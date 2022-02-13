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Новини
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Посольство надає консульську допомогу пасажирам літака, який був посаджений в Кишиневі, - МЗС

Посольство надає консульську допомогу пасажирам літака, який був посаджений в Кишиневі, - МЗС

Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишенева.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтефракс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські консули зараз знаходяться в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", - сказав Ніколенко.

За його словами, зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. "Для цього до Кишенева вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушать до України", - пояснив спікер.

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Він запевнив, що МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. "МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, який виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) через вимоги власника повітряного судна.

літак (2898) авіасполучення (3064) Кишинів (35) SkyUp (348)


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Топ коментарі
+3
Вместо того чтобы Парашку изолировать, Европа делает все наоборот...
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13.02.2022 13:34
+1
Вот это уже не просто тревожный звоночек. Как и закрытие воздушного пространства для пассажирских перевозок. Как будут возвращаться все наши люди?
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13.02.2022 13:15
+1
А нашо вертатись з Мадейри чи Канар?
Просити там статус біженця і жити на райських островах)
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13.02.2022 13:19
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Вот это уже не просто тревожный звоночек. Как и закрытие воздушного пространства для пассажирских перевозок. Как будут возвращаться все наши люди?
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13.02.2022 13:15 Відповісти
А нашо вертатись з Мадейри чи Канар?
Просити там статус біженця і жити на райських островах)
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13.02.2022 13:19 Відповісти
Ну это если есть чем торговать. А я, к примеру, уже староват. Что для жиголо, что для мальчика с грязным попком.
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13.02.2022 13:32 Відповісти
Забув перелогінитися?
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13.02.2022 13:36 Відповісти
Ти про що, чоловіче?
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Чи я маю завжди ставити смайли що б такі суворі дядьки як ти розпізнавали жарти?
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13.02.2022 14:21 Відповісти
Небо над Україною відкрите. Усі питання до авіакомпанії.
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13.02.2022 13:33 Відповісти
Это то, чего добивался ху йло.... Санкции против них готовят, а первыми страдаем мы...
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13.02.2022 13:19 Відповісти

Всі питання до параноїків.
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13.02.2022 13:31 Відповісти
У нас ще й не стріляють та танки не їздять, а наші партнери розігнали таку істерію що на подорожі до України наклали дефакто заборону, а росіяни можуть залишити військових на кордонах на місяці і що тоді?
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13.02.2022 13:37 Відповісти
Це тобі до гадалки.
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13.02.2022 13:39 Відповісти
Вместо того чтобы Парашку изолировать, Европа делает все наоборот...
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13.02.2022 13:34 Відповісти
Ребят, при всем уважении (и презрению к *********), но Украина сильно Парашку изолировала ща восемь лет войны? Товары гуляют и продаются что в Украину, что Украиной, показывая даже тенденцию к увеличению объема торговли (на 22% выше в 2021-м чем в 2020-м). Люди ездят туда-сюда фактически как хотят, виз нет, контроль границ формальный. В чем претензии к Европе, объясните мне плз?
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13.02.2022 13:45 Відповісти
Це не Європа. Це Україна посадила літак у Кишеневі. Беня перестрахувався.
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13.02.2022 15:10 Відповісти
Надо их как Чауса на заднем сидении посольского авто домой вывезти!!
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13.02.2022 13:46 Відповісти
А нафига самолет то садили ?
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13.02.2022 15:08 Відповісти
 
 