Посольство надає консульську допомогу пасажирам літака, який був посаджений в Кишиневі, - МЗС

Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишенева.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтефракс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські консули зараз знаходяться в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", - сказав Ніколенко.

За його словами, зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. "Для цього до Кишенева вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушать до України", - пояснив спікер.

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Він запевнив, що МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. "МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, який виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) через вимоги власника повітряного судна.