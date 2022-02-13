Німеччина в умовах санкцій ЄС поставила РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро, - ЗМІ
У минулому році німецькі компанії постачали Росії велику кількість товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.
Це випливає з переліку міністерства економіки Німеччини, який досі не публікувався, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як пише WELT AM SONNTAG, у 2020 році міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення в Росію. Загальна вартість: майже 366 мільйонів євро.
Товари подвійного призначення – це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Дивує великий обсяг цих поставок з Німеччини, оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту в Росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни, зазначає видання.
У 2020 році Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини після Китаю з 1,6 мільярда євро, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 мільйоном євро. Україна, з іншого боку, отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила 17 мільйонів євро.
Про які саме товари йдеться у справі Росії широко не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, Росія могла б використовувати у виробництві зброї.
Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт до Росії, потрібні "конкретні ознаки того, що існує ризик кінцевого військового використання".
Депутат Бундестагу від "Зелених" Стефан Венцель закликав владу бути більш пильною: "Особливо в нинішній напруженій ситуації з Росією, ми повинні запровадити обмежувальну політику експортного контролю. Bafa має контролювати дуже ретельно, що відбувається з товарами подвійного призначення, і має виключити військове використання".
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Взаимные поставки России и Германии
Сырьё в обмен на электронику и др. для военных нужд.
снимаем розовые очки......
Теперь нацистские немецкие братья снабжают братьев расеянских фашистов .
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236869121/Umstrittene-Exporte-Deutsche-Unternehmen-lieferten-militaerisch-nutzbare-Gueter-fuer-Russland.html
Нiмецькі компанії доставляли для росії товари військового призначення
Статус: 08:12 | Час читання: 5 хвилин
https://www.welt.de/autor/hans-martin-tillack/ Ганс Мартін Тіллак
Головний репортер Розслідування
Криза у Східній Європі різко загострюється: за повідомленнями ЗМІ, спецслужби США як ніколи терміново попереджають союзників по НАТО про те, що Росія збирається напасти на Україну.
Джерело: WORLD / Christoph Hipp
Після анексії Криму місцеві компанії продовжували масово поставляти на росію товари подвійного призначення з дозволу федеральної влади. Незважаючи на санкції ЄС. Це відображається раніше невідомим внутрішнім списком.
Німецькі компанії останнім часом постачали на росію велику кількість товарів, які можна використовувати у військових цілях. Це випливає з раніше невідомого списку Федерального міністерства економіки, який доступний WELT AM SONNTAG.
У 2020 році Міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення на https://www.welt.de/themen/russland-politik/ росію . Загальна вартість: майже 366 мільйонів євро.
Товари подвійного призначення - це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Дивує великий обсяг цих поставок з Німеччини, оскільки з моменту https://www.welt.de/themen/krim/ анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту на росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни. Тому виникає питання, чи достатньо ретельно це перевіряють німецькі органи сертифікації.
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ЕКСПОРТ ЗБРОЇ
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236090996/Ruestungsexporte-Kriegsschiffe-fuer-den-Diktator-von-Aegypten.html Німецькі військові кораблі для диктатора
У 2020 році росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини після Китаю з 1,6 мільярда євро, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 мільйоном євро. Імперія президента володимира пуйла також була важливішою як країна призначення, ніж Франція, наприклад, з товарами на суму майже 274 мільйони євро. Україна, з іншого боку, отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила 17 мільйонів євро.
Про які саме товари йдеться у справі росії в деталях, широко не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, росія могла б використовувати у виробництві зброї.
Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт на росію, потрібні «конкретні ознаки того, що існує ризик військового кінцевого використання».
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Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт на росію, потрібні «конкретні ознаки того, що існує ризик військового кінцевого використання».
Професор права Бернхард Вегенер, експерт з публічного права з Університету Ерланген-Нюрнберг, з іншого боку, сумнівається, чи ця практика схвалення відповідає чинному регламенту ЄС про санкції. Це вже забороняє експорт подвійного використання, якщо експортні товари "можуть бути призначені" для військових цілей.
