Порошенки, наприклад, в Україні...
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13.02.2022 12:22
+6
***** !!! Где сбу, мвд, разведка !! Что вообще *** творится!! Преднамеренная сдача Украины !?
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
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13.02.2022 12:31
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зеля, а зеля... а где твоя семья?
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13.02.2022 12:17 Відповісти
Певно там, де і сімьї провідних українських політиків та бізнесменів.
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13.02.2022 12:20 Відповісти
Ну і де ж провідні українські політики і їхні родини? Порошенки, наприклад, в Україні...
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13.02.2022 12:22 Відповісти
На сайті Вєсті пишуть, що Порошенко інкасаторськими машинами ахметова готівку вивозить за кордон. Вірю)))
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13.02.2022 12:44 Відповісти
ВАГОНАМИ!
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13.02.2022 17:16 Відповісти
там же, где дети всех московских ведущих политиков
там и них нормандский формат
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13.02.2022 12:30 Відповісти
Ти, патц, всюди мусиш всунути свою адженду! Яке ж ти жадне і безпринципне лайно!
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13.02.2022 12:39 Відповісти
І знову про нормандську четвірку, ну що за дов***б
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13.02.2022 12:18 Відповісти
неадекватний і давно ... і нема на то ніякої ради на одужання і в майбутньому!
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13.02.2022 13:10 Відповісти
ним править нав'язлива та хвора ідея-фікс - заглянути у всі дірки путіну і при цьому - йому ж сподобатися...
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13.02.2022 13:13 Відповісти
СТРАНУ СПССЕТ ПЕРЕДОЗ!!!
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13.02.2022 13:48 Відповісти
Зеля решил додавить капитуляцию до конца.
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13.02.2022 12:18 Відповісти
до 16-го не успеет
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13.02.2022 12:22 Відповісти
І шо вирішили?
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13.02.2022 12:24 Відповісти
На шашлыки хоть пригласил?
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13.02.2022 12:31 Відповісти
***** !!! Где сбу, мвд, разведка !! Что вообще *** творится!! Преднамеренная сдача Украины !?
"Освобождєніє" руцкіми України почалося. На вулицях прифронтових міст Маріуполі і Бердянську ЧВК (спецназ) вже проводить рекогносцировку (сьогодні сам видів).
Зверніть увагу на групи 2-3 душ, в цивільному, спортивної статури, в місті вперше, ніби щось шукають, московська говірка..(с)
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13.02.2022 12:31 Відповісти
да есть такое ,самое удивительное подходят и хлеб на весах взвешивают ,даже бабульки наши так не поступают ,сразу видно чужие
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13.02.2022 12:38 Відповісти
То гости Ермака из-за перебрика.
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13.02.2022 15:16 Відповісти
вот...сюда обращался?

https://ssu.gov.ua/
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13.02.2022 12:38 Відповісти
Так он ещё не убежал к себе в Израиль?
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13.02.2022 12:33 Відповісти
Норманська четвірка,да подивіться флайрадар.Літаки вилітають із України як криси із тонущого кора*** а зеля *** замість того щоб привести війська у повну бойову готовнісь займається хернею.До речі де знаходяться його батьки та жінка мабуть вже в мокшандії або в Ізраїлі а він сам тримається подалі від України.
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13.02.2022 12:33 Відповісти
Це добре, що ти засвітився лахта брудне-ми це помітили і запам'ятали. Прийде час і Цензор відкриє бази даних.
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13.02.2022 12:41 Відповісти
Ваші погрози є свідченням того що я потрапив у точку і правильно мислю.
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13.02.2022 13:01 Відповісти
А як про мене я б уже не скім з цих тєлерастів втікачів і циніків ні про що не говорив хай тікають про що з ними говорить може просять владу щоб украіна не стріляла у відповідь коли ***** нападе
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13.02.2022 12:37 Відповісти
Надо добиваться выполнения обязательств за ядерное разоружение Украины.
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13.02.2022 12:43 Відповісти
или поступить как подсказывает собиратель земель, порвать все бумажки.
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13.02.2022 12:46 Відповісти
"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках N4"...
Зеледент, твой номер 6.
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13.02.2022 12:53 Відповісти
Аби не мовчки...
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13.02.2022 12:55 Відповісти
а че он лыбится на фото, весело ему...
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13.02.2022 14:57 Відповісти
А ЗЕ сможет объяснить почему его партия, как тараканы, разбегается из Украины?

СН = сцыкуны наркоманские.
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13.02.2022 21:49 Відповісти
 
 