«Критерії, які федеральний уряд використовує тут у процесі затвердження, імовірно, занадто слабкі, - сказав Вегенер. - З 2014 року експорт товарів подвійного призначення на росію фактично можливий лише у виняткових випадках». Ще в жовтні 2020 року Вегенер мав ці стосується відразу Правовий висновок для депутатської групи Зелених у Бундестазі. Федеральне міністерство економіки зараз стверджує, що тут «суворо» застосовуються правила ЄС.
Депутат Бундестагу від зелених Стефан Венцель закликав владу придивитися ближче: «Особливо в нинішній напруженій ситуації з росією, ми повинні впроваджувати обмежувальну політику експортного контролю», - сказав Венцель: «Бафа має контролювати дуже близько до того, що відбувається з товарами подвійного призначення, і може виключити військове використання».
Експерт з економіки FDP Хаген Рейнхольд, навпаки, захищав практику схвалення Федерального міністерства економіки та Bafa. Він зазначив, що останнім часом кількість експорту товарів подвійного призначення до росії вже скоротилася.
Наскільки йому відомо, вони «не призначені для військових цілей» і частково засновані на старіших контрактах, які підлягають «дідові» за законодавством ЄС. У зв'язку з нинішньою агресією росії можливе також посилення експортних заборон. Для цього "всі варіанти наразі є на столі", - сказав Рейнхольд.
У німецькому бізнесі також є голоси, які захищають експорт до росії. Частково йдеться про товари, які використовуються російською нафтовидобувною галуззю, сказав представник асоціації, який не побажав називатися поіменно. «росії відносно важко навіть отримати заявку», - запевнив інший експерт галузі.
Відповідно до власного списку федерального уряду на 2020 рік, у випадку з росією, на відміну від інших великих країн-отримувачів, було 130 додаткових дозволів на інші так звані товари подвійного призначення, які не перебувають у переліку, «і на товари, що підпадають під правила ембарго». Йшлося про експорт з гордою вартістю ще добрих 660 мільйонів євро.
Через санкції ЄС проти росії, які діють з 2014 року, вона є однією з країн призначення, для яких вимагаються експортні сертифікати навіть для товарів, які прямо не зазначені в переліку та можуть бути використані у військових цілях. До таких товарів належать, наприклад, великі дизельні двигуни, які можна використовувати для приводу військових кораблів.
Очевидно, експорт товарів подвійного призначення до росії повільно скорочується з дуже високих рівнів у недавньому минулому до все ще високого рівня сьогодні. У 2014 році, коли Крим був окупований, росія все ще була на другому місці з експортом товарів подвійного призначення на суму понад 520 мільйонів євро, поступаючись Китаю з 1,9 мільярда євро.
Подібно до експорту класичної зброї, експорт подвійного використання залежить від компанії або органу в країні-одержувачі, який видає сертифікат кінцевого використання. Однак доказова сила таких заяв є спірною. «Сертифікати кінцевого використання - це тупий меч», - каже Сімона Візоцкі з Гессенського фонду дослідження миру та конфліктів. Саме тому, що санкції спрямовані на російську військову політику, не можна довіряти даним там обіцянкам щодо кінцевого використання, - каже професор права з Ерлангена Вегенер.
Протягом останніх років https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233443864/Ruestungsspionage-Sachse-wegen-Putins-KGB-Operation-in-Haft.html бізнесмени неодноразово були затримані, які контрабандою ввозили на росію машини або інше обладнання для російської збройної програми ABC і подавали в Bafa фальшиві сертифікати кінцевого використання. Минулого року Вищий регіональний суд Гамбурга засудив до в'язниці двох чоловіків, які закуповували фрезерні верстати для російської збройової компанії. На задньому плані, на думку суду, була «контрольована секретною службою закупівельна структура» з москви